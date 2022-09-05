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Горянка. Фото: Екатерина Ежова Ростовчанка. Фото: Екатерина Ежова Туристка. Фото: Екатерина Ежова
Валентина Терешкова. Фото: Екатерина Ежова Памятник учителю. Фото: Екатерина Ежова Монумент "Родина-мать зовет!". Фото: Екатерина Ежова Скульптурная композиция "Мать Бурятия". Фото: Екатерина Ежова +7

Памятник женщине: эксклюзивные фото монументов разных городов России

Екатерина Ежова

Екатерина Ежова блогер

 Журналист по призванию и путешественник по духу. Окончила "Международный инновационный университет" с отличием. Люблю свое ремесло и своих читателей.
Мужчины – гордость и защита земли русской. Но что греха таить, без участия прекрасных дам им не обойтись. Кто же будет освещать путь в тяжелые дни, окружать лаской и дарить уют? В суете мирских забот мы забываем, что даже самая простая скромная женщина заслуживает при жизни памятник.
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Прекрасная половина человечества испокон веков вдохновляла творцов искусства. Неспроста появилась романтичная традиция исполнять красавицам серенады под окнами и преподносить им цветы. Женщины стали музами художников, поэтов и музыкантов, а также скульпторов.

Тем не менее памятник женщине в русской культуре — явление неоднозначное. Представительниц слабого пола привыкли изображать в скульптурах как культовых личностей, жительниц определенной местности или же как символы воплощения громких заслуг. Например, в Челябинске изобразили Валентину Терешкову в знак благодарности за вклад в космонавтику. А вот до памятника уборщице, которая всю жизнь горбатится за гроши ради общественной пользы, уральцы почему-то не додумались.


Валентина Терешкова. Фото: Екатерина Ежова
Зато в Красноярске есть памятник учителю. И хотя в названии объекта на половую принадлежность намека нет, ядром композиции является гражданка в строгом костюме. Недаром львиная доля педагогов в России — женщины, закладывающие основы воспитания молодого поколения и просвещения еще не окрепших умов.
Памятник учителю. Фото: Екатерина Ежова
Среди исторических персон, выражающих женскую сущность, наибольшую популярность среди скульпторов страны получила Екатерина Великая. Так, в Краснодаре, бывшем Екатеринодаре, в центре города возвышаются сразу два огромных памятника императрице.
Екатерина II. Фото: Екатерина Ежова
В античные времена особ прекрасного пола рассматривали через призму внешних достоинств, и условие это сохраняется по сей день. В 2000 году в Ханты-Мансийске установили памятник "Золотая богиня". Визуально это присевшая обнаженная особа, бьющая в бубен.
Золотая богиня. Фото: Екатерина Ежова
Гораздо более сильный замысел воплощен в легендарном монументе "Родина-мать зовет!", расположенном в Волгограде. Образ огромной непобедимой женщины с поднятым мечом поражает мощью миллионы людей по всему миру.
Монумент "Родина-мать зовет!". Фото: Екатерина Ежова
Своеобразный дух Родины, однако без отсылок к военным действиям, присутствует в памятнике "Мать-Россия". Изваяние возвышается в Калининграде неподалеку от ж/д вокзала. Под влиянием погодных условий мемориал периодически утопает в цветах.
Мать-Россия. Фото: Екатерина Ежова
Широко распространен формат монументов, отражающий силу определенных городов и регионов. В Улан-Удэ мы можем увидеть памятник "Мать Бурятия".
Скульптурная композиция "Мать Бурятия". Фото: Екатерина Ежова
А при въезде в Абакан со стороны аэропорта нас встречает стела "Лора". Это гостеприимная хранительница домашнего очага, поднимающая над городом чашу с национальным хакасским напитком.
Стела "Лора". Фото: Екатерина Ежова
С этим памятником несколько перекликается "Горянка", что родом из Карачаевска. Умиротворенная каменная особа в традиционном наряде любезно угощает айраном жителей и гостей города.
Горянка. Фото: Екатерина Ежова
Широкую известность получил монумент "Ростовчанка", расположенный на набережной Ростова-на-Дону. Здесь уже женщина разводит руки, словно впитывает энергию реки и сливается с ней в одно целое.
Ростовчанка. Фото: Екатерина Ежова
В искусстве прекрасный пол нередко соотносят с функцией продолжения рода. Так, в Тюмени есть памятник "Материнство", изображающий беременную в компании юных наследников.
Скульптура "Материнство". Фото: Екатерина Ежова
В Барнауле прямо в жилом дворе установлено декоративное сооружение "Женщина с детьми". Рожала или не рожала по задумке автора эта героиня, история умалчивает. Однако скульптура явно требует реставрации из-за облупившегося покрытия и неухоженного внешнего вида.
Женщина с детьми. Фото: Екатерина Ежова
Гораздо лучше выглядит изваяние в Зеленоградске, городе на берегу Балтийского моря. На центральной проходной улице красуется ни к чему не обязывающий памятник туристке. Изображенная создателем дамочка делает селфи на смартфон, позируя с чемоданом в руке. Современный образ путешественницы удачно вписался в окружающую среду, иногда сфотографироваться с ним выстраиваются очереди.
Туристка. Фото: Екатерина Ежова
В одном из памятников Мурманска отражена терпеливость как черта женского характера. С видом на Кольский залив с пьедестала машет рукой Ждущая — женщина, грезящая о скором возвращении своего возлюбленного. Трудно представить, сколько таких в России: верных, горячо любящих и безропотно надеющихся на личное счастье...
Ждущая. Фото: Екатерина Ежова

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Фото: Екатерина Ежова
Автор: 5 сентября 2022, 06:12 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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