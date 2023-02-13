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Пережить 14 февраля: 8 фильмов для красавиц с разбитым сердцем

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Подборка фильмов для одинокого просмотра.

Каждый год в преддверии 14 февраля цветочные магазины повышают стоимость букетов, аптекари начинают подмигивать покупателям набора из виагры и корвалола, а кафешки начинают выглядеть так, будто там взорвался прицеп с воздушными шариками. Что же делать тем, кого не воодушевляет вся эта любовная чепуха или тех, кто остался один одинешенек прямо накануне Дня всех влюбленных?!

Испытываете ли вы гнев, грусть или желание от всей души прорыдаться – каждый из таких запросов получит по фильму, который хоть ненадолго отвлечет от суровой действительности, пережить 14 февраля, а, может, и подарит новую надежду. Ведь дело – исключительно в том, как мы относимся к событиям жизни. Поэтому берите в руки кружку чая и выбирайте один из 8 фильмов для красавиц с разбитым сердцем, который редакция портала Дни.ру подготовила для тех, кто собирается встречать этот день в одиночестве.

"В пролёте" (2008) вытащит из болота негативных эмоций тех, кто никак не может взять себя в руки. Брошенной девушкой главный герой слушается совета брата и улетает на Гавайи, чтобы хоть немного залечить ноющее сердце. Какого же было его удивление, когда в соседнем бунгало он обнаружил бессердечную бывшую с новым парнем, которые уже отмечают годовщину! Фильм о том, что первый шаг – самый важный в борьбе за светлое будущее. А пришло оно к главному герою, или нет – узнаете, посмотрев фильм.

"Вечное сияние чистого разума" (2004) – герой Джима Керри узнает, что его возлюбленная после ссоры обратилась в службу, стирающую память. Недолго думая, он решает поступить так же. Но у судьбы другие планы и она сводит их вновь... Получится ли обрести счастье со второй попытки? Редакция Дни.ру ставит 10 пачек бумажных платочков из 10 за подаренную надежду и улыбку, которая расцветает после слез.

"Можно стереть любовь из памяти. Выкинуть из сердца – это уже другая история", – гласит слоган фильма "Вечное сияние чистого разума".

"500 дней лета" (2009) – нетипичная история о чувствах: она не о том, как найти любовь, а о том, как их пережить, если любовь безответна. Повествование постоянно швыряет зрителя нас из райских гущ начала отношений в выцветшую пустыню их неуклонно приближающегося конца. А затем наоборот. Под него получится и от души посмеяться, и поплакать, но один факт неумолим – не всем из нас везет быть любимыми.

Тем же, кому хочется позлорадствовать, советуем выбрать к/ф "Другая женщина (2014)" с Кэмерон Диас и Лесли Манн. Обнаружив, что муж завел любовницу, жена главного героя решает не пускать в дело когти, а объединиться против лжеца, прихватив с собой третью его пассию... А как наказали изменника – узнаете, посмотрев "Другую женщину".

"Дневник памяти" (2004) – трогательная история о том, как ни война, ни козни близких не смогли разлучить два любящих сердца. Обладатель премии MTV за самую красивую сцену кинопоцелуя определенно стоит вашего времени. А больше и добавить нечего.

Следующий кандидат на ваш вечер – разбивающая сердце вдребезги драма "Одержимость" (2004). Картина-наваждение, в котором главный герой, опьяненный одной единственной девушкой, не может перестать искать ее даже через 2 года после их внезапного расставания и ее последующего исчезновения. Поиски настоящей любви затянут главного героя в центр клубка интриг.

"Ла-Ла Ленд" (2016) – мюзикл, пробирающий до глубины души. Герои Райана Гослинга и Эммы Стоун оба увлечены искусством и невероятно амбициозны. Но увы, несмотря на сильнейшую любовь и общие интересы, им придётся выбирать между карьерой мечты и личной жизнью... Ставим 11/10 за случайную встречу в финале картины.

"Меняющие реальность" (2011) – оплот позитива и уверенности в том, что даже предначертанную тееб судьбу можно изменить. Влюбившийся с первого взгляда в танцовщицу главный герой придет в ужас, когда узнает, что некая тайная служба, обладающая сверхъестественными способностями, намерена не дать им встретиться ни разу. Герой разорвет границы пространства, рискнет жизнью, поставит на кон свою карьеру, лишь бы навеки воссоединиться с той, кого он любит.

13 февраля 2023, 09:00
Фото: pixabay.com
Дни.ру✓ Надежный источник

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