Что смотреть в новогоднюю ночь: лучшие программы праздничного телеэфира

К Новому году телеканалы готовят все самое вкусное и интересное. В ночь с 31 декабря на 1 января нас ждет карнавал, феерия, праздник. Лучшие артисты, зажигательные номера, искрометные шутки, любимые фильмы, неожиданные прогнозы, полезные советы – в праздничном эфире будет все! "Дни.ру" изучили телепрограмму на Новогоднюю ночь.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Новогодний эфир украсят шлягеры первого десятилетия "нулевых" – от "18 мне уже" группы "Руки вверх!" до "Часиков" Валерии и "Невозможное возможно" Димы Билана. Появятся в эфире и участники разных сезонов проекта "Фабрики звезд", который показывали с 2002 года – Полина Гагарина, Юлия Савичева, группы "Фабрика" и "Корни". Всего же для Новогодней ночи на Первом было отобрано более 50 хитов, для каждого из которых снимался отдельный номер в масштабных декорациях, а далее вступала в ход 3D-графика. В итоге Юлия Ковальчук, Надежда Ручка, Ксения Новикова и Сильвия Золотова впервые вместе исполнят "За четыре моря" в огромной морской ракушке. Жасмин, теряя равновесие, закружится в зеркальном коридоре с "Головоломкой", Глюкоза, спустя много лет, появится в платье новобрачной, а Сергей Жуков начнет свой номер закрытым в курьерской сумке. За праздничное настроение отвечают Лариса Гузеева, Валдис Пельш, Максим Аверин, Вадим Галыгин, Светлана Зейналова.

"РОССИЯ 1"

В программе "Песни от всей души" нежный вальс из "Метели" Георгия Свиридова сыграет Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета. Заветную "Надежду" споет Лев Лещенко под аккомпанемент Александры Пахмутовой. Николай Расторгуев исполнит "Есть только миг", а за роялем будет сам композитор Александр Зацепин. Песней "Одна снежинка" растрогают гостей Лев Лещенко и Аглая Шиловская. В новогоднюю ночь прозвучат и песни и из любимых кинофильмов: "Остров невезения" прозвучит в лихой версии Сергея Лазарева, "Разговор со счастьем" поведет Николай Басков. А потом уже в 61-й засияет "Новогодний голубой огонек". Рядом с любимыми артистами появятся легендарные лица нашего телевидения: Николай Басков, Татьяна Веденеева, Андрей Малахов, Ангелина Вовк, Мария Ситтель и Дмитрий Губерниев. В студии окажутся военные, учителя, врачи и многие другие.

КУЛЬТУРА

За час до полуночи зрителей ждет музыкальная премьера – "Романтика романса". В программе гала-концерта– знаковые песни отечественных и зарубежных композиторов, признанные шедевры джаза, оперетты и мюзикла. Номера Екатерины Гусевой, Дмитрия Харатьяна, Аглаи Шиловской, Евгения Кунгурова, Леонида Серебренникова, Олега Погудина, Сергея Волчкова, Наталии Быстровой, Дмитрия Ермака – это восторг, что такое. А потом зрители окажутся в королевском театре в Лондоне – в эфире "Пласидо Доминго и друзья. Гала-Концерт в Ковент-гарден. 1996 год".

НТВ



В первые часы нового 2023 года в эфир выйдет специальный выпуск программы "Квартирник у Маргулиса" – "Гараж желаний". Только в эту ночь можно услышать дуэты, которые кажутся невозможными. Рокеры The Hatters споют с Валерий, а Александр Розенбаум выступит в тандеме с Ларисой Долиной. Сам Евгений Маргулис будет не только вести этот праздничный вечер, но и не раз возьмет в руки микрофон, чтобы спеть вместе со своими гостями – Пелагеей, Валерием Сюткиным, Александром Маршалом, Гошей Куценко, Светланой Сургановой и Юлией Савичевой. Нельзя пропустить и "Новогоднюю Маску + Аватар". На сцену выйдут 17 любимых масок из предыдущих сезонов, 8 полюбившихся аватаров, а также новые герои: 4 новые маски и 4 новых аватара, которые в эту же ночь раскроют свои личности. В креслах жюри – Филипп Киркоров, Валерия, Тимур Родригез, Регина Тодоренко и другие знаменитости.

ТВЦ

ТВЦ покажет в эфире лучшие моменты новогодних программ прошлых лет – "Обыкновенное чудо", "Шансон! Шансон! Шансон!", "Зимняя сказка", "Добрый вечер, Москва!", "Самый лучший Новый год". Зрителей ждет встреча с Ларисой Долиной, Любовь Успенской, Сергеем Мазаевым, "Иванушками Интернешнл", "НА-НА", Михаилом Шуфутинским, Димой Биланом, Валерием Сюткиным, Глюкозой, Лолитой, "Самоцветами".

ТНТ

Традиция показывать в Новый год фильм Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром" зародилась еще в 1975 году. Но на ТНТ решили немного похулиганить и кинохит осовременить. Здесь сняли "СамоИронию судьбы!", где знакомые по культовым советским фильмам сцены переплетутся с пародийными эпизодами популярных современных сериалов и музыкальными хитами. Зрителей ждут отсылки на "Иронию судьбы", "Иван Васильевич меняет профессию", "Игру в кальмара" и многие другие фильмы. Среди звезд – Филипп Киркоров, Ольга Бузова, Михаил Галустян, Сергей Жуков, Алсу, Тимур Батрутдинов, Павел Воля, Ляйсан Утяшева. А за час до полуночи в эфир выйдет новогодний выпуск Comedy Club, в котором команда Павла Воли выступит против команды Гарика Харламова, а Клава Кока удивит искусством музыкальной импровизации.

СПАС

В праздничную ночь на телеканале покажут праздничный концерт, снятый на сцене Луганского музыкально-драматического театра. Среди артистов – певица Юта, Петр Лундстрем, Сергей Москальков, коллективы освобожденного города и многие другие. В проекте также участвуют лица телеканала: Максим Сырников, Павел Астахов и Андрей Афанасьев. Причем найдется в эфире место не только знаменитостям, но и скромным героям живущим рядом с нами, людям выполняющих гражданский и воинский долг. Они будут исполнять песни, читать стихи и вспоминать о чудесах, которые случались в тылу и на фронте.



ДОМАШНИЙ

За несколько часов до полуночи здесь состоится премьера 4-серийного спецпроекта "Любимый Новый год" об истории самого народного праздника. Ведущим стал актер театра и кино Александр Олешко. А героями – звездные гости, которые вспомнят, кем были на детