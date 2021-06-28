В московских заведениях начали проверять QR-коды у посетителей

Коронавирус в Москве Заболевшие звезды Шутки про COVID-19 Симптомы коронавируса

Топ новостей недели

Лечение бессильно: Померкшую в коме МакSим перевели на новый аппарат
В США назвали вероятные сроки начала войны с Китаем
Цветущая и похудевшая Заворотнюк предстала во всей красе после разговоров о смертельной болезни
Стыдоба: обколотый Панин без трусов вывалил повидавшие многое ягодицы
партнеры
Понедельник
28 июня
Лента новостей
17:07
Названы сроки снижения заболеваемости COVID-19 в России
16:59
"Вы же в храм ходите": Толкалина огорошила россиян заявлением о брошенном ребенке
16:59
Основатель группы "Доктор Ватсон" умер от последствий коронавируса
16:49
Измученная дочь Заворотнюк обратилась к россиянам: Даже не ценим
16:40
Похудевшая Михалкова жестко ответила злопыхателям
16:32
Воля сделал откровенное признание о занятиях в постели с Утяшевой
16:21
"От меня всегда ждут обсер": Собчак удивила внезапным поступком
16:21
Потоп, разрушения, пожары: шокирующие кадры урагана в Москве
16:12
После заявления об отсутствии конкурентов Кличко рассказал о проблемах у Зеленского
16:01
"Плакать хочется": появившуюся на красной дорожке в странном виде Дакоту затравили
15:49
Располневший Николаев взвыл из-за упреков Проскуряковой
15:42
"Какой Иван Ургант? Я теперь тут": Малахов со скандалом вернулся на Первый канал
15:25
"Поступают угрозы": смертельно больной Зайцев взмолился о помощи
15:21
Элитный особняк, три квартиры и бизнес: Бородина попрощается с крупной суммой после развода
15:14
В Германии мужчина ранил ножом полицейских
15:13
Возмущенная Пугачева плюнула в народ из-за карантина
14:59
После новости о содомии Анастасию Волочкову атаковал грибок
14:57
"Муж и жена": Валерия в свадебном платье осчастливила Дробыша
14:43
Облупившийся крест: как выглядит могила Крачковской
14:39
"Медицина бессильна": обливающийся элитным шампанским Моргенштерн в леопардовых трусах вызвал оторопь
14:38
Неудачливый вор поджог дом в Подмосковье
14:28
Конфликт принцев Уильяма и Гарри набирает обороты
14:24
Гагарина в пиджаке на голое тело засветила интимное место
14:17
"Канье рассердится": прогулявшейся без белья Шейк напомнили про целомудрие
14:12
"Вечная любовь": Лещенко показал 67-летнюю цветущую жену
14:09
Во Владивостоке столкнулись сразу восемь машин
14:07
Гороскоп на июль 2021 года
13:55
Громушкина рассказала о перипетиях в личной жизни
13:52
Оголившаяся у шеста Ходченкова шокировала изменениями во внешности
13:51
Появилась информация о страшной болезни дочери Толкалиной
13:38
Как сэкономить на коммунальных платежах: советы юриста
13:37
"Чувство омерзения": россияне набросились на Пегову за связь с Башаровым
13:36
Перенесшая инсульт Водонаева устроила эротическую фотосессию
13:20
"Он убьет меня": Максакова рассказала о страхе покушения на нее
13:20
Валюшкину перепутали с подростком: Как-то вы помолодели
13:12
Умерла актриса Коновалова
12:53
"Требовалась медицинская помощь": устроившая скандал Проклова потеряла покой
12:52
Житель Пермского края обокрал бывшую жену и отца-инвалида
12:52
Тимати удивил реакцией дочери на их роман с Екатериной Сафаровой
12:37
"Разбаловали": охрипшей Пугачевой указали на место
12:31
"Сделаю с удовольствием!": красавец Панайотов объяснил необходимость пластической операции
12:25
В Челябинской области полицейский избил пенсионера
12:23
Ирина Круг получает поздравления с рождением девочки
12:14
Полуголая Асмус показала шикарные формы
12:10
Неадекватного мужчину с ножом в Москве сняли на видео
12:04
Под Москвой задержали торговца наркотиками
11:53
"То, что нужно аудитории": вляпавшаяся в секс-скандал Проклова откровенно о выскочке Бузовой
11:51
Боится потерять вновь: Аффлек намерен позвать Лопес под венец
11:42
Близкие Ковальчук подтвердила их роман с Харламовым
11:33
Число заразившихся коронавирусом в России выросло на 21,6 тысячи
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Невероятное пренебрежение": Михалков плюнул в вылезшую на сцену МХАТа Бузову
"Под чем оно?": корчащегося и хихикающего Милохина со стеклянными глазами отправили к наркологу
"Ходит по рукам": Вмазавшую сопернице Макееву попрекнули обилием мужчин
"Меня пугает внешний вид Бузовой": Лена Миро жестко раскритиковала инста-диву
"В глаза сказать тяжело": Поверженная в драке Макеева взмолила обидчицу о прощении
Николаева ревнует? Взвывшая из-за Королевой Проскурякова объявила о ненависти
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Коронавирус
В московских заведениях начали проверять QR-коды у посетителей

В московских заведениях начали проверять QR-коды у посетителей

С понедельника, 28 июня, в заведениях Москвы начал действовать "бесковидный" режим.
прочитано 202 раза

Теперь для посещения общепита и массовых мероприятий численностью более 500 человек требуется QR-код. Он является подтверждением того, что гражданин прошел вакцинацию от коронавируса, переболел ковидом (в течение последних шести месяцев) или имеет отрицательный ПЦД-тест (он действителен 72 часа).

ПО ТЕМЕ

Машков: Система QR-кодов необходима для безопасности зрителей

Перевод на дистанционный режим коснется 30% сотрудников за исключением привитых

 Коронавирус в Москве

Сюжеты Коронавирус в Москве

Для прохода на веранды и сезонные летние кафе предоставлять QR-коды не нужно до 11 июля. Ограничения также не распространяются на заведения общепита при гостиницах, хостелах, на столовые, которые находятся на предприятиях или в учебных заведениях. Но есть условие: посторонние не могут попасть в такие места.

Получить QR-код можно в электронной медицинской карте (в разделе "Цифровые сертификаты", на immune.mos.ru, gosuslugi.ru и "ЕМИАС.ИНФО", в приложении "Госуслуги. Стоп коронавирус", а также в инфомате или в регистратуре поликлиники.

QR-код можно сохранить на смартфоне или распечатать. Чтобы попасть в заведение или на мероприятие, необходимо показать электронный сертификат и документ, удостоверяющий личность, на входе сотруднику. Проверить QR-код можно с помощью официальных городских мобильных приложений "Моя Москва", "Госуслуги Москвы", "Московский транспорт" и "Помощник Москвы".

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: www.mos.ru
Автор: 28 июня 2021, 16:32 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Он убьет меня": Максакова рассказала о страхе покушения на нее

Певица подозревает бывшего мужа
Шоу-бизнес

"Канье рассердится": прогулявшейся без белья Шейк напомнили про целомудрие

Модель обнажилась

Шоу-бизнес

"Вечная любовь": Лещенко показал 67-летнюю цветущую жену

Россияне восхитились счастливой парой
Шоу-бизнес

"Разбаловали": охрипшей Пугачевой указали на место

Артистку явно переоценили

Гороскоп

Гороскоп на июль 2021 года
Гороскоп совместимости по знакам зодиака с видами спорта на 2022 год
Гороскоп на неделю с 21 по 27 июня 2021 года
Гороскоп на неделю с 14 по 20 июня 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+