Россию на конкурсе "Миссис Вселенная" представит многодетная мать

Лучшую из лучших выберут в Софии 19-21 января. Ксения Вербицкая – успешный гинеколог-эндокринолог и мать четверых детей. Сейчас она активно готовится, чтобы покорить жюри не только прекрасной фигурой, но и национальным костюмом и творческим номером.
По условиям организаторов, в конкурсе красоты "Миссис Вселенная Классик – 2020" могут участвовать замужние женщины старше 40 лет. Россиянка получила возможность представить нашу страну на международном этапе в прошлом году, когда была удостоена титула "Миссис Санкт-Петербург Классик".
Уже тогда Вербицкая решила, что не будет отказываться от предложения посоревноваться с самыми красивыми женщинами мира. "Я люблю свою семью и работу, меня вдохновляют мои увлечения, и я понимаю, что впереди меня ждет еще много интересного и необычного", – цитирует россиянку Life.
Ксения призналась, что участие в "Миссис Вселенная Классик – 2020" для нее это еще одна возможность поработать над собой и стать лучше. Она отметила, что существуют конкурсы девушек, где больше ценится внешность, но когда женщина становиться матерью, на первый план должны выходить другие качества.
По словам петербурженки, победительница в категории "Миссис" должна обладать не только ухоженной внешностью, но и опытом, четкой жизненной позицией и достижениями в карьере и личной жизни.
Организаторы "Миссис Вселенная Классик – 2020" считают, что у Ксении Вербицкой есть все шансы на победу. Россиянка планирует поразить жюри на каждом этапе конкурса.
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