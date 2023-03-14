Блестки, длинные перчатки и табу на "голые" платья: Главные модные тренды "Оскара-2023"

Что взять у гостей "Оскара-2023" на заметку?

Далеко не все наблюдают за главной премией в мире кинематографа ради того, чтобы узнать победителя. Модницы в разных точках земного шара смотрят на голливудских звезд в шикарных нарядах и думают, что бы такое интересное за ними повторить. В этом году съехавшиеся на "Оскар-2023" знаменитости нашли, чем удивить.

Элегантность

Кажется, в Голливуде наконец-то начинает уходить тренд на "голые" платья. В тот вечер на демонстрацию пикантных частей тела как будто бы наложили табу, ведь многие звезды посетили церемонию в элегантной классике. Как пишет gazetametro.ru, Дженнифер Коннелли, Эмили Блант и Кейт Бланшетт буквально поразили своими сдержанными образами, а также дали понять, что лаконичные наряды без акцентов способны привлечь внимание не хуже откровенных.

Длинные перчатки

Мария Шарапова была среди гостей "Оскара-2023", куда приехала в оливковом платье и длинных черных контрастных перчатках. В этом плане она оказалась не самой оригинальной, что говорит о том, что этот аксессуар – еще один тренд. Он был замечен на Трейси Эллис Росс и Даниэль Дедуайлер. Последняя, кстати, интересно сочетала ярко-голубые перчатки с леопардовым платьем.

Блестящие цветы

На крупные цветы-броши делали ставки многие трендсеттеры и не прогадали. Многие гости церемонии украсили свои наряды этим элементом декора, причем почти у всех они были большими, объемными и блестящими. Бутоны заметили на платьях Николь Кидман, Холли Берри, Сьюки Уотерхаус и Айрис Апатоу. И от них невозможно было оторвать глаз!