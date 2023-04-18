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Вторник 18 апреля

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"Риск развития рака": что не так с косметикой для волос

"Риск развития рака": что не так с косметикой для волос
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Рак беспощадно губит женщин, которые используют опасные средства.

Выявить онкологию вовремя и добиться ремиссии дорогого стоит, но гораздо важнее предупредить ее появление. Увы, угрозы поджидают прекрасных дам на каждом шагу, а первое время рак может протекать в скрытой форме.

Как пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня", следует уделять внимание даже составу косметики для волос. Следует остерегаться парабенов, бисфенола А, металлов и формальдегида.

Терапевт Румянцева предупредила, что косметические продукты с опасными компонентами "повышают риск развития рака эндометрия, рака груди и яичников". Портал VSE42.RU отмечает, что нередко плохой состав встречается у средств для выпрямления.

18 апреля 2023, 08:00
Фото: Janus/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Интернет-издание "Подмосковье сегодня"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

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Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com

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