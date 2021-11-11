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Скоропомощный стационарный комплекс для ГКБ №15 достроят в 2022 году

Скоропомощный стационарный комплекс для ГКБ №15 достроят в 2022 году

Здание площадью примерно 15 тысяч квадратных метров строят на улице Вешняковская в столичном районе Вешняки.
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Одним из приоритетов градостроительной политики Москвы является возведение новых объектов здравоохранения. Например, на территориях крупнейших столичных больниц скоро появятся скоропомощные комплексы. Трудно переоценить значимость этого проекта, ведь речь идет об оперативности и качестве оказания медицинской помощи в самых сложных случаях.

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В 2022 году завершится строительство стационарного комплекса скорой помощи для городской клинической больницы (ГКБ) № 15 имени О. М. Филатова на Вешняковской улице (дом 23). Сейчас здесь возводят надземную часть комплекса. Монолитные работы могут завершить до конца 2021-го, после чего планируется приступить к устройству кровли и монтажу фасадов.

Скоропомощные комплексы на территории каждой из пяти городских больниц будут иметь современное оборудование. Там будут реанимационное отделение и операционный блок, лечебные палаты и лаборатории, отделения лучевой и функциональной диагностики.

В комплексе при ГКБ №15 установят ангиограф, магнитно-резонансный и компьютерный томограф, аппараты ультразвуковой диагностики и искусственного кровообращения.

При строительстве скоропомощных комплексов продумывают все до мелочей. Все будет устроено так, чтобы путь пациента от операционной, реанимации и противошоковых палат до кабинетов, где проводят исследования, не занимал много времени.

Кстати, все пациенты будут поделены на три потока, в зависимости от тяжести их состояния (в тяжелом, средней степени тяжести, в условно легком). Таким образом, в два раза сократится время между поступлением больного и началом медицинских процедур. Позаботятся и об удобстве родственников пациентов. Сделают просторные зоны ожидания, помещения для бесед с врачами и для круглосуточного пребывания при блоке реанимации и интенсивной терапии.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что в 2021 году в Москве ввели в эксплуатацию 68 социальных объектов: 21 школу, 21 детский сад, один объект дополнительного образования, восемь объектов здравоохранения, 15 объектов спорта и два – культуры. План по вводу жилья был перевыполнен на треть.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 11 ноября 2021, 20:59 Источник: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы ✓ Надежный источник

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