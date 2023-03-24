"Это губительно": молодежная мода на подвороты брюк возмутила врачей

Подростковая мода чревата страшными заболеваниями.

Сегодня для молодежи очень важно быть в тренде — в поиске своего "я" юноши и девушки пытаются получить признание общества, как диктует мода. Однако даже самые, казалось бы, безобидные тенденции среди подростков опасны с медицинской точки зрения.

Врачи всех мастей бьют тревогу — подвороты брюк в непогоду чреваты множеством заболеваний. Из года в год специалисты призывают молодежь не оголять свои щиколотки в холодное время года, чтобы не навлечь беду.

"Это неправильно и губительно для здоровья, так как человек находится на улице не пять-десять минут, а дольше", — цитирует отоларинголога Зайцева "Радио 1". По словам врача, мода на подвороты брюк приводит к проблемам с дыхательной системой организма. Последствия могут быть самые разные — от классического ринита до воспаления носоглотки и роста аденоидов.

