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Суббота 30 декабря

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3 японских секрета красоты, которые помогут подготовиться к новогодней ночи

3 японских секрета красоты, которые помогут подготовиться к новогодней ночи
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Юлия Энхель

Юлия Энхель

 Эксперт по красоте и здоровью.

Новогодняя ночь – это волшебное время, когда каждая женщина хочет сиять и выглядеть особенно привлекательно. В связи с этим, японские секреты красоты обретают особую актуальность, поскольку они позволяют не только улучшить состояние кожи, но и создать внутреннюю уверенность и гармонию, что отражается на внешнем облике. Подготовка к новогодней ночи с применением японских секретов красоты придает особый эстетический и душевный настрой, что делает этот момент еще более запоминающимся и особенным.

Онсэн: горячая ванна

Онсэн — это традиционная японская практика, которая включает в себя ритуал принятия горячей ванны для очищения и релаксации. Вообще, Онсэном называют источник с горячей минеральной водой в Японии, а также бани вокруг него. Вода в нем, как правило, более 25 градусов. В традиционном японском понимании она не только очищает тело, но также способствует очищению ума, создавая атмосферу покоя и гармонии.

Сегодня японки сделали эту процедуру неотъемлемой частью своей повседневной рутины в домашних условиях. Горячая ванна благоприятно влияет на состояние кожи и тела. Вода определенной температуры способствует раскрытию пор кожи, ее эффективному очищению и увлажнению. Пар и тепло помогают расслабить мышцы и улучшают кровообращение. А это благоприятно сказывается на общем состоянии кожи и тела.

Для подготовки к новогодней ночи особенно важно уделить время для Онсэн, предпочтительно добавив в воду ароматические масла, травы или другие натуральные ингредиенты, способствующие расслаблению и омоложению кожи. Это позволит не только придать коже мягкость и увлажнение, но и создать приятные ощущения, необходимые для полноценной подготовки к новому году.

Многоступенчатый уход и тканевые маски

Японская культура красоты известна своим уникальным подходом к уходу за кожей, который включает в себя несколько этапов и продуктов для достижения ее здорового и сияющего вида. Ключевым аспектом этого подхода является понимание индивидуальных потребностей кожи и выбор подходящих средств для ежедневного ухода.

Тканевые маски стали неотъемлемой частью японской рутины из-за эффективности и удобства использования. Они предлагают интенсивное увлажнение, питание и омолаживающий эффект. Благодаря своему уникальному составу и способу проникновения активных ингредиентов, тканевые маски придают коже здоровый вид и улучшают ее текстуру.

Для подготовки к новогоднему празднику рекомендуется ввести тканевые маски и многоступенчатый уход в ежедневную рутину ухода за кожей. А именно: очищение кожи, применение тоника, сыворотки, увлажняющего геля или крема. В завершение процесса необходимо использовать тканевую маску для увлажнения и питания. Кроме того, важно уделить внимание выбору масок и продуктов с учетом индивидуальных потребностей вашей кожи, особенно перед волшебной новогодней ночью.

Массаж лица

Массаж лица способствует улучшению микроциркуляции крови, подтягиванию мышц и стимуляции выработки коллагена, что ведет к оздоровлению и омолаживанию кожи. Такая процедура помогает устранить отечность, напряжение и стресс, что важно как для здоровья кожи, так и для общего благополучия вашего организма.

Техники массажа лица по японским традициям включают в себя нежное прикосновение, легкое терапевтическое тискающее движение и аккуратное разглаживание кожи. Одной из распространенных техник является метод Anma или "исцеление руками", который сосредотачивается на точечных давлениях и мягких круговых движениях для стимуляции тканей и мышц лица. Кроме того, существует также терапевтическая техника Kobido, которая нацелена на естественное омолаживание лица путем массажных движений и активации определенных точек на коже. Например, чтобы сгладить носогубные складки, нужно зажать точки рядом с уголками губ подушечками средних пальцев на выдохе, досчитать до трех и отпустить на вдохе. Повторяйте процедуру от 3 до 10 раз и через некоторое время вы заметите значительное уменьшение "носогубок".

Для подготовки к новогодней ночи японские женщины часто прибегают к массажу лица, так как это помогает расслабить мышцы, улучшить цвет лица, подтянуть контуры, а также устранить следы усталости и напряжения. Также рекомендуется использовать специальные масла или сыворотки для массажа, чтобы достичь максимального увлажнения и питания кожи.

Японские секреты красоты представляют собой богатое наследие традиционных методов ухода за собой, которые оказывают заметное влияние на состояние кожи и общее благополучие. А при подготовке к праздничной ночи эти секреты приобретают особую актуальность, так как позволяют не только улучшить внешний вид, но и создать состояние умиротворения и гармонии, так необходимое всем нам для встречи нового года.

31 декабря 2023, 00:06
Фото: Wosunan Photostory/Ingram Images/www.globallookpress.com
Клео.ру✓ Надежный источник

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