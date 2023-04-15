Лук из экокожи

Горячий тренд в мире моды.



Луки из экокожи — один из самых горячих трендов в мире моды за последнее время. Они идеально сочетают в себе стильный дизайн и экологическую осознанность. Более того, такие вещи очень универсальны и могут использоваться как для повседневных нарядов, так и для элегантных образов. Мы поговорили с Александром Кузиковым, главным стилистом интернет-магазина Shopping Live, и выяснили, какие вещи из экокожи стоит приобрести и как составить с ними актуальный лук.

Брюки

В этом сезоне стоит присмотреться к нескольким модным фасонам: имеются в виду чиносы, бананы, клеш.

Чиносы из экокожи — отличный выбор для тех, кто хочет выглядеть стильно, но при этом чувствовать себя комфортно. Это модель с зауженными штанинами и средней посадкой. Она хорошо сочетается с блузами и рубашками, поэтому подойдет для создания классического делового образа.

Бананы имеют высокую посадку, широкие манжеты и свободный крой, который делает их очень комфортными для носки. Такие брюки отлично сочетаются с топами, рубашками и свитерами, поэтому с ними можно создать стильный образ для любого случая. На прогулку по городу можно дополнить их однотонной оверсайз-футболкой и кроссовками на объемной подошве. А вот для романтического свидания бананы из экокожи можно сочетать с бра, бадлоном из блестящей сетки и босоножками на небольшом каблуке.

Брюки-клеш имеют широкие штанины, расширяющиеся к низу от бедра или от колен. Этот фасон в сочетании с экокожей добавит образу дерзости, особенно если вы используете еще и яркие элементы. Например, кожаный клеш можно надеть с топом сочного оранжевого или ярко-розового цвета и рубашкой или пиджаком из экокожи. Дополнить аутфит можно трендовыми объемными цепями на шее или запястьях. Для более спокойных образов можно выбрать футболку или водолазку нейтральных цветов и сочетать их с объемными серьгами и актуальными лоферами.

Рубашки

Рубашки из экокожи — элемент гардероба, который никогда не выходит из моды. Среди модных фасонов можно выделить прямые, приталенные и оверсайз. Оверсайз-рубашки отлично смотрятся с узкими джинсами и юбками А-силуэта. Прямые фасоны, как и приталенные, можно носить с брюками более свободного кроя и летящими юбками. Но важно учитывать нюанс: классическая рубашка должна быть заправлена или накинута поверх топа в расстегнутом виде, а прилегающую модель лучше носить застегнутой навыпуск, подчеркнув талию кожаным поясом.

Рубашки можно носить как отдельно, так и в сочетании с кожаными брюками, юбками или шортами. Такая комбинация позволит получить стильный тотал-лук из экокожи, который будет уместно смотреться и в офисе без дресс-кода, и на вечеринке. Самые базовые варианты — рубашки черного, бежевого и серого цветов и оттенка мокко. Но в этом сезоне можно смело экспериментировать с яркими цветами: красным, голубым, зеленым, бордовым. Они могут быть однотонными или с принтами — например, с трендовым змеиным узором. Но не переборщите: экокожа — акцентный материал, поэтому украшений и разнообразия цветов в таком образе должно быть минимум.

Бомберы

Эти куртки идеально подходят для создания стильного и современного образа. Самые популярные фасоны бомберов из экокожи в этом сезоне — это укороченные куртки с широкими рукавами и объемными плечами, а также модели с воротником-стойкой и декоративными молниями.

Актуальная цветовая гамма варьируется от черного и темно-синего до самых ярких, например красного и изумрудного. Бомберы из экокожи хорошо сочетаются с джинсами и кедами, позволяя создать стильный образ в жанре кэжуал. Не стоит убирать куртку далеко даже в том случае, если вы предпочитаете более женственные наряды: одетая поверх воздушного платья или струящейся юбки, она добавит луку элегантности и подчеркнет нежность наряда за счет контраста. Лучше всего бомберы сочетаются с обувью на плоской подошве, такой как кеды или лоферы.

Костюмы

Костюмы из экокожи — стильный и элегантный выбор для любого случая.

В офис можно выбрать комплект из кожаных брюк свободного кроя, объемного пиджака такого же цвета и материала, а также однотонной водолазки или футболки. Еще один вариант сдержанного лука — комплект из кожаных оверсайз-пиджака и юбки длины миди с рубашкой или блузкой без лишнего декора. Для неформальной обстановки рубашку стоит заменить на кроп-топ или даже кружевной бралетт, который придаст образу романтичный оттенок. Или можно выбрать кожаные брюки прямого покроя с высокой талией и кожаный корсет, надетый поверх белой свободной рубашки, — идеальное сочетание для праздничного вечера, в котором вы точно будете выглядеть как с обложки.

