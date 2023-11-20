Три секрета для желающих не стать толстым котиком за зиму: как не наесть лишнее

Впереди череда праздников, посиделок и застолий. Как же сохранить идеальную фигуру и не превратиться в милого, но толстенького котика. Специалисты дали советы.

Природная функция человеческого организма предполагает накопление дополнительных запасов питательных веществ в зимний период. Жировая ткань растет также из-за ошибочно подобранного рациона питания. Канал 360 советует соблюдать всего три простых правила, чтобы после зимних месяцев порадоваться красоте своей фигуры:

Пейте больше жидкости. Лучше всего, если это будет обычная вода. Сухой воздух в помещениях способствует обезвоживанию. при этом часто жажду можно спутать с голодом и плотно поесть. Включайте в рацион больше зелени, мяса птицы и морепродуктов. Все перечисленное содержит в составе триптофан. Он помогает выработать гормон радости при приеме пищи и не допустить переедания. Физическая нагрузка. Оптимальным решением будет посещение спортивного зала или бассейна. В таком случае, даже если пришлось переесть, можно быстро привести себя в форму.

Помните, что резкая потеря веса, равно как и экстремальный набор килограммов, могут быть симптомами опасных заболеваний. Обязательно консультируйтесь с врачами.







