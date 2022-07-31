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Шоу-бизнес
Фото: Telegram / olgaorlova131177 Фото: Telegram / the_yana_poplavskaya Фото: Telegram / nyushateam
Фото: instagram.com (организация запрещена на территории РФ) / tolkalinaliuba Фото: instagram.com (организация запрещена на территории РФ) / borodylia Фото: instagram.com (организация запрещена на территории РФ) / leratv

Турция, Болгария и Крым: где отдыхают российские знаменитости летом 2022 года

Обычно летом российские звезды отправлялись нежиться на пляжи Италии или Франции, летели в США и в другие точки мира. Теперь жизнь внесла свои коррективы.
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Несмотря на санкции и сложности с авиасообщением, многие отечественные "селебы" не хотят отказываться от заграничного отдыха. Например, Ольга Орлова вместе с мужем решила не изменять традиции прошлых лет и отправилась на Лазурный берег Франции.

Фото: Telegram / olgaorlova131177

По словам звезды, она провела несколько дней в Сен-Тропе. Затем ведущая "Дома-2" прилетела в Турцию, правда, тоже ненадолго.

Фото: instagram.com (организация запрещена на территории РФ) / leratv

Лера Кудрявцева выбрала для отдыха Болгарию. Вместе с дочерью она отправилась в небольшой прибрежный городок Бургас. Правда, путешествие обернулось для теледивы болезнью – она свалилась с ковидом. Почти две недели Кудрявцева провела в номере отеля, а теперь пытается восстановить здоровье.

Фото: Telegram / nyushateam

Певица Нюша, которая после начала спецоперации перебралась с семьей в Арабские Эмираты, укатила с мужем на Бали. По словам артистки, это первое совместное путешествие с супругом за долгое время. "Пару дней уже живем в джунглях около рисовых полей. Очень красиво", – написала звезда.

Фото: Telegram / the_yana_poplavskaya

Яна Поплавская решила поддержать отечественные курорты, поэтому выбрала для отдыха Крым и Краснодарский край. В личном блоге актриса делится фотографиями южных красот и восхищается архитектурой крымских дворцов. Когда-то здесь гуляли цари: Александр II и Александр III, а также Николай II. Наслаждались крымским солнцем, гуляли по великолепному парку. А теперь гуляем мы!" – пишет артистка.

Фото: instagram.com (организация запрещена на территории РФ) / tolkalinaliuba

Любовь Толкалина тоже решила провести лето в России. Уже несколько недель актриса отдыхает на даче. Актриса публикует соблазнительные фотографии, раздеваясь посреди рязанских красот.

Фото: instagram.com (организация запрещена на территории РФ) / borodylia

Ксения Бородина выбрала для отдыха Турцию. Звезда "Дома-2" вот уже почти месяц нежится на солнце и купается вместе с дочерьми. Компанию звезде составили подруги, которые также отдыхают вместе наследниками.

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Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 31 июля 2022, 20:11 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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