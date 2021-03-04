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В Можайском районе привели в порядок усадьбу Гусева Полоса

В Можайском районе привели в порядок усадьбу Гусева Полоса

Фото: mos.ru
На территории инновационного центра "Сколково" в Можайском районе Москвы завершилась реставрация усадьбы Гусева Полоса. Специалисты работали над восстановлением аварийного здания с 2015 года.
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Реставраторы вернули фасаду и интерьеру усадьбы исторический облик. Все работы велись под контролем Мосгорнаследия, сообщил глава столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

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Усадьба Гусева Полоса впервые упоминается в документах XVIII века. Главный дом и парк построены в начале 20-го столетия. Усадьба включена в перечень выявленных объектов культурного наследия.

Специалисты проделали большую работу по восстановлению усадьбы. Они укрепили перекрытия и фундамент, отремонтировали кровлю, были восстановлены слуховые окна.

Утраченные оконные и дверные рамы реставраторы воссоздали по историческим образцам. На свое место вернулась и лестница, которая ведет на веранду у северного фасада.

Интерьерам усадьбы также вернули былое великолепие. Специалисты воссоздали паркетное перекрытие, стены обтянули тканевыми обоями.

Много работы проделано и в усадебном парке. Реставраторы отремонтировали подпорную стенку террасы и благоустроили территорию.

Помимо особняков, в Москве ведется реставрация культовых объектов. Один из них – храм Знамения Иконы Божией Матери за Петровскими воротами. Работы там продолжатся с 2019 года.

Фото: mos.ru

Сейчас реставрация завершена на 70%. Специалисты занимаются интерьером храма, а в скором времени начнется восстановление иконостаса и фасадные работы.

"В настоящий момент мастера реставрируют сохранившуюся и воссоздают утраченную монументальную живопись», — рассказал глава Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

За последние 10 лет в Москве отреставрировали более 1,5 тысячи памятников архитектуры. Число объектов в неудовлетворительном состоянии сократилось в 5,3 раза.

Работы не прекращались даже в пандемию. Одним из символов московской реставрации стал обновленный Северный речной вокзал. Также в 2020 году был восстановлен кинотеатр "Художественный" на Арбатской площади.

В 2021 году реставрация продолжится. Специалисты восстановят более 100 памятников архитектуры, в том числе несколько павильонов на ВДНХ, ценные жилые дома XIX века и множество других объектов.

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Автор: 4 марта 2021, 16:00 Источник: Mos.ru ✓ Надежный источник

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