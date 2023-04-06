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Четверг 6 апреля

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Как избавиться от катышков на одежде: простой советский метод

Как избавиться от катышков на одежде: простой советский метод
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20% вещей приходят в негодность после первой стирки.

Любители нарядов из трикотажа и шерсти зачастую сталкиваются с одной серьезной неприятностью – катышки на одежде, портящие вид. В 20% случаев они появляются уже после первой стирки. Опытные модники борются с ними различными методами.

Авторы "Самой полезной программы" на Пятом канале вспомнили о простом советском способе избавления от катышков, который показал себя весьма эффективно. Кроме того, на старое проверенное решение практически не придется тратиться.

Итак, для избавления от катышков потребуется лишь одноразовая бритва или станок. Достаточно просто провести инструментом по поверхности одежды и убрать катышки руками. Однако, у советского методы есть два минуса: собственно, дополнительная работа руками, а также риск порезать ткань.

Если же потратить порядка пяти сотен рублей, то можно обзавестись машинкой для удаления катышков. Его лезвия надежны прикрыты, да и сам аппарат за короткое время довольно эффективно справляется с работой, всасывая катышки в специальный резервуар.

Кстати, электрический прибор питается от батареек, поэтому его можно брать в поездку, чтобы даже в дороге выглядеть стильно и опрятно. Кстати, если вы хотите одеваться не только стильно, но и быстро, то читайте полезные статьи на "Дни.ру".

6 апреля 2023, 04:07
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Анна Семенович. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look/ www.globallookpress.com

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