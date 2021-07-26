Собянин рассказал о программе благоустройства трех районов ЮВАО

Певица МакSим в коме: подробности Развод Бородиной Коронавирус в Москве Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

"Не надо мне от вас ничего!": сын отказался от щедрых подарков Дианы Гурцкая
"Это неизбежно": директор певицы МакSим сделала экстренное заявление
Объявлено об уходе покалеченного сына Яковлевой
Костыли за двести тысяч: Кравец взяла на себя лечение изувеченного в Беларуси Соседова
партнеры
Понедельник
26 июля
Лента новостей
10:39
В Петербурге нашли убитой семью адмирала ВМФ
10:26
Счастливая Рудковская объявила о пополнении в семье: Это девочка
10:03
"Жила в свое удовольствие": вскрылись скандальные данные об изменах Лидии Федосеевой-Шукшиной
09:35
"Ужас какой": снимок малолетних детей Пугачевой с племянницей вызвал оторопь
09:32
"Там что-то есть еще": диджей Грув о подноготной странного союза Киркорова и Давы
09:17
"Я желаю всем так отдыхать": осрамившаяся Бузова нелепо оправдалась за странную выходку
09:17
Россиянка победила в первом матче группового этапа олимпийского турнира по бадминтону
09:08
Молодая бабушка: подробности рождения ребенка у старшего сына Юлии Барановской
09:02
Белорусская оппозиция обвинила британские банки в финансировании режима Лукашенко
08:45
"Уже рот не закрывается": раздевшаяся на публику Пугачева ошарашила россиян
08:38
Неожиданные факты об Алине Кабаевой всполошили народ
08:22
Российские пловчихи вышли в финал на Олимпиаде в Токио
06:04
"Как спасти голеньку?": устроившую отвязные танцы Бузову крепко приложили
04:06
Оголившая пышную грудь Бритни Спирс вызвала оторопь
02:03
Теперь официально: Джей Ло продемонстрировала страсть с Аффлеком на публике
00:01
Состояние певицы МакSим – последние новости на сегодня, 26 июля
22:05
"Ну как не стыдно?": раскорячившейся на капоте Глюкозе дали под дых
20:10
"В жизни есть не только боль": всплыли новые подробности развода 19-летней дочери Немцова
18:26
Звезда шоу "Дом-2" впервые показала сына: Долгожданный наш
18:21
Назван размер ежегодной финансовой помощи Вашингтона Киеву
18:19
"Настоящая муза": оголившая ягодицы Ходченкова довела народ до экстаза
17:58
Участника "Дома-2" прогнали из шоу из-за ссоры с Манукяном
17:26
Собчак похвасталась размером важного предмета: Нашла идеальный
17:25
Изменившаяся жена Игоря Николаева ошарашила россиян своим видом
16:55
Около четверти россиян выступают за введение режима самоизоляции
16:06
Дочь Богомолова от Мороз выросла настоящей красавицей
16:05
"Сериал бразильский": противоречивые новости о состоянии певицы МакSим вызвали негодование
15:48
Жириновский попросил лидера коммунистов отстать от Грудинина
15:21
Ушедшая в отрыв Бузова еле стояла на ногах: Пьяным подвигаться
14:44
Волочкова впервые заговорила об изменившей ее тело болезни
14:15
Малькова завалила правоохранителей жалобами на разлучницу Макееву: Отвечать обязан каждый
13:32
Страшная болезнь за один день унесла жизни родных людей звезды группы "Мираж"
13:18
Беды не оставляют семью Алферовой: опасный недуг настиг 99-летнюю маму артистки
12:58
"Прошу, удушите это на корню": Лукашенко обратился к руководству МВД
12:55
"Уничтожение людей и свободы": Галкина осмеяли за призывы к отказу от прививок
12:42
"Сраки в следующем видео покажу": засветившую голые ягодицы Бузову подняли на смех
12:17
"Худющая! Уже перебор!": усохшая Гагарина шокировала россиян своим внешним видом
12:09
"Зая, ты кушал?": вскрылись истинные отношения Моисеева с известным певцом
11:37
"Секси": замужняя певица Слава не устояла перед супругом Пугачевой
11:30
Тяжелобольная экс-супруга Аршавина рискнула жизнью маленькой дочери
11:25
Эксперт рассказал о законных способах увеличения пенсии
11:16
"До сих пор не восстановилось": инфицированная Заворотнюк поведала об ужасах болезни
10:48
"Внутренняя комната без окон": оскандалившемуся Зеленскому намекнули на международную изоляцию Украины
10:46
Трогательный поступок в поддержку тяжелобольной певицы МакSим довел народ до слез
08:37
Джоли избавилась от вставшего на сторону Питта судьи
06:49
"Хочешь, я тебе лично в ротик...?": забавы Киркорова и Собчак попали на видео
04:09
Бритни Спирс без белья вывалила наливную грудь на фоне скандала
02:14
Состояние певицы МакSим – последние новости на сегодня, 25 июля
00:16
"Если жизнь не потаскала, скучно жить": Лазарева шокировала народ связью с Паниным
22:14
Карнавал влепила звонкую пощечину Криду
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Малькова завалила правоохранителей жалобами на разлучницу Макееву: Отвечать обязан каждый
Садальский поднял на смех заговорившую об оральном сексе Проклову: Нельзя молчать!
"Протасевич – нарцисс": эксперты о причинах перехода оппозиционера на сторону Лукашенко
Фадеев рвет на себе рубаху из-за омерзительного гей-скандала
"Уничтожение людей и свободы": Галкина осмеяли за призывы к отказу от прививок
"Сраки в следующем видео покажу": засветившую голые ягодицы Бузову подняли на смех
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Мой район
Собянин рассказал о программе благоустройства трех районов ЮВАО

