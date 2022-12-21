Тесты Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Черная полоса": объявлено о трагическом уходе скатившейся с горы 61-летней Малышевой
"Никогда не будешь в прошедшем времени": ушла 42-летняя Равшана Куркова
"Муж и жена": обсосавшая губами Джигурду Волочкова обвенчалась в храме в ожидании малыша
"Я бессильна": Подольская после развода ушла от Преснякова с высоко поднятой головой
"15-летняя дочь понесла": стало известно о беременности малолетней наследницы Глюкозы
партнеры
Среда
21 декабря
Лента новостей
06:07
Бедный Плющенко: сердце многодетной Рудковской покорил молоденький мулат
04:21
Только 3% квартир в Москве дешевле 6 млн
02:19
Предложение комфорт-класса выросло на 39%
00:02
Анфиса Рукодельница: почему 21 декабря важнее Нового года
22:10
В новогоднюю ночь в Москве будут штрафовать за фейерверки
21:50
"Знает больше": заикнувшуюся о закрытии границ Собчак вывели на чистую воду
21:40
Свела в могилу: от чего на самом деле умер Задорнов?
21:30
"Собчак абсолютно права": над раздевшейся на людях молодой женой Петросяна поглумились от души
21:10
Дебошир Башаров выставил собственных детей за порог: Так бывает, родители бросают
20:50
"Получала удовольствие": травмированная мужчиной Аксенова винит во всем алкоголь
20:30
"Брезгливость к женщинам": разведенного пьяницу Лепса сдали с потрохами
20:10
В Чувашии загорелся газопровод
19:50
По понятиям: Получившим поддельные паспорта Израиля Пугачевой и Собчак озвучили приговор
19:30
Плакали от счастья: изгнанная Наргиз вновь вякнула про Россию
19:10
Гагариной больше нет: друг объявил трагическую новость
18:50
Живут вместе: превратившийся в старика Брэд Питт в открытую лобызается с молодой копией Джоли
18:30
"Решила отомстить": показавшая нового мужика Муцениеце похвасталась кольцом
18:10
Оставшийся без денег за границей извращенец Панин готов торговать собой: Сладкий бизнес
17:50
"Нет слов!": Выступившая в цветах украинского флага Орбакайте нарушила молчание
17:30
"Эротика витает": в Сеть слили интимное фото Муцениеце и Давы
17:10
Больше нет среди живых: Чернющее тело Долиной с обрезанными ногами бросили на растерзание толпе
16:50
Школьник разбил лицо учителю во время урока: Госпитализировали на скорой
16:30
В составе игрушечных монстров Хагги Вагги найден смертельно опасный токсин
16:10
"Тяга есть к мужчине": закомплексованный Чадов решил проблему с маленьким размером
15:50
Молитвы и поминальные свечи: Сотни скорбящих собрались вместе после гибели 73-летней Пугачевой
15:30
Автоэксперт назвал главную проблему электромобилей в России
15:10
Как укрепить здоровье собаки зимой: 5 правил
14:50
Росла бесталанной и не хотела быть актрисой, а теперь переплюнула отца: судьба Лизы Боярской
14:30
Уходит в другой мир: Попавшему в больницу парализованному Баскову осталось недолго
14:10
Огонь вспыхнул мгновенно: взрыв коттеджа в Татарстане сняли на видео
13:50
Лучшие новогодние представления Москвы: куда пойти с ребенком
13:30
"Гнойное воспалительное заболевание": страдающую Седокову спасает врач
13:10
Не сумевшая спасти Юдашкина жена склонилась над потемневшим мертвым телом: Пролежало три часа
12:50
Как отличить мошеннический сайт от сайта банка?
12:30
"Хищница": сексапильная Михалкова из "Уральских пельменей" возбудила мужчин
12:30
"Брак можно назвать условным": сбежавший от жены Агутин объявил о расставании
12:10
"Решения изменят нашу жизнь": прогноз на январь 2023 года по картам Ленорман
11:50
Как у Пугачевой: вдова Этуша похвасталась своим роскошным замком сказочной принцессы
11:30
Населен призраками: жуткая история о демоне Капитолия
11:10
"Поимел!": Пойманная на утехах с Лепсом краснющая Барановская вцепилась в стоячий ствол
10:50
Почему россияне хотят в командировку в Сибирь?
10:30
Главные страхи россиян на 2023 год вычислили аналитики
10:10
Шикарный особняк посреди пустыни: американская рок-звезда показала свой дом
09:50
"Должны помочь": Несчастных детей отправили к врачу после жутких издевательств орущей Гузеевой
09:30
Что нельзя есть при атеросклерозе – мнение диетолога
09:10
"Найдет к чему придраться": 5 причин переехать от свекрови
08:50
Грядут большие перемены: названы кармические дни в декабре 2022-го
08:30
Советы для начинающих трейдеров и инвесторов
08:10
Почему покупка недвижимости – хорошая инвестиция?
06:37
Ему захотелось постарше: 57-летняя модель о романе с принцем Гарри после слухов о разводе с Маркл
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Не сумевшая спасти Юдашкина жена склонилась над потемневшим мертвым телом: Пролежало три часа
Уходит в другой мир: Попавшему в больницу парализованному Баскову осталось недолго
"Больно, но надо": Лолита раз в сезон вынуждена колоть попу
"Хищница": сексапильная Михалкова из "Уральских пельменей" возбудила мужчин
Как Волочкова: муж-пенсионер променял зависимую от бутылки Славу на девок из эскорта
"Поимел!": Пойманная на утехах с Лепсом краснющая Барановская вцепилась в стоячий ствол
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Бедный Плющенко: сердце многодетной Рудковской покорил молоденький мулат

