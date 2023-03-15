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Пороть или нет: мать 17 детей раскрыла секрет идеального воспитания

Пороть или нет: мать 17 детей раскрыла секрет идеального воспитания
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Как вырастить настоящего человека

Валентина Красникова – мать 17 детей, мать-героиня l степени, общественный деятель, эксперт Федеральных каналов. Специалист-практик по женскому тайм-менеджменту и поиску предназначения, воспитанию детей, она раскрыла "Дни.ру" секрет идеального воспитания.

– Идеальных детей, также как и идеальных родителей, не бывает, – сразу подчеркнула Красникова. Ошибаются все. Современным родителям очень непросто воспитывать детей. С одной стороны льется информационный поток от психологов с самыми различными советами и методиками. С другой стороны опыт бабушек, дедушек и собственные воспоминания о детстве. Очень часто слышу такую позицию: ну мы же как-то выросли...

Нельзя растить ребенка, как травинку в поле. Надо четко понимать, насколько изменился в мир. От нас с вами требуется гораздо больше сил, авторитета, влияния и осознанности. Дети 21 века сталкиваются с такими вызовами, которые нам в нашем детстве и не снились.

Мы живем во время размытых принципов, идеалов и морали. Родители дезориентированы точно также. Обобщенный подход к воспитанию выражается в том, что мы под видом принципов даем общее клише ребенку и не доносим до него нюансы применения.

Ребенку важно внушить, что бить первым нельзя. А когда бьют тебя, защищаться можно и нужно. И девочка, и мальчик в нашем агрессивном мире должны быть обучены приемам самообороны. Им важно знать, как действовать в ситуации агрессии, и ни в коем случае не позволять издеваться над собой. Это важно.

И не менее сложный и важный вопрос: можно ли применять физические наказания по отношению к ребенку в целях воспитания дома? Старшее поколение, возможно и вы сами, спокойно ответите: да, меня лупили. Зато человеком вырос.

Можно ли воспитать ребенка, не использую физическое наказание? Конечно можно. Бывают ли случаи, когда это неизбежно? Бывают. Но важно понимать, что это исключение и очень редко.

Главное, не путать применение физической силы с наказанием. Любое наказание должно выражаться только в форме последствий для ребенка. Эти последствия должны быть ясными, четкими и понятными. Родители должны понимать, что наказание ребенка – это самая крайняя мера.

К сожалению, физические наказания чаще всего сводятся к ремню, крику и небрежному отношению. Здесь наказание используется как срыв, выброс эмоций и злости. Это категорически запрещено! Ребенок не понимает, за что его наказали и будет всеми силами стараться делать все, чтобы это не повторилось. Но никаких внутренних изменений не происходит. Этим методом возможно добиться лишь внешних изменений в поведении, и то не всегда. А частые, бесконтрольные, беспринципные наказания приведут к трагическим и непоправимым последствиям.

Родители не имеют права хлестать ремнем направо и налево, пользоваться тем, что они взрослее и сильнее.

Валентина Красникова. Фото: пресс-служба

Поэтому физическое наказание – это исключительная мера, которая может использоваться один, максимум два раза за всю жизнь. И то только за проступок, сравнимый с преступлением! Все ли должны сидеть в тюрьме? Конечно нет! Но значит ли это, что мы должны закрыть все тюрьмы? Тоже нет.

15 марта 2023, 17:20
Фото: Zamir Usmanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Россию на конкурсе "Миссис Вселенная" представит многодетная мать

Фото: facebook.com/ksenia.verbitskaya.7
Фото: facebook.com/ksenia.verbitskaya.7
Фото: facebook.com/ksenia.verbitskaya.7
Фото: facebook.com/ksenia.verbitskaya.7
Фото: facebook.com/ksenia.verbitskaya.7
Фото: facebook.com/ksenia.verbitskaya.7

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