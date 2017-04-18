Бобер загипнотизировал 150 телок
Ролик записала и опубликовала в своем аккаунте Адриенна Айви, сообщает Lenta.ru. Она ехала вместе с мужем на машине и увидела странную картину: 150 телок собрались вокруг бобра, а затем дружно пошли за ним.
Любопытные коровы следовали за грызуном, словно загипнотизированные. Вероятно, они просто не могли понять, что это за существо, и пытались подойти поближе с целью рассмотреть его, предположила Айви.
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