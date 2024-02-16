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Пятница 16 февраля

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Пока не поздно: 5 книг, с которых стоит начинать год

Пока не поздно: 5 книг, с которых стоит начинать год
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Не успели начать новую жизнь с 1 января? Не страшно – год только стартовал, у вас еще есть уйма времени, чтобы внедрить в свою рутину полезные привычки.

Вместе с книжным сервисом Литрес мы выбрали пять легких и нескучных книг от психологов и коучей, которые стимулируют личностное, профессиональное и ментальное развитие.

"Самосострадание. Шаг за шагом", Кристин Нефф, Кристофер Гермер

Фото: Литрес

Если вам знакомо чувство вины и стыда, если ваш внутренний критик не умеет вовремя замолкать, и вы часто корите себя за слабость или любые промахи, то эта книга станет настоящим открытием. Это терапевтическое чтение, которое учит нас сочувствовать самим себе так, как мы сопереживаем самым любимым и близким людям. Клинический психолог и лектор по психиатрии в Гарвардской медицинской школе Кристофер Гермер вместе с профессором психологии Техасского университета Кристин Нефф разработали авторский метод осознанного самосострадания. В его основе — как современные научные исследования в области психиатрии и психологии, так и древняя буддийская философия. Оказывается, они прекрасно сочетаются! По мнению авторов, сочувствие к себе лежит в основе большинства мировых религий, но многие из нас почему-то боятся показаться эгоистичными и не дают себе поблажек. Излишняя требовательность ведет к ментальным проблемам, вплоть до выгорания и депрессии. Вы узнаете, чем самосострадание отличается от аналогичного чувства к другим людям, как развить этот навык и улучшить качество жизни, снизив уровень стресса и тревожности. В книге собраны медитации и интересные упражнения, — попробуйте все это на практике, чтобы скорее ощутить результат.

"Эффект негативности. Как способность замечать плохое трансформирует нашу реальность", Рой Баумайстер, Джон Тирни

Фото: Литрес

В этой аудиокниге социальный психолог Рой Баумайстер и редактор City Journal Джон Тирни вводят термин "эффект негативности". В двух словах — это способность людей замечать все плохое и не видеть, обесценивать хорошее. При этом авторы вовсе не пытаются пропагандировать токсичный позитив, не предлагают читателям перестать думать о плохом и, разумеется, не говорят о том, что мысли материальны. Напротив, их техника позволяет извлекать выгоду даже из негативного мышления. Эффект негативности — это неприятные эмоции, промахи, информационный фон, наполненный новостями о бедах и катастрофах. Как ни странно, все вышеперечисленное может стать стимулом для личностного роста. Авторы уверены, что любые ситуации, события или чувства, которые наш мозг оценивает как "плохие", можно обернуть в свою пользу. Для этого нужно включить рациональное мышление, на время отказавшись от иррационального. Звучит сложно, но на деле все намного проще и интереснее. В качестве примера авторы приводят мудрость некоторых пожилых людей, которые к концу жизни не обращают внимания на неурядицы и радуются каждой мелочи. Именно этой мудрости и учит книга, — замечать плохое, но не слишком расстраиваться.

"Сил нет. 12 шагов по выходу из выгорания, бессилия и начинающейся депрессии", Ольга Варданян

Фото: Литрес

Лаконичное практическое пособие по самопомощи от психолога с 30-летним опытом, коуча и популярного digital-автора платформы Литрес Самиздат Ольги Варданян. Зачастую у уставших и выгоревших людей просто нет сил читать длинные тексты по психологии. Поэтому книга понравится тем, кто готов действовать, — автор не собирается долго разбирать причины выгорания и перегружать вас теорией (ее вы можете изучить и позже, когда будет ресурс), а предлагает технику из 12 шагов, которая поможет выбраться из эмоциональной ямы. Начать нужно с того, чтобы перестать себя топить, усугубляя проблему, затем найти "пиявку", которая высасывает энергию. Психолог разбирает множество "пиявок", некоторые из которых могут показаться неочевидными: например, пустая болтовня, токсичный оптимизм, страх ошибки. Затем автор рассказывает, как отпустить свои разочарования, избавиться от ожиданий, проработать травмы, научиться оберегать личные границы и усмирять тревогу. В книге вы найдете множество очень простых, но работающих техник и упражнений, которые действительно помогают снимать напряжение и стресс, качественно расслабляться и проводить "ревизию" своей жизни.

"Делай как коуч. Книга для тех, кто хочет достичь гениальных результатов в жизни", Юрий Мурадян, Ольга Рыбина

Фото: Литрес

Чем коучинг отличается от психотерапии, и почему его техники могут быть вам полезны? Авторы этой книги, эксперт по работе с командами и топ-менеджерами Юрий Мурадян и бизнес-тренер Ольга Рыбина, рассказывают, как стать коучем самому себе, меняя образ мышления, стимулируя творческие процессы и поиск нестандартных решений. В тексте нет пропаганды "успешного успеха" и достигаторства, — напротив, специалисты советуют отказаться от этих понятий и подумать о том, как получать наилучший результат, прикладывая минимум усилий. Вы узнаете, что такое «треугольник коуча», чем системное мышление отличается от фактичного, почему важно развивать гибкость ума и как найти занятия, помогающие именно вашему мозгу работать на полную. Книга заинтересует тех, кто никогда не изучал принципы коучинга, хочет познакомиться с ними поближе и внедрить основные методики в свою личную и профессиональную жизнь, чтобы достичь лучших результатов. Пора раздвигать рамки мышления, это классно!

"Люби себя как котика. Советы психолога про самоотношение", Олеся Галькевич

Фото: Литрес

Digital-автор платформы Литрес Самиздат и психолог Олеся Галькевич написала очень теплую и вдохновляющую книгу, в которой использовала понятное сравнение: относитесь к себе с таким же теплом и заботой, как к любимому котику. Это must read для всех, кто вечно себя критикует, требует большего и страдает от перфекционизма. При этом автор глубоко изучает тему неуважения и нелюбви к себе: это может быть семейный код, детская травма и обесценивание, которое считается нормой в нашем обществе. Но главное — даже с самыми закостенелыми установками можно работать, по кирпичику выстраивая здоровую самооценку и самоуважение. В книге есть практические техники, которые позволят победить строгого внутреннего критика, сбросить напряжение и посмотреть на мир глазами спокойного и счастливого человека, который любит и ценит себя.

16 февраля 2024, 15:45
Фото: pixabay.com/EliFrancis
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