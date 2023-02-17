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Пятница 17 февраля

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У московских бобров начался брачный сезон

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Бобрам уже не терпится.

Кто хочет — ищет повод, кто не хочет — причину. Столичные бобры опираются на собственные желания и доказывают, что для настоящей любви нет преград.

Как передает сайт "Вести Подмосковья", у этих краснокнижных грызунов уже начался брачный сезон, причем прямо подо льдом. В зимнее время года они не спят и поглощают еду из запасов, так что откладывать дела сердечные им незачем.

Напомним, бобры по природе однолюбы, поэтому создают крепкие семьи. Потомство у них появляется примерно через три месяца после брачного периода. В Москве взглянуть на милых животных можно в парках "Москворецкий", "Останкино", "Царицыно" и в заказнике "Долина реки Сетунь".

17 февраля 2023, 10:20
Фото: Robin Loznak/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Сайт "Вести Подмосковья"✓ Надежный источник

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