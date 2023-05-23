Уход за волосами летом: 3 простых шага для красоты и здоровья

Умер муж Дианы Гурцкая Тесты Волочкова разделась в Кремле Игры Сонник

Топ новостей недели

Облупившийся крест и выцветшие венки: про могилу Руслановой все забыли после похоронОблупившийся крест и выцветшие венки: про могилу Руслановой все забыли после похорон Пугачева ни при чем: раскрыты подробности приезда из Израиля матери на похороны ЮдашкинаПугачева ни при чем: раскрыты подробности приезда из Израиля матери на похороны Юдашкина Охлобыстин объяснил, почему Пугачева покинула странуОхлобыстин объяснил, почему Пугачева покинула страну Названа баснословная стоимость дизайнерского наряда Пугачевой с похорон ЮдашкинаНазвана баснословная стоимость дизайнерского наряда Пугачевой с похорон Юдашкина

Лента новостей

Вторник 23 мая

06:05Уход за волосами летом: 3 простых шага для красоты и здоровья 04:17"Дождь не повредит": плюсы ненастной погоды озвучили эксперты 02:04Рак легких: при каких условиях возрастает риск болезни 00:01Ученые выявили новый для России вид клещей 21:21"Глаза Олега Павловича": Зудина вышла в свет с красавицей дочерью 20:02"Бог вам судья": Галкин* ответил на обвинения Васильевой 18:32"Сволочизм": грубое поведение Галкина* разочаровало Васильеву 17:00"Может довести вас до суда": Ксения Бородина готова бороться за свои честь и достоинство 16:40"Жизнь – жестокая штука": юный сын Дианы Гурцкая обратился к покойному отцу 16:20Васильева в новом интервью сравнила Собчак со змеей 16:20Как выбрать квартиру на вторичном рынке: нюансы и подробности 16:00"Никогда не думала, что она умная": Васильева назвала Пугачеву очень глупым человеком 16:00Собчак пошутила после скандала с Боней, снятой в туалете со звездой Голливуда 15:40"Умрет не своей смертью": Зеленскому предрекли страшный исход 15:20"Была попытка вербовки": Журналист вывел на чистую воду банду Гордона* 15:00Ставшая бабушкой Малышева рассказала о смерти ребенка 14:40Шукшина раскритиковала Мясникова за продажность 14:20Как улучшить шумоизоляцию в квартире 14:00Певица Билли Айлиш предлагает рецепт супа: вкусный и простой 13:40Гороскоп на неделю с 22 по 28 мая 2023 года 13:20Высоцкая поддержала рассказавшую о заболевании мужа Меньшову 13:00Перенесшая полный наркоз Костенко объявила о последствиях 12:40Кристина Орбакайте выложила в Сеть редкие семейные фото 12:20Раздевшаяся в Кремле Волочкова заговорила о Пугачевой 12:00МВД объявило Панина в розыск по уголовной статье 11:40Смерть стоит за спиной: обнародовано последнее фото мужа Дианы Гурцкая 11:20"Красавица какая": оставившего жену Прилучного застали с молодой кобылой 11:00“Лицо как у девственницы”: родившая Боня похвасталась внешностью 10:40Как не платить за капитальный ремонт? Ответ эксперта 10:20Пугачеву заподозрили в причастности к ажиотажу среди иноагентов 10:00"Диагноз поставили сразу": экстренная госпитализация Дубцовой привела к печальным последствиям 09:40Выселяем мух и мошек из квартиры: лучший метод 09:20"Кипит в одном месте": продюсер высказался о передаче Вайкуле денег украинским нацистам 09:00Врачи сообщили подробности о состоянии Захара Прилепина 08:40"Я всегда ее боялась": жившая долго в разлуке дочь раскрыла правду об отношениях с Долиной 08:20Пил транквилизаторы горстями: названа причина остановки сердца у мужа Гурцкая 08:00Схватки начались в поезде: Толкунова и другие звезды с дорожной историей рождения 06:31Исследование: россияне стали чаще заботиться о ментальном здоровье и ходить к психологу 04:17Перезарядка: 5 нон-фикшн книг, которые вернут вкус к жизни 02:17Большая редкость: ученые сняли на видео защитный шар кальмара на дне океана 00:22Кредитная игла-2023: как россияне попадают в безвыходное положение 22:135 увлекательных исторических романов последних лет 20:38Огромный паук поймал рыбу и съел ее на глазах у эколога – видео 19:09Григорьев-Аполлонов с отекшим лицом встревожил поклонников своим видом 18:04Владимир Пресняков вышел из себя на шоу "Голос" из-за шума зрителей 17:00Билан решил оставить музыку и стать фермером 16:45Маша Распутина перестала пускать мужа в спальню 16:11Горы меняют цвет: оказавшаяся в древнем городе Андреева поделилась самыми сильными впечатлениями 15:42Лолита рассказала о драматических событиях с певицей МакSим после истории с сорвавшимся концертом 14:40Петросян рассказал правду о проблемах со здоровьем
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Уход за волосами летом: 3 простых шага для красоты и здоровья

2.
66

Роскошная шевелюра – повод для гордости, особенно, если это результат заботы о волосах.

