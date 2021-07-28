На территории спортшколы "Битца" отремонтируют фонтан "Тройка"

Конноспортивный комплекс "Битца" был построен в Чертанове к Летним Олимпийским играм 1980 года. Сейчас это спортивная школа, где кроме манежей и полей для конного спорта есть и спортивный зал, и бассейн, и тир, а также прекрасная территория для прогулок местных жителей.
У знаменитой школы есть свой символ – фонтан "Тройка". Он был построен в 1979 году. Диаметр водной поверхности фонтана составляет 19 метров, а глубина — около четырех метров. Работающим этот объект не видели давно. Скоро его все-таки отремонтируют, и он снова будет радовать спортсменов и жителей района.
После проведенного обследования стало ясно, что объект нужно ремонтировать не только снаружи. Необходима модернизация и технической части. Так, специалисты демонтируют керамогранитную облицовку чаши фонтана, проведут гидроизоляцию и облицуют ее заново. А во время проведения инженерно-технических работ заменят системы электроснабжения и освещения фонтанного комплекса.
Помимо этого, планируется установить подводные светильники и новые механические фильтры для насосов, заменить дренажный насос в кессоне. А еще будет налажена автоматизированная система управления освещением, регулирования уровня воды в чаше, насосного оборудования, клапанов.
Схема водоснабжения фонтана "Тройка" изменится. После ремонта будут бить эффектные светодинамические струи.
Говоря о развитии района Чертаново, напомним, что здесь построят учебный комплекс из детского сада на 70 мест и школы на 550 учащихся. Здание расположится по адресу: Варшавское шоссе, владение 170е/1. Строительные работы планируют завершить во втором квартале 2022 года.
Помимо кабинетов по основным предметам, в школе появятся классы по изучению естественных наук и информационных технологий. Также в учебном заведении будет свой класс робототехники, ИТ-полигон, инженерный и медицинский лабораторно-исследовательские комплексы. А еще в здании будет актовый зал.
В начале лета сообщалось, что на территории будущего учебного комплекса в Чертанове разработан котлован и устроено свайное основание. Тогда специалисты занимались армированием и бетонированием фундаментной плиты.
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