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1 апреля
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Мода
"Голая" Лолита и престарелая русалка Долина: Самые позорные наряды российских звезд

"Голая" Лолита и престарелая русалка Долина: Самые позорные наряды российских звезд

Как наряды превратили звезд в посмешище.
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Знаменитости из кожи вон лезут, чтобы выделиться на фоне своих коллег. Однако иногда это стремление играет с ними очень злую шутку. Некоторые настолько увлекаются своей уникальностью, что в итоге выглядят нелепо. Вспоминаем самые позорные наряды российских звезд.

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Лолита в "голом" комбинезоне

Лолита Милявская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

Знаменитая брюнетка – сама по себе женщина довольно раскрепощенная и экстравагантная. Так что, удивлять публику – ей за милую душу. Однажды своим обтягивающим нарядом с имитацией татуировок Лолита Милявская действительно поразила, ведь в памяти он до сих пор у многих. "Голый" комбинезон сделал ее Интернет-мемом, а люди писали: "Как это развидеть?".

Лариса Долина в образе русалки

Лариса Долина. Фото: Natalya Loginova / Russian Look / www.globallookpress.com

Наряды Ларисы Долиной у россиян очень часто вызывают вопросы. Ошибки в стиле она совершала и в молодости, и сейчас. Многие уже, наверное, и не вспомнят, как певица заявилась в Кремль в образе этакой престарелой русалки. Но Интернет, как говорится, помнит все!

Что-то непонятное от Эвелины Бледанс

Эвелина Бледанс. Фото: Ali Magomedov / Russian Look/ www.globallookpress.com

Это сейчас артистка – этакая изысканная светская львица. Но за свое прошлое и она угодила в список звезд с провальными нарядами. Что этим выходом в свет хотела сказать Эвелина Бледанс, не понятно. Но сочетать яркие лиловые лосины с шубой – это в мире моды в нулевые было точно чем-то новеньким.

Аристократка Анна Семенович

Анна Семенович. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look/ www.globallookpress.com

Обладательница самой привлекательной груди в российском шоу-бизнесе, к сожалению, не всегда умело подбирает к ней образы. Вот, к примеру, фото из 2015 года, когда Анна Семенович, видимо, хотела выглядеть утонченной аристократкой. Но что-то пошло не так.

Лолита Милявская. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 1 апреля 2023, 20:11 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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