Летом локоны становятся еще более уязвимыми из-за воздействия высоких температур и ультрафиолета. Однако, чтобы сохранить и приумножить красоту прически, необязательно тратить много денег и времени. Классический базовый уход поможет уберечь волосы от негативного влияния окружающей среды.

Трихолог Юлия Нагайцева предлагает три простых шага, благодаря которым растительность на голове не утратит своего лоска.

1. Нужно добавить к основному шампуню специальное средство для мытья волос на каждый день. Как отмечает сайт VSE42.RU, если в течение дня нужно помыть голову повторно, то второй раз лучше использовать именно ежедневный шампунь.

2. Следует носить панамы, кепки. платки и прочие летние головные уборы, если погода к этому располагает. В противном случае, объясняет URA.RU, есть риск получить солнечный ожог, который приведет к выпадению волос. На море желательно наносить солнцезащитные косметические средства. Так шевелюра не будет выгорать и не превратится в мочалку

3. Волосы после контакта с морской водой важно промывать пресной. Дело в том, что соленая вода делает локоны жесткими и сушит, чего ради красоты и здоровья допускать нельзя.

23 мая 2023, 06:05
Фото: Andrey Arkusha/Global Look Press/www.globallookpress.com
NEWS.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Пугачева, Аллегрова и другие звезды, которые носят парики

Фото: Valeriy Matusov / Russian Look/ www.globallookpress.com
Фото: Lev Ilyin / Global Look Press/ www.globallookpress.com
Фото: Anton Belitsky / Russian Look/ www.globallookpress.com
Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

По теме

"Риск развития рака": что не так с косметикой для волос

Сюжеты Красота и здоровье

"Дождь не повредит": плюсы ненастной погоды озвучили эксперты

"Дождь не повредит": плюсы ненастной погоды озвучили эксперты
Атмосферные осадки – не повод сидеть дома. Прогулки в дождь могут пойти на пользу. "Важней всего — погода в доме", — пела Лариса Долина.

Спасти нельзя расстаться: когда отношениям приходит конец?

Спасти нельзя расстаться: когда отношениям приходит конец?
Психолог рассказала, по каким признакам можно понять, что в ваших отношениях случилось выгорание. Многим из нас знаком тот момент, когда нахождение рядом с любимым человеком перестает приносить такую радость, который вы чувствовали в самом начале отношений.

Как избавиться от колорадского жука на даче? Эффективные лайфхаки

Как избавиться от колорадского жука на даче? Эффективные лайфхаки
Эксперт рассказал, как победить вредителей на своем участке и спасти урожай. Колорадские жуки – главные враги каждого дачника.

"Человек не может умереть позже срока": нумеролог рассказала о дате смерти

"Человек не может умереть позже срока": нумеролог рассказала о дате смерти
Каждый из нас проходит свой отрезок пути. Понятие судьбы связано с массой теорий, которые нередко противоречат друг другу.

Лучшие микроволновки 2023 года

Лучшие микроволновки 2023 года
В мире быстрого и удобного приготовления пищи микроволновки занимают особое место. Они стали незаменимыми помощниками на кухне, обеспечивая быстрое разогревание, приготовление и дополнительные функции для различных блюд.

Выбор читателей

21/05ВскПлакала и кричала: Диане Гурцкая сообщили о скоропостижной смерти мужа 21/05ВскСердечный приступ: муж Дианы Гурцкая умер после просмотра сообщений в WhatsApp 22/05ПндСмерть стоит за спиной: обнародовано последнее фото мужа Дианы Гурцкая 22/05ПндПил транквилизаторы горстями: названа причина остановки сердца у мужа Гурцкая 22/05Пнд"Я всегда ее боялась": жившая долго в разлуке дочь раскрыла правду об отношениях с Долиной 22/05Пнд"Диагноз поставили сразу": экстренная госпитализация Дубцовой привела к печальным последствиям