Собянин рассказал о программе благоустройства трех районов ЮВАО

По программе "Мой район" жители районов Выхино-Жулебино, Люблино и Марьино получат комфортные общественные пространства для прогулок и отдыха.
прочитано 74 раза

Несмотря на пандемию коронавируса, внесшую разлад во все сферы жизни, московские власти прикладывают огромные усилия для качественного благоустройства российской столицы. Очень важно, что создание благоприятной, доступной и комфортной городской среды остается приоритетным направлением деятельности мэрии Москвы.

ПО ТЕМЕ

В районе Беговой построят парк с зонами для работы "на удаленке"

В Теплом Стане отреставрируют памятник Булату Окуджаве

В 2021 году водопроводную воду в Москве проверили более миллиона раз

Сергей Собянин рассказал в личном блоге о создании качественных общественных пространств для прогулок и отдыха в жилых районах столичного региона. Речь идет о некоторых проектах по благоустройству в ЮВАО, согласно столичной программы "Мой район", в 2021 году.

В Выхино-Жулебино столичное власти планируют благоустроить сквер имени А.С. Хлобыстова. Там приведут в порядок детские площадки, поставят столы для настольного тенниса и установят оборудование для воркаута. Сквер станет зеленее за счет новых деревьев, кустарников и цветников. На территории появятся новые лавочки и опоры освещения.

Мэр Москвы уточнил, что в Жулебино появится еще один благоустроенный парк – в 4-м Люберецком проезде:

"На сравнительно небольшой зеленой территории будет создано несколько уютных площадок для тихого отдыха, высажены живые изгороди, цветники и новые деревья. В результате жители микрорайона, состоящего из многоквартирных домов и частного сектора, получат комфортный парк в шаговой доступности".

Несколько проектов власти города хотят реализовать в Люблино. Прежде всего там будет обновлен сквер имени М.П. Судакова на улице Краснодонской, благоустроенный еще в 2014 году. Центральным элементом проекта должна стать новая сцена с амфитеатром для уличных концертов. Недалеко будет оборудована спортивная площадка с тренажерами и теннисными столами.

Кроме того, благоустройство ждет сквер имени А.П. Чехова, разбитый восемь лет назад на пересечении улиц Армавирская, Краснодарская и Таганрогская. Собянин отметил, что там появится новая фотозона:

"Помимо ремонта дорожек, газонов, детских и спортивных площадок, будут созданы места тихого отдыха с беседками для чтения. На аллее молодоженов – одной из достопримечательностей сквера – разместится фотозона с декоративным мостком и качелями".

Кроме того, будет обновлен сквер около Культурного центра имени И.М. Астахова на Люблинской улице. Это популярное место для отдыха и прогулок москвичей. Здесь же проводятся памятные и праздничные мероприятия. В парке планируется отремонтировать цветники, газоны и живую изгородь, а также заменить старые светильники и скамейки.

В Марьино благоустроят две пешеходные зоны. Работы начнутся на дворовых территориях на улицах Марьинский Парк, Белореченская и Новомарьинская в 11-м микрорайоне. Вторая пешеходная зона – участок между улицами Белореченская и Верхние Поля в 12-м микрорайоне. Также будет обновлен сквера, прилегающий к памятнику Солдату Отечества на пересечении улиц Перерва и Люблинская.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Автор: 26 июля 2021, 10:35 Источник: Сайт Сергея Собянина ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Изменившаяся жена Игоря Николаева ошарашила россиян своим видом

Певица резко сменила имидж
Шоу-бизнес

Трогательный поступок в поддержку тяжелобольной певицы МакSим довел народ до слез

За артистку переживают
Шоу-бизнес

Тяжелобольная экс-супруга Аршавина рискнула жизнью маленькой дочери

Девочка совершила опасный трюк
Шоу-бизнес

"Секси": замужняя певица Слава не устояла перед супругом Пугачевой

Артистка выразила восторг

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 26 июля по 1 августа 2021 года
Благоприятные даты для свадьбы в 2022 году
Лучшие дни 2022 года для начала диеты
Гороскоп на неделю с 12 по 18 июля 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+