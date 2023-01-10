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Легкий способ угробить недвижимость или культурный код российской провинции

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Легкий способ угробить недвижимость или культурный код российской провинции

В Золотое кольцо России несомненно входит Иваново, где можно посмотреть шедевры советского конструктивизма, если не разобьете голову об лед, пока держите к ним путь.
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Славный город богат на достопримечательности, но ведь главное не количество, а качество! А уж почетные объекты в сфере недвижимости точно вызывают вопросы. Первый и самый главный: кто решил угробить историческое наследие Иваново? И второй, не менее животрепещущий: почему это допустили?

Дом-птица

Фото: Екатерина Ежова

Образец советского конструктивизма, построенный в 1928 году, по плану представляет собой огромную летящую птицу с раскрытыми крыльями. Сейчас оценить архитектурное достояние Иваново затруднительно. Гигантские сугробы вокруг здания, хаотично припаркованные у забора машины и прочие огрехи городской среды мешают подойти к зданию, чтобы понять, где у птицы голова. Но, как гласит вандальная надпись на стене этого дома, "всегда найдет тот, кто ищет".

Фото: Екатерина Ежова

Если впечатление от созерцания сия шедевра не сложилось, остается лишь насладиться кладбищем брошенных игрушек сбоку дома-птицы. Видимо, кто-то и вправду считает, что это красиво.

Фото: Екатерина Ежова

Прямо под "носом" здания есть скульптура "Ежик в тумане" — напротив управления Росприроднадзора. Хорошенько жизнь ежика в Иваново потаскала, будто он не в реку упал, а срок мотал прямо со дня смерти Сталина.

Фото: Екатерина Ежова

Дом-корабль

Фото: Екатерина Ежова

Далеко ходить не надо, он через дорогу предыдущего памятника архитектуры. Как корабль назовешь, так он и поплывет. Этот назвали "гобелены". Ну, хоть не "мир унитазов", и на том спасибо.

Глядя на отбитое поржавевшее судно, которое безнадежно угробили, вспоминаются здания Архангельска в морском стиле. Неужели достопримечательную недвижимость Иваново нельзя привести в порядок?

Фото: Екатерина Ежова

Но вишенкой на торте в славном городе невест выступает скульптура возле дома-корабля. Визуально это рука зомби в трупных язвах, рвущаяся из-под земли. Кстати, в Барнауле есть подобный арт-объект, который выглядит гораздо приятнее.

Фото: Екатерина Ежова

Дом-подкова

Фото: Екатерина Ежова

В шаговой доступности от площади Ленина, где вождь революции смотрит на все это свысока, есть примечательный дом в виде подковы. По народным поверьям, подкова должна приносить удачу, а в Иваново она приносит секонд-хенд, табак и рюмку на опохмел.

Впрочем, миновать площадь Ленина пешком могут только везунчики. В морозные деньки такой адский гололед, что подскользнувшиеся невесты из "города невест" рискуют остаться калеками.

Фото: Екатерина Ежова

Неужели жители Иваново не платят налоги или чем-то заслужили лицезреть такую картину? Положа руку на сердце, приходится делать вывод: это обычная история каждой второй российской провинции.

Фото: Екатерина Ежова
Автор: 10 января 2023, 16:00 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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