"Риск развития рака": что не так с косметикой для волос

Рак беспощадно губит женщин, которые используют опасные средства.

Выявить онкологию вовремя и добиться ремиссии дорогого стоит, но гораздо важнее предупредить ее появление. Увы, угрозы поджидают прекрасных дам на каждом шагу, а первое время рак может протекать в скрытой форме.

Как пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня", следует уделять внимание даже составу косметики для волос. Следует остерегаться парабенов, бисфенола А, металлов и формальдегида.

Терапевт Румянцева предупредила, что косметические продукты с опасными компонентами "повышают риск развития рака эндометрия, рака груди и яичников". Портал VSE42.RU отмечает, что нередко плохой состав встречается у средств для выпрямления.