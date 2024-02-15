Деменция: как отсрочить начало снижения когнитивных функций

У людей старшего поколения часто проявляются проблемы с памятью, невозможность сконцентрироваться и ориентироваться в пространстве.

Синдром старческой деменции является хроническим. Он пока не поддается лечению, но ученые продолжают поиски средства, способного отсрочить начало появления первых симптомов. Специалисты Токийского научного университета провели ряд любопытных экспериментов. По их итогам выяснилось, как пишет Ридлайф.ру, что выработка окситоцина помогает отсрочить начало деменции и облегчить уже существующие симптомы.

Гормон радости, как еще часто называют окситоцин, стимулирует активацию специфических нейронов в отдельных областях мозга. При постоянном воздействии наблюдалось укрепление памяти, способность долго сохранять объект в фокусе внимания. Все это, как следствие, должно помочь при лечении деменции.

"Наша работа направлена на установление роли стимулирующей среды, активирующей выработку окситоцина в мозге. Потенциально это должно замедлить прогрессирование деменции", — объяснил Акиеси Сайто, автор исследования.

Напомним, что первыми признаками наступающей деменции являются провалы в памяти, потеря счета времени, затруднения при выполнении привычных задач, подавленность, нежелание контактировать с социумом.