Поиск своей внутренней женщины: как не потерять себя в рутинных буднях

В каждой женщине скрыта колоссальная сила.



Она способна вдохновлять, созидать, менять жизни других людей. Но серые будни заставляют нас тратить этот бесценный потенциал впустую. Как раскрыть в себе женственность и подарить миру счастливую себя, "Дни.ру" рассказала Римма Смирнова — эксперт по женскому тайм-менеджменту и личной эффективности.

Современная женщина — какая она?

В нашем мире роль женщины сильно изменилась. Если ранее она была хранительницей очага, прекрасной дамой, перед которой преклонялись, то сегодня ее зона ответственности значительно расширилась. Мама, жена, подруга, создательница уюта, бизнес-леди… Современная женщина работает, строит карьеру, развивается, открывает свое дело, занимается любимым хобби.

Но в этом круговороте рутины и кроется главная опасность. Женщины сосредотачиваются на внешних изменениях, а внутренняя часть остается незамеченной. Но именно там и живет та самая забытая внутренняя женщина.

Как раскрыть в себе потенциал?

Если женщина лишена энергии, выжата, как лимон, она не может вдохновлять и притягивать позитивные события в свою жизнь, дарить ощущение счастья окружающим людям. Ей необходимо сначала наполниться, раскрыться, научиться чувствовать в себе созидающую женскую энергию. Как это сделать, если вокруг — одна рутина?

Любовь к себе

Все, что вы делаете для себя, — это отражение любви к своей внутренней женщине. Красивые наряды, украшения, которые надеваете, должны приносить радость и удовлетворение. Встаньте перед зеркалом, полюбуйтесь своим отражением. Смотрите на него с нежностью, восхищением.

Любовь к себе не имеет ничего общего с эгоизмом. Это здоровое восприятие себя, своей женской сути, стремление получать удовольствие от жизни, испытывать радость и дарить ее другим людям. Умение не жертвовать собой, а понимать свои глубинные желания и потребности.

Я — главная

Это чуждая роль в нашем менталитете, и она также часто путается с эгоизмом. Если вы отводите себе второстепенную позицию, то, сами того не зная, исчерпываете ресурсы. О раскрытии своей внутренней женщины тут и речи не может быть.

Научитесь ставить себя, свои потребности на первое место. Не нужно играть роль спасительницы и бежать на помощь первому, кто об этом попросит. Помогайте другим, если есть избыток энергии и любви. Делайте это от изобилия, а не в ущерб собственному здоровью и благополучию.

Забота о себе

Эстетика женщин наполняет. Они обожают красоту. Любят, когда у них блестящие волосы, здоровая и гладкая кожа. Но внешние факторы, такие как рутина и быт, могут отнять ресурсы: время, удовольствие, наполненность. И остается довольствоваться только машинальными действиями.

Чтобы этого не произошло, не забывайте заботиться о себе. Покупайте наряды, посещайте салоны, ходите на маникюр, почаще гуляйте. Вместе с внешней красотой поддерживайте внутреннюю. Медитация, йога, расслабление, дыхательные практики помогают сохранять ресурс и ощущать собственную целостность.

Разрешайте себе

Не экономьте на своих потребностях и желаниях. То, что вы покупаете и делаете, должно дарить позитивные эмоции, а не ограничение, которое вызывает постоянное недовольство и неудовлетворенность собой и своей жизнью.

Говорите себе комплименты

Согласитесь, сказать себе "ну и дура" куда легче, чем "какая я красивая, нежная, умная, успешная …". Меняйте фокус на позитив. Делайте себе почаще комплименты. Это так заряжает!

Наведите порядок

Речь идет не только об окружающем пространстве, но и о внутреннем мире. Регулярно наводите в нем порядок. Если вы стильно одеты, выглядите ухоженно, но в душе так тяжело, как будто тянете непосильную ношу, вашу красоту никто не заметит.

Когда нет радости жизни, страдает ваша внутренняя женщина. Остановитесь и разберитесь с эмоциональным ураганом. Проделайте практики, поговорите с подругой, сходите к специалисту. Если в душе гармония, люди сами будут тянуться к вам, окружать вниманием и заботой.

Благодарите

Будьте благодарной за то, что у вас есть сегодня, за то, что будет завтра. Каждый момент жизни — это бесценный подарок, и нужно принимать его, даже если на вашем пути регулярно встречаются трудности и препятствия.

Женщина, которая чувствует свою целостность и потенциал, умеет быть благодарной за все, что с ней происходит. Это удивительная способность, которая сделает вашу жизнь лучше, ярче, разнообразнее.

Подарите себе возможность быть женщиной. Внедрите в свою жизнь эти простые рекомендации. И вы удивитесь тем изменения, которые будут происходить вокруг вас.

