Как одеваться стильно и быстро: объяснил стилист

Совета от эксперта.

Большинство современных людей высоко ценят комфорт, поэтому зачастую отказываются от строгой классики в пользу более удобных нарядов, которые можно носить каждый день. Все чаще девушки отдают предпочтение одежде, которую можно сочетать с разными стилями, то есть универсальным вариантам.

Как одеваться стильно и быстро, объяснила стилист Юлия Колотун. В интервью интернет-изданию "Подмосковье сегодня" она дала советы для современных девушек, предпочитающих комфортную одежду и не желающих тратить много времени на подбор нарядов.

Стилист объяснила, как создать гардероб мечты. Для этого в первую очередь необходимо избавиться от лишней одежды. По словам эксперта, ничего из того, что девушка не носит уже несколько лет, не должно занимать место в ее гардеробе.

На втором этапе наряды следует разделить на комфортную и не очень комфортную, но красивую – она пригодится для парадных выходов. Стилист порекомендовала оставить на веду только те наряды, которые человек одевает постоянно. По ее словам, там можно значительно сократить время на сборы.

Для шопинга специалист предложила девушкам определиться с несколькими любимыми магазинами и покупать вещи там, чтобы тоже сэкономить время. Легче всего составить гармоничный образ из базовых вещей нейтральных цветов.

При этом стилист призвала отказаться от покупки одежды, за которой сложно ухаживать. В целом, при составлении гардероба следует ориентироваться на нейтральность и универсальность. Впрочем, эксперт допустила наличие нескольких ярких вещей с акцентом.