С чем носить леопардовый принт в 2023 году: советы стилиста

Стилист рассказала, как разнообразить гардероб стильным принтом.

Весна — это время перемен, экспериментов и поиска новых решений. Так, один из самых простых способов поднять настроение и попробовать что-то "новенькое" — это обновить гардероб. Стилист Андрей Проявкин вместе с изданием "Подмосковье сегодня" обсудили несколько идей.

Так, леопардовый принт, хоть и кажется агрессивным, может стать отличным дополнением к базовому гардеробу. Самое главное — выбрать правильное сочетание, найти баланс между смелостью и вульгарностью. Стилист советует начать с леопардовой юбки длины миди. По его мнению, ее легко стилизовать в универсальный образ.

Говоря о сочетаниях леопарда с другими цветами, Проявкин называет важное правило. К леопарду лучше всего подойдут его составные цветы — черный, песочный и коричневый. Лучше всего выбрать один цвет и использовать только его. Вводить третий или четвертый цвет — задача сложная даже для стилиста.

Если говорить о включении леопардового принта в кэжуальные образы, лучше всего он сочетается с джинсой. Например, накинуть на леопардовое платье куртку из денима, а на ноги надеть кроссовки. В таком образе не останется ни намека на вульгарность.

"Получается очень сбалансированный образ, но не скучный", — комментирует стилист.