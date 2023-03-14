Блестки, длинные перчатки и табу на "голые" платья: Главные модные тренды "Оскара-2023"

Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

"Мозг быстро отмирает": Найденную в снегу без признаков жизни Волочкову отправили в больницу "Молю бога каждый день": Брухунова отказалась от ребенка после разрыва с Петросяном "Срыв": жена еле живого Костомарова подала сигнал "Выверено все": Заявлено о разводе Татьяны Навки

Лента новостей

Вторник 14 марта

12:20"Кровь у него протухшая": После ампутации в организме Костомарова нашли новое осложнение 12:00Фомин о судьбе своей итальянской недвижимости после введения санкций и заморозки имущества 11:41Блестки, длинные перчатки и табу на "голые" платья: Главные модные тренды "Оскара-2023" 11:20Как номер квартиры влияет на судьбу жильцов: расшифровка 11:00"Бухала как тварь": пустившейся во все тяжкие Волочковой предрекли тотальное разорение 10:40По стопам Панина: давший петуха SHAMAN оказался спесивым бомжом 10:20"Не похожи": Разыгравшая роды Орлова откровенно о родстве с малышкой 10:00"Официально": Колдун откровенно о своем настоящем гражданстве и иностранном паспорте 09:4023-летний москвич Алексей Сарана стал чемпионом Европы по шахматам 09:20Розенбаум госпитализирован в критическом состоянии: Тромб 09:00Шок: Побитая Смольяниновым* экс-жена вышла с синюшным фингалом во весь глаз 08:40По ком звонит колокол (видео) 08:20Минус 10 лет: какое окрашивание волос молодит женщин 08:00"Сквозь слезы и депрессию": как разочаровавшаяся в жизни звезда "Мумии" нашла новую опору 06:06Панталоны покойной тети и ныряние в ведро: в какие приметы верят звезды шоу-бизнеса 04:12Малахов, Ковальчук, Водянова: звезды, которые скрывают своих детей 02:07"Категорически нельзя": почему игры на смартфоне могут привести к трагедии 00:01День Авдотьи Весновки: что нельзя делать 14 марта 21:45Лишилась зуба: матерщинник Лазарев устроил грязные разборки с Кудрявцевой 20:30Не пропустите: 5 лучших аудионовинок, которые стоит послушать 19:50Дарить – это способ сделать мир лучше 19:00Гороскоп на неделю с 13 по 19 марта 2023 года 18:20Переломный возраст – 40 лет 17:40Не пришел в сознание: борющегося за жизнь Костомарова готовят к повторной ампутации 17:40"Обман с госизменой": в России появился новый вид мошенничества 17:20"Жалко его": мать считает себя мерзавкой за жестокое обращение с Костомаровым 17:00Печальное зрелище: Выскочившая за седого мужика молодуха Шпица пожаловалась на маленький член 16:40Спрос на квартиры-студии вырос на 65% 16:20"Дырки уже заросли": Народ ахнул при виде заколотой Заворотнюк после терапии 16:00Жилья в аренду в Москве стало втрое больше 15:40Не зря плакала о раке: Чехова собирает с миру по нитке на дорогу в последний путь 15:20Уже слишком долго: Костомарова хотят отключить от аппаратов 15:00"Они любовники": Кувыркающиеся втайне Волочкова и Джигурда сдали себя с потрохами 14:40Отвалил полмиллиона: 49-летняя Королева похвасталась неприлично дорогим подарком Тарзана 14:20С чистого листа: Опозоривший Родину Панин сменил имя в Испании 14:00Какой позор: Расфуфыренная красотка из "Уральских пельменей" получила плевок в лицо прямо на сцене 13:51"Сельпо есть сельпо": нацепившая бомжатское тряпье "кикимора" Брухунова стала вдовой 13:40Ольга Орлова признала рождение ребенка суррогатной матерью 13:20"Поплакать, пострадать": затаившаяся после начала СВО Лорак вывернула душу 13:00Утонувшее вниз головой тело Толкалиной нашли слишком поздно: Начало пахнуть 12:40"Жду внука": Поймавший дочь с темнокожим Агутин заявил о пополнении в семье 12:20"Киркоров любил Галкина*": Узнавшая о тайной интрижке мужа Пугачева рвет и мечет 12:00Несуществующие квартиры: Вскрылась новая схема обмана дольщиков 11:40На бабкину пенсию: как бросившие замок Пугачева и Галкин* экономят на коммуналке 11:20"Три дня это делали": поработавшая руками Довлатова похвасталась большим размером 11:00Самые закредитованные регионы России – рейтинг 10:40Модные провалы "Оскара-2023": Кто пришел в поношенной одежде, а кто слился с ковровой дорожкой? 10:20"Похож на гомосексуалиста": Пугачевой открыли глаза на смазливого Галкина* 10:00"Умер": страшное известие на странице пропавшего Шифрина убило поклонников 09:40"Говорит о детях": стали известны планы Киркорова на новую пассию
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Блестки, длинные перчатки и табу на "голые" платья: Главные модные тренды "Оскара-2023"

