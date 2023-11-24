Куда сходить на новогодние праздники в Москве: топ событий для детей и взрослых

Канун нового года и январские каникулы – время волшебства, радости и подарков. А лучшим подарком, как известно, считаются позитивные эмоции и впечатления. К счастью, у жителей и гостей столицы будет много возможностей, чтобы их получить и зарядиться позитивным настроением на весь следующий год. "Дни.ру" рассказывают, как провести время на праздниках, и что стоит посмотреть.

"Киноелка на Мосфильме"

Для тех, кто хочет прикоснуться к сказке и зарядиться новогодним настроением как можно раньше, двери кинопавильона распахнутся уже в декабре. Юных москвичей и их родителей, а также всех гостей столицы, ждет незабываемое театрализованное представление. Организаторы мероприятия приготовили для зрителей интерактивный мультимедийный мюзикл. Развлекать публику будет Дед Мороз, его верные помощники и известные на всю страну артисты – Станислав Дужников и Дмитрий Хрусталев. Актер и телеведущий предстанут перед зрителями в видеоэпизодах, которые покажут на больших экранах.

23 декабря – 8 января, киноконцерн "Мосфильм", ул. Мосфильмовская д. 1.

"Елка телеканала Карусель"

Это представление понравится не только самым маленьким, но и их родителям. Шоу в Крокусе познакомит юных зрителей с историей известных мультфильмов и подарит незабываемые эмоции. В одном сказочном сюжете появятся любимые герои из "Простоквашино", "Ну, Погоди!", "Лунтика" и не только. Поход на представление точно будет увлекательным, запоминающимся и комфортным для каждого.

23 декабря – 7 января, Crocus City Hall.

Фестиваль "Снег и лед в Москве"

Для тех, кто хочет совместить приятное с полезным и весело провести время под открытым небом, в столице стартует фестиваль ледяных и снежных скульптур. В конце декабря вся территория парка искусств "Музеон" преобразится. Гости смогут прикоснуться к частичке жизни выдающихся людей, прогуливаясь по центральной аллее, увидеть сотворенные изо льда памятники природы и архитектуры и, конечно, весело провести время в замке с горками. Такой вид отдыха точно придется по душе не только молодому, но и старшему поколениям.

28 декабря – 28 января, парк искусств "Музеон".

"Мульт и Елка"

Это представление удивит всех присутствующих не только своим масштабом, но и разнообразием. Для зрителей подготовили 32 новогодних шоу для всей семьи. В рамках мероприятия родители откроют детям мир любимых мультфильмов своего детства, а юная публика познакомится с Винни-Пухом, Попугаем Кешей, Вовкой из Тридевятого царства и другими сказочными персонажами. Кроме того, молодых зрителей обрадует появление всеобщей интернет-любимицы – известного блогера Миланы Хаметовой.

27 декабря – 7 января, VK Stadium.

Новогодняя елка "Больше меньше"

Совсем скоро Большой Московский государственный цирк начнет принимать гостей на новогоднее шоу братьев Запашных. Спектакль удивит сказочной атмосферой, эффектными иллюзиями и невероятными превращениями зрителей всех возрастов. Частью шоу станут не только профессиональные артисты, но и животные.

16 декабря – 28 января, Большой Московский государственный цирк.

Музыкальный спектакль "Сказ о русских берегах"

Главная особенность представления заключается в том, что его действия будут разворачиваться не только на сцене, но и на воде и в воздухе. Зрелище абсолютно точно потрясет своим масштабом, ведь над реализацией проекта работали талантливые сценаристы, композиторы, художники, режиссеры, хореографы и тренеры. В рамках спектакля трехкратной олимпийской чемпионки Марии Киселевой перед зрителями выступят именитые спортсмены и настоящие профессионалы своего дела.

2-8 января, Дворец спорта "Динамо" на Водном стадионе.

Кремлевская елка "Тридевятый Новый Год"

Пожалуй, это представление смело можно назвать одним из самых главных и ожидаемых. Новогоднее торжество проводится в Государственном Кремлевском дворце уже более 80 лет, неизменно открывая жителям Москвы и гостям столицы дверь в сказку в преддверии праздника. В этом году взрослым и юным зрителям предстоит спасти город от вечного холода.

26 декабря – 8 января, Государственный Кремлевский дворец.