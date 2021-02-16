С любовью к прошлому: как Москва сохраняет свое культурное наследие

За последние 10 лет в Москве отреставрировали более 1,5 тысячи памятников. Работы по сохранению культурного и исторического наследия столицы продолжаются. В 2021 году в городе приведут в порядок около 100 памятников архитектуры. Как Москва сохраняет и оберегает достояние прошлого – в материале "Дни.ру".

Крупнейшая в мире программа реставрации

Москва – город с богатой и насыщенной историей. Разные эпохи наложили на нее свой отпечаток, создав уникальное сочетание стилей и неповторимый облик российской столицы. Сейчас в Москве насчитывается более 8,6 тысячи объектов культурного наследия.

Столица бережно относится к своему культурному и историческому наследию. Городская программа реставрации – крупнейшая в мире: за последние десять лет в столице отреставрировали 1 560 памятников архитектуры. Число объектов, находящихся в неудовлетворительном состоянии, сократилось в 5,3 раза, а доля памятников в хорошем и удовлетворительном состоянии выросла с 66 до 94%.

Высокие темпы реставрационных работ удалось поддерживать даже в пандемию коронавируса. Несмотря на экономические трудности и введенные ограничения, процесс сохранения исторического наследия Москвы продолжался.

Работать в условиях пандемии было непросто, признается инженер-реставратор Денис Писарев. "В это время мы занимались доработкой чертежей и проектов, при этом продолжались работы в удаленных от Москвы мастерских", – рассказал специалист в беседе с корреспондентом "Дни.ру".

Несмотря на трудности, реставраторам в 2020 году удалось вернуть к жизни ряд знаковых объектов. Среди них – кинотеатр "Художественный", Северный речной вокзал, Дом Наркомфина. Эксперты признали Северный речной вокзал одной из главных реставраций 2020 года в России. Он вошел в шорт-лист премии The Art Newspaper Russia.

Ювелирная работа

Одним из ярких примеров бережного отношения к культурному наследию Москвы является реставрация кинотеатра "Художественный" на Арбате. Его история началась 11 ноября 1909 года. В тот день горожанам продемонстрировали французский фильм "Жоржетта". Через несколько лет после открытия началась реконструкция "Художественного" под руководством архитектора Федора Шехтеля. В годы Великой Отечественной войны здание пережило бомбежку, а затем над ним нависла угроза сноса.

Процесс возрождения одного из символов московской культурной жизни начался в 2016 году. Перед этим специалисты длительное время изучали архивы – фотографии, записи и наброски Федора Шехтеля, рассказал Денис Писарев. Он руководил реставрацией "Художественного".

"Проект реставрации разработали после проведения детальных исследований здания. Было необходимо укрепить конструкции кинотеатра, привести в порядок кровлю, восстановить фасады на период перестройки здания Шехтелем, отреставрировать и воссоздать элементы декора. Например, к началу работ в зале сохранилась только одна капитель, венчающая красивые пилястры. И по этой капители удалось восстановить остальные по периметру зала", – говорит Писарев.

Чтобы придать залу прежний облик, реставраторам пришлось очистить его от наслоений позднего времени. "В зале кинотеатра к началу работ сохранилось два барельефа – "Битва кентавров с лапифами". На них были цементные куски советских реставраторов – их очистили, вернули детали: носы, пальцы. Все как было задумано Шехтелем", – отметил реставратор.

Специалистам удалось воссоздать парадную лестницу на северном вестибюле "Художественного". За основу реставраторы взяли две сохранившиеся ступеньки. При этом ограждение лестницы было оригинальным. Его почистили, вернули мелкие детали и покрасили.

Большую работу реставраторы провели по фасадам здания. На главном фасаде мастера воссоздали утраченные в 1950-е годы барельефы. В верхней части посетителей вновь встречает надпись "Художественный электро-театръ", над парадными дверьми восстановлены "Входъ" и "Выходъ" и другие элементы лепнины – все как в старину.

На контроле у города

Процесс реставрации исторических зданий тщательно контролирует Департамент культурного наследия Москвы. Перед тем, как элементы декора вернулись на фасад "Художественного", они были на неоднократном утверждении в научно-методическом совете департамента.

"Не бывает такого, что архитектор решил восстанавливать что-то по своему усмотрению. Научно-методический совет обязательно смотрит и дает рекомендации: что поправить, где мы попали в замысел автора, а где началась воображаемая вкусовщина. Это очень серьезная процедура, которая не допускает фэнтезийных предложений", – говорит Денис Писарев.

По его словам, на стадии проектирования сотрудники Департамента культурного наследия консультируют реставраторов и дают рекомендации. В процессе согласования проекта акт историко-культурной экспертизы проходит общественное обсуждение, в котором может поучаствовать любой гражданин, отметил реставратор.

"И даже если к этому акту не было замечаний, сотрудники департамента обязательно изучают документацию. Ее могут не согласовать, если авторы проекта что-то придумали и приукрасили. Все должно быть четко", – подчеркнул Писарев.

Во время реставрации на объекте присутствует территориальный инспектор, который следит за качеством проведения работ и соблюдением параметров проекта. Мастера находятся на постоянной связи с Департаментом культурного наследия.

"Если в ходе реставрации есть находки, о них обязательно докладывается в департамент. Мы как проектировщики озвучиваем предложения как поступить с этим элементом. Департамент может согласиться, отказаться или потребовать изменить всю проектную документацию. Бывают объекты, на которых приходится делать до пяти корректировок", – рассказал Писарев.

Для реставрации дискуссия очень важна, уверен специалист. "Одно дело, когда ты что-то решил, сам себя убедил, а тебе говорят: подожди, но ведь возможен другой вариант. Обсуждение необходимо, ведь только так можно прийти к консенсусу", – говорит реставратор.

Реставрация продолжается

В 2021 году Москва сохранит высокие темпы реставрации. К концу года специалисты восстановят более 100 памятников архитектуры. Реставраторы приведут в порядок несколько павильонов на ВДНХ, здание ГЭС-2 на Болотной набережной, ценные жилые дома XIX века и множество других значимых объектов.

Одним из первых в 2021 году был отреставрирован особняк Лопатиной на Большой Никитской улице. Работы завершились в середине февраля. Это одна из жемчужин столичной архитектуры. Здание построено в 1876 году в популярном в то время псевдорусском стиле. Сегодня это резиденция посла Бразилии.

Комплексная реставрация особняка продолжалась пять лет. Особое внимание уделили фасадам. Поврежденные изразцы были восстановлены по безобжиговой технологии. Специалисты бережно отреставрировали уникальный ромбовидный рисунок на главном фасаде, восстановили кровлю по историческим фотографиям и архивным материалам, а внутри здания сохранили ценные элементы планировки.

В ближайшие годы к жизни вернут и здание 1917 года на Воронцовской улице. За более чем 100 лет эксплуатации на нем образовались трещины, просел фундамент. Специалисты заменят заплесневевшие деревянные перекрытия на железобетонные, приведут в порядок фасад и обработают его защищающими от грибка и плесени составами.

Во всем великолепии перед москвичами и гостями столицы предстанет и один из старейших фонтанов столицы – Петровский, или фонтан Витали. Он расположен на Театральной площади. Разработка проекта реставрации намечена на 2022 год.