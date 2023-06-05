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Как Иван-дурак в замок Гарибальди ходил: сказка на новый лад

Как Иван-дурак в замок Гарибальди ходил: сказка на новый лад
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Екатерина Ежова

Екатерина Ежова

 Журналист по призванию и путешественник по духу. Окончила "Международный инновационный университет" с отличием. Люблю свое ремесло и своих читателей.

В некотором царстве, в некотором государстве жил-был колбасный магнат Олег Кузичкин, а по батюшке его звали Гарибальдиевич. На самом-то деле вовсе не жил он там, а заезжал к царю на поклон из стран заморских. Но скоро сказка сказывается, да нескоро дело делается.

Решил олигарх по сусекам поскрести и на несметное богатство свое возвести терем-теремок, какие видывал за горами, за лесами, за широкими морями. Так и появился в селе Хрящевка Самарской области замок Гарибальди в средневековом стиле.

Фото: Екатерина Ежова

"Тук-тук, кто в теремочке живет?" — спрашивали и мышка-норушка, и лягушка-квакушка. Но никто им не ответил, потому что замок Гарибальди по сей день строят придворные. А задумал колбасный магнат там элитный отель сделать, дабы карманы набивать камнями драгоценными.

Фото: Екатерина Ежова

Услыхал Иван-дурак про экое диво в российской глубинке и пустился за тридевять земель, чтобы читателям "Дни.ру" правду на ушко шепнуть. А на распутье у самарского вокзала его вещий камень предупреждает: на машине в замок Гарибальди поедешь — два часа потратишь, на общественном транспорте — жив будешь, но себя позабудешь.

Иван был дурак, поэтому выбрал второй вариант. Занял путь в один конец 4,5 часа — сначала везла сивка-бурка "Ласточка", потом автобус-летучий корабль, затем маршрутка на курьих ножках, и еще Иван шел до замка Гарибальди пешком.

Фото: Екатерина Ежова

По дороге осмотрелся добрый молодец в селе Хрящевка и увидел, какие за пределами замка избушки ледяные да лубяные. Кукарекал ему петушок-гребешок, мол, ежели не курочка Ряба да Мать Сыра Земля, то протянули бы старик со старухой ноги, пока Кощей чахнет где-то над златом.

Фото: Екатерина Ежова

Доковылял Иван-дурак до забора у замка Гарибальди, снизошла к нему милость с барского плеча: пока за вход мзду не взимают и кибитки паркуются безвозмездно. Открылися его взору палаты, да такие величавые, что ни в сказке сказать, ни пером описать без кнута от Роскомнадзора.

Фото: Екатерина Ежова

Охраняют крепость рыцари круглого стола из небылиц басурманских. На забаву да утешенье странникам заезжим, коих тьма тьмущая.

Фото: Екатерина Ежова

И стар, и млад диву дается от живности чародейской. Грифоны да горгульи на столбах сидят, далеко глядят.

Фото: Екатерина Ежова

Заглянул Иванушка у замка Гарибальди в лавку купеческую, дабы гостинец на печку у очага положить. Ахнул от цен добрый молодец, яко лукавый попутал.

Фото: Екатерина Ежова

Засияло огненное колесо на небеси и повело путника на задворки замка. То-то узрели очи его Волгу-матушку, да спросил Иван-дурак у водицы животворящей: "Отчего на русской земле замок Гарибальди стоит, коли дед да баба на селе по рублю на хлеб собирают?".

Фото: Екатерина Ежова

Ничего не ответила речка. А Иван-дурак отправился восвояси.

5 июня 2023, 21:11
Замок Гарибальди в Самарской области. Фото: Екатерина Ежова
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Легкий способ угробить недвижимость или культурный код российской провинции

Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова

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