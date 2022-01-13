Пугачева, Аллегрова и другие звезды, которые носят парики

Некоторые известные личности открыто признаются в том, что вынуждены носить парик, а другие предпочитают хранить свои маленькие хитрости в тайне от поклонников.

Алла Пугачева

Ни для кого не секрет, что Алла Борисовна прячет свою натуральную шевелюру уже не одно десятилетие. Когда-то Примадонна могла похвастаться густой рыжей копной, а теперь блистает на публике благодаря парикам и шиньонам. Несмотря на то, что объемные волосы давно стали фирменным знаком артистки, сейчас она нередко позволяет себе экспериментировать с прической.

Эдита Пьеха

Сейчас Эдита Пьеха нечасто радует поклонников своим появлением на сцене, зато всегда предстает перед публикой в лучшем виде. Не тратить время на укладки, с которыми она намучилась в свое время, певице помогают парики. Артистка прячет свои натуральные волосы много лет и не скрывает этого.

Филипп Киркоров

Не так давно Филипп Бедросович решился на кардинальную смену имиджа. В прошлом году поклонники очень удивились, когда застали знаменитость без парика и с лысиной на голове. А теперь артист и вовсе открыто щеголяет с натуральными седыми волосами и короткой прической. Однако еще несколько лет назад Киркоров предпочитал скрывать и седину, и поредевшие волосы.

Ирина Аллегрова

Известная артистка вынуждена прятать свою натуральную прическу уже много лет. В свое время из-за частых экспериментов над волосами звезда практически лишилась растительности на голове. Теперь былую шикарную шевелюру исполнительнице заменяют парики.

Анастасия Волочкова

Обладательница самого известного шпагата не раз появлялась перед поклонниками с неродными волосами. К тому же, танцовщица часто экспериментировала с прической, наращивала длинные пряди и использовала шиньоны. А недавно Волочкова опубликовала в "Инстаграм" снимок, на котором позирует в длинном белокуром парике.

Андрей Малахов

Последнее время в Сети ходят упорные слухи о том, что ведущий программы "Прямой эфир" якобы скрывает свою естественную шевелюру под париком. Некоторые сплетники не стесняются выдвигать даже самые печальные версии происходящего с шоуменом. Тем временем Андрей Малахов никак не комментирует домыслы злых языков. Поэтому душещипательный для многих вопрос, связанный с новой прической телеведущего, остается открытым.