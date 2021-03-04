В Можайском районе привели в порядок усадьбу Гусева Полоса

Реставраторы вернули фасаду и интерьеру усадьбы исторический облик. Все работы велись под контролем Мосгорнаследия, сообщил глава столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.
Усадьба Гусева Полоса впервые упоминается в документах XVIII века. Главный дом и парк построены в начале 20-го столетия. Усадьба включена в перечень выявленных объектов культурного наследия.
Специалисты проделали большую работу по восстановлению усадьбы. Они укрепили перекрытия и фундамент, отремонтировали кровлю, были восстановлены слуховые окна.
Утраченные оконные и дверные рамы реставраторы воссоздали по историческим образцам. На свое место вернулась и лестница, которая ведет на веранду у северного фасада.
Интерьерам усадьбы также вернули былое великолепие. Специалисты воссоздали паркетное перекрытие, стены обтянули тканевыми обоями.
Много работы проделано и в усадебном парке. Реставраторы отремонтировали подпорную стенку террасы и благоустроили территорию.
Помимо особняков, в Москве ведется реставрация культовых объектов. Один из них – храм Знамения Иконы Божией Матери за Петровскими воротами. Работы там продолжатся с 2019 года.
Сейчас реставрация завершена на 70%. Специалисты занимаются интерьером храма, а в скором времени начнется восстановление иконостаса и фасадные работы.
"В настоящий момент мастера реставрируют сохранившуюся и воссоздают утраченную монументальную живопись», — рассказал глава Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.
За последние 10 лет в Москве отреставрировали более 1,5 тысячи памятников архитектуры. Число объектов в неудовлетворительном состоянии сократилось в 5,3 раза.
Работы не прекращались даже в пандемию. Одним из символов московской реставрации стал обновленный Северный речной вокзал. Также в 2020 году был восстановлен кинотеатр "Художественный" на Арбатской площади.
В 2021 году реставрация продолжится. Специалисты восстановят более 100 памятников архитектуры, в том числе несколько павильонов на ВДНХ, ценные жилые дома XIX века и множество других объектов.
Популярные темы форума
Почему Юрист бросил Невесту Премиум класса ?
Побочные у короновируса
Посёлок Янтарны - вторая серия.
Каких артистов вы видели ''живьём''...
Как относитесь к девушкам, которые спят с женатыми?
Куда мне идти
Хватит
Гадалка нагадала смерть
Реклама, которая вам нравится
Замуж за мужчину