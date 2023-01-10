Легкий способ угробить недвижимость или культурный код российской провинции

В Золотое кольцо России несомненно входит Иваново, где можно посмотреть шедевры советского конструктивизма, если не разобьете голову об лед, пока держите к ним путь.

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Славный город богат на достопримечательности, но ведь главное не количество, а качество! А уж почетные объекты в сфере недвижимости точно вызывают вопросы. Первый и самый главный: кто решил угробить историческое наследие Иваново? И второй, не менее животрепещущий: почему это допустили?

Дом-птица

Образец советского конструктивизма, построенный в 1928 году, по плану представляет собой огромную летящую птицу с раскрытыми крыльями. Сейчас оценить архитектурное достояние Иваново затруднительно. Гигантские сугробы вокруг здания, хаотично припаркованные у забора машины и прочие огрехи городской среды мешают подойти к зданию, чтобы понять, где у птицы голова. Но, как гласит вандальная надпись на стене этого дома, "всегда найдет тот, кто ищет".

Если впечатление от созерцания сия шедевра не сложилось, остается лишь насладиться кладбищем брошенных игрушек сбоку дома-птицы. Видимо, кто-то и вправду считает, что это красиво.

Прямо под "носом" здания есть скульптура "Ежик в тумане" — напротив управления Росприроднадзора. Хорошенько жизнь ежика в Иваново потаскала, будто он не в реку упал, а срок мотал прямо со дня смерти Сталина.

Дом-корабль

Далеко ходить не надо, он через дорогу предыдущего памятника архитектуры. Как корабль назовешь, так он и поплывет. Этот назвали "гобелены". Ну, хоть не "мир унитазов", и на том спасибо.

Глядя на отбитое поржавевшее судно, которое безнадежно угробили, вспоминаются здания Архангельска в морском стиле. Неужели достопримечательную недвижимость Иваново нельзя привести в порядок?

Но вишенкой на торте в славном городе невест выступает скульптура возле дома-корабля. Визуально это рука зомби в трупных язвах, рвущаяся из-под земли. Кстати, в Барнауле есть подобный арт-объект, который выглядит гораздо приятнее.

Дом-подкова

В шаговой доступности от площади Ленина, где вождь революции смотрит на все это свысока, есть примечательный дом в виде подковы. По народным поверьям, подкова должна приносить удачу, а в Иваново она приносит секонд-хенд, табак и рюмку на опохмел.

Впрочем, миновать площадь Ленина пешком могут только везунчики. В морозные деньки такой адский гололед, что подскользнувшиеся невесты из "города невест" рискуют остаться калеками.

Неужели жители Иваново не платят налоги или чем-то заслужили лицезреть такую картину? Положа руку на сердце, приходится делать вывод: это обычная история каждой второй российской провинции.