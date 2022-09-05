Памятник женщине: эксклюзивные фото монументов разных городов России

Мужчины – гордость и защита земли русской. Но что греха таить, без участия прекрасных дам им не обойтись. Кто же будет освещать путь в тяжелые дни, окружать лаской и дарить уют? В суете мирских забот мы забываем, что даже самая простая скромная женщина заслуживает при жизни памятник.

Рядом с бронзой царей, разжиревших на лжи и крови, Рядом с бронзой героев, рискнувших собой в одночасье, Должен выситься памятник Женщине, ждущей любви! Светлый памятник Женщине, ждущей обычного счастья...

Роберт Рождественский





Прекрасная половина человечества испокон веков вдохновляла творцов искусства. Неспроста появилась романтичная традиция исполнять красавицам серенады под окнами и преподносить им цветы. Женщины стали музами художников, поэтов и музыкантов, а также скульпторов.

Тем не менее памятник женщине в русской культуре — явление неоднозначное. Представительниц слабого пола привыкли изображать в скульптурах как культовых личностей, жительниц определенной местности или же как символы воплощения громких заслуг. Например, в Челябинске изобразили Валентину Терешкову в знак благодарности за вклад в космонавтику. А вот до памятника уборщице, которая всю жизнь горбатится за гроши ради общественной пользы, уральцы почему-то не додумались.











Зато в Красноярске есть памятник учителю. И хотя в названии объекта на половую принадлежность намека нет, ядром композиции является гражданка в строгом костюме. Недаром львиная доля педагогов в России — женщины, закладывающие основы воспитания молодого поколения и просвещения еще не окрепших умов.



Среди исторических персон, выражающих женскую сущность, наибольшую популярность среди скульпторов страны получила Екатерина Великая. Так, в Краснодаре, бывшем Екатеринодаре, в центре города возвышаются сразу два огромных памятника императрице.

В античные времена особ прекрасного пола рассматривали через призму внешних достоинств, и условие это сохраняется по сей день. В 2000 году в Ханты-Мансийске установили памятник "Золотая богиня". Визуально это присевшая обнаженная особа, бьющая в бубен.

Гораздо более сильный замысел воплощен в легендарном монументе "Родина-мать зовет!", расположенном в Волгограде. Образ огромной непобедимой женщины с поднятым мечом поражает мощью миллионы людей по всему миру.

Своеобразный дух Родины, однако без отсылок к военным действиям, присутствует в памятнике "Мать-Россия". Изваяние возвышается в Калининграде неподалеку от ж/д вокзала. Под влиянием погодных условий мемориал периодически утопает в цветах.

Широко распространен формат монументов, отражающий силу определенных городов и регионов. В Улан-Удэ мы можем увидеть памятник "Мать Бурятия".

А при въезде в Абакан со стороны аэропорта нас встречает стела "Лора". Это гостеприимная хранительница домашнего очага, поднимающая над городом чашу с национальным хакасским напитком.

С этим памятником несколько перекликается "Горянка", что родом из Карачаевска. Умиротворенная каменная особа в традиционном наряде любезно угощает айраном жителей и гостей города.

Широкую известность получил монумент "Ростовчанка", расположенный на набережной Ростова-на-Дону. Здесь уже женщина разводит руки, словно впитывает энергию реки и сливается с ней в одно целое.

В искусстве прекрасный пол нередко соотносят с функцией продолжения рода. Так, в Тюмени есть памятник "Материнство", изображающий беременную в компании юных наследников.



В Барнауле прямо в жилом дворе установлено декоративное сооружение "Женщина с детьми". Рожала или не рожала по задумке автора эта героиня, история умалчивает. Однако скульптура явно требует реставрации из-за облупившегося покрытия и неухоженного внешнего вида.

Гораздо лучше выглядит изваяние в Зеленоградске, городе на берегу Балтийского моря. На центральной проходной улице красуется ни к чему не обязывающий памятник туристке. Изображенная создателем дамочка делает селфи на смартфон, позируя с чемоданом в руке. Современный образ путешественницы удачно вписался в окружающую среду, иногда сфотографироваться с ним выстраиваются очереди.

В одном из памятников Мурманска отражена терпеливость как черта женского характера. С видом на Кольский залив с пьедестала машет рукой Ждущая — женщина, грезящая о скором возвращении своего возлюбленного. Трудно представить, сколько таких в России: верных, горячо любящих и безропотно надеющихся на личное счастье...