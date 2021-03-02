В школах ЗелАО появятся метеоплощадки и экостанции

Программа "Мой район" предполагает благоустройство всех районов Москвы. Причем это не только благоустройство. Речь идет о комплексном развитии жилых районов столицы. ЗелАО один из них.

В Зеленоградском административном округе (ЗелАО) в этом сезоне планируется обустроить около 40 территорий. Речь идет о дворах, пришкольных участках и территорий возле детских садов, а также территорию дворца творчества. Во дворах и на территории школ отремонтируют дороги и тротуары, обновят спортивные площадки, веранды и восстановят газоны. Во дворах будет восстановлен асфальт.

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В список ремонта включены дома под номерами 1110 и 1111; 145, 146, 147, 148 и 162; 1103; 1205; 1114; 1121; 813; 1207; 1136; 1135; 1134; 1126; 828; 833; 924; 909; 921; 607а, 612 и 613; 339а и 339б; 329, 333 и 334; 320 и 366; 701 и 710; 704 и 705 и многие другие. В перечень включены десятки образовательных учреждений. Полный список представлен на портале Mos.ru.

На пришкольных территориях ЗелАО тоже восстановят дорожное покрытие. Помимо этого возле таких учебных учреждений облагородят газоны, поставят комфортные скамейки, отремонтируют ворота и веранды. Здесь будут реконструированы спортплощадки с современным оборудованием, посажены цветы в клумбах. У ряда школ появятся свои метеоплощадки, экостанции, колясочные и велосипедные парковки.

Программа "Мой район" очень обширная и идет в несколько этапов. В конечном итоге должны быть облагорожены все муниципальные образования столицы. Каждый район будет приведен в надлежащее состояние, со всеми условиями для качественной и комфортной жизни.

Предполагается обеспечение всех районов удобной транспортной доступностью, инфраструктурой. В том числе будут созданы месте для комфортного отдыха и занятий спортом. Все делается с учетом пожелания местных жителей.

Для того, чтобы учесть мнение проживающих в городе, был проведен анализ ситуации в каждом районе. Результатом такой работы стал первый вариант программы «Мой район», который включал наиболее важные и неотложные мероприятия. Как сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина, программа «Мой район» будет постоянно обновляться и дополняться по просьбам жителей столицы и в зависимости от потребностей меняющейся инфраструктуры.