109

Что взять у гостей "Оскара-2023" на заметку?

Далеко не все наблюдают за главной премией в мире кинематографа ради того, чтобы узнать победителя. Модницы в разных точках земного шара смотрят на голливудских звезд в шикарных нарядах и думают, что бы такое интересное за ними повторить. В этом году съехавшиеся на "Оскар-2023" знаменитости нашли, чем удивить.

Элегантность

Кажется, в Голливуде наконец-то начинает уходить тренд на "голые" платья. В тот вечер на демонстрацию пикантных частей тела как будто бы наложили табу, ведь многие звезды посетили церемонию в элегантной классике. Как пишет gazetametro.ru, Дженнифер Коннелли, Эмили Блант и Кейт Бланшетт буквально поразили своими сдержанными образами, а также дали понять, что лаконичные наряды без акцентов способны привлечь внимание не хуже откровенных.

Эмили Блант. Фото: Kyusung Gong / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Длинные перчатки

Мария Шарапова была среди гостей "Оскара-2023", куда приехала в оливковом платье и длинных черных контрастных перчатках. В этом плане она оказалась не самой оригинальной, что говорит о том, что этот аксессуар – еще один тренд. Он был замечен на Трейси Эллис Росс и Даниэль Дедуайлер. Последняя, кстати, интересно сочетала ярко-голубые перчатки с леопардовым платьем.

Мария Шарапова. Фото: CraSH / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Блестящие цветы

На крупные цветы-броши делали ставки многие трендсеттеры и не прогадали. Многие гости церемонии украсили свои наряды этим элементом декора, причем почти у всех они были большими, объемными и блестящими. Бутоны заметили на платьях Николь Кидман, Холли Берри, Сьюки Уотерхаус и Айрис Апатоу. И от них невозможно было оторвать глаз!

Николь Кидман и Хэлли Бэрри. Фото: Mark Von Holden / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

14 марта 2023, 11:41
Фото: Kyusung Gong / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Metro✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Безвкусно, дешево, вульгарно: Топ самых немодных звезд 2022 года

По теме

Модные провалы "Оскара-2023": Кто пришел в поношенной одежде, а кто слился с ковровой дорожкой?

 Битва за

Сюжеты Битва за "Оскар"

Модные провалы "Оскара-2023": Кто пришел в поношенной одежде, а кто слился с ковровой дорожкой?

Неудачные наряды гостей "Оскара-2023".

Не только на праздник: идеи полезных и выгодных подарков для самой себя

Подарки самому себе – это один из важнейших секретов внутренней гармонии и душевного равновесия. Если женщина умеет баловать себя, то она позитивнее смотрит на мир, проще преодолевает жизненные трудности и становится успешнее в целом. Чем же порадовать себя? Совместно с платформой для заказа товаров из-за рубежа CDEK.Shopping подготовили подборку доступных качественных вариантов.

Хочется выделяться элегантностью?

Есть способ, который работает на 100%, но по неочевидным причинам обходится стороной подавляющим большинством девушек.

История и эволюция белого халата: как изменилась медицинская форма?

Эксперт рассказала подробнее об униформе врачей.

Какие стили, образы и цвета актуальны весной 2023 года

Выбор читателей

12/03Вск"Он справится": будущее калеки Костомарова решили Высшие силы 13/03ПндОльга Орлова признала рождение ребенка суррогатной матерью 12/03ВскХорошо берет: румяную Цымбалюк-Романовскую сняли за утехами с мужским прибором 12/03ВскОрущий от любви Киркоров выдал пассию на фоне жарких совокуплений: Крепко 12/03Вск"Принцесса бодун": проснувшаяся без платья Волочкова похвасталась проведенной ночью 13/03ПндПечальное зрелище: Выскочившая за седого мужика молодуха Шпица пожаловалась на маленький член