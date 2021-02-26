Собянин предложил остановить дискуссию вокруг памятника на Лубянке

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение оставить Лубянскую площадь в ее нынешнем виде. Общественное мнение относительно установки памятника разделилось примерно пополам, отметил градоначальник.
По словам Собянина, голосование по памятнику на Лубянской площади превращается в противостояние людей с разными взглядами. Монументы должны объединять, а не раскалывать общество, подчеркнул мэр.
"Поэтому я считаю правильным остановить этот процесс и пока оставить Лубянскую площадь в том виде, как она есть сейчас», — сказал градоначальник и поблагодарил граждан за участие в дискуссии.
Голосование по памятнику на Лубянке началось 25 февраля. Горожанам предложили выбрать между великим князем Александром Невским и основателем ВЧК Феликсом Дзержинским.
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