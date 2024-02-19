Назван приятный способ стать умнее за три минуты

Ученые пришли к интересному выводу, когда изучали способности человеческого организма.

Стать чуть-чуть умнее можно всего лишь за три минуты. Для этого потребуется всего лишь потанцевать. Выводы, сделанные после завершения исследования, удивили даже ученых, сообщает телеканал "360".

Для достижения необходимого эффекта важно не только получать удовольствие от движения, но и поймать ритм музыки. Такое времяпрепровождение благоприятно действует на кору головного мозга. Улучшаются когнитивные способности. В исследовании приняли участие 48 добровольцев, чей возраст варьировался от 18 до 26 лет. Сейчас работа в данном направлении продолжается. Не исключено, что танцы будут включены в программу для лиц, у которых из-за болезни наблюдается снижение когнитивных функций мозга.

Ранее интернет-издание "Подмосковье сегодня" сообщало о важности занятия спортом для сохранения интеллекта, в том числе при наличии болезни Альцгеймера. Важно включать 2-3 занятия в неделю, в зависимости от текущего физического состояния.