Бедный Плющенко: сердце многодетной Рудковской покорил молоденький мулат

Яна Рудковская и Евгений Плющенко поженились в 2009 году.
прочитано 343 раза

Музыкальный продюсер Яна Рудковская, как оказалось, очень любит футбол. Со вторым супругом, миллионером Виктором Батуриным, она познакомилась во время футбольного матча. Пара обзавелась двумя детьми. Еще двое наследников телеведущая родила в браке с олимпийским чемпионом по фигурному катанию Евгением Плющенко.

ПО ТЕМЕ

До слез: в семье Яны Рудковской наступил ад

 Яна Александровна Рудковская

Яна Александровна Рудковская музыкальный продюсер, телеведущая, предприниматель

 Евгений Викторович Плющенко

Евгений Викторович Плющенко фигурист

Очевидно, что многодетная мать хорошо знает, чем сегодня увлекаются подростки по всему миру. По ее словам, футболист национальной сборной Франции Килиан Мбаппе стал кумиром миллиона мальчишек после финала Чемпионата мира по футболу.

Яна Рудковская после просмотра великолепной игры целые сутки не могла прийти в себя. О переживаниях она рассказала в социальных сетях. Было понятно, что молоденький мулат покорил сердце продюсера Димы Билана. Звезда осыпала французского нападающего комплиментами.

"И эта слава у Мбаппе будет, миллиард процентов, что будет. Он теперь такой же символ французского футбола, как Месси – аргентинского, а Роналду – португальского", – отметила Яна Рудковская.

По ее словам, в России еще не родился спортсмен, который стал бы символом национального футбола. Бедный Евгений Плющенко – ему уже не видать подобный славы. Когда-то фигурист вдохновлял молодежь заниматься спортом, но профессиональная карьера давно в прошлом.

Яна Рудковская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 21 декабря 2022, 06:07 Источник: Telegram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Шаляпин, Рудковская, Бузова: кто из российских звезд подписал брачный договор

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Брак можно назвать условным": сбежавший от жены Агутин объявил о расставании

Звезды поженились более 20 лет назад
Шоу-бизнес

Росла бесталанной и не хотела быть актрисой, а теперь переплюнула отца: судьба Лизы Боярской

Как живет актриса сейчас
Шоу-бизнес

"Решила отомстить": показавшая нового мужика Муцениеце похвасталась кольцом

Обзавидуйтесь!
Шоу-бизнес

По понятиям: Получившим поддельные паспорта Израиля Пугачевой и Собчак озвучили приговор

Звездам не повезло

Гороскоп

Грядут большие перемены: названы кармические дни в декабре 2022-го
Гороскоп на неделю с 19 по 25 декабря 2022 года
Декабрь – месяц опасности: Тамара Глоба предупредила россиян о самых трудных днях
Страшная эпидемия потрясет человечество: прогноз астролога до 2025 года

Здоровье

В составе игрушечных монстров Хагги Вагги найден смертельно опасный токсин
Как укрепить здоровье собаки зимой: 5 правил
Что нельзя есть при атеросклерозе – мнение диетолога
Как подготовиться к надвигающимся на планету магнитным бурям

Спорт

Боец Селиванов объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем
Скончался известный советский фигурист и олимпийский чемпион Александр Горшков
Кровавое пятно на льду: задетая коньком распоротая Тотьмянина повторила страшную судьбу Бережной
Беда откуда не ждали: олимпийскую чемпионку Валиеву вышвырнули как мусор

Регионы

Под Новосибирском при пожаре в частном доме погибли 2 человека
В Ленобласти пьяная женщина убила мужа
В Нижнем Новгороде спасатели эвакуировали учеников после задымления в школе
В Иркутской области подросток попал под поезд
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+