Бобер загипнотизировал 150 телок

Забавное видео сняла семья фермеров в канадской провинции Саскачеван. Каким-то образом бобру удалось повести за собой стадо молодых коров.

Ролик записала и опубликовала в своем аккаунте Адриенна Айви, сообщает Lenta.ru. Она ехала вместе с мужем на машине и увидела странную картину: 150 телок собрались вокруг бобра, а затем дружно пошли за ним.

Любопытные коровы следовали за грызуном, словно загипнотизированные. Вероятно, они просто не могли понять, что это за существо, и пытались подойти поближе с целью рассмотреть его, предположила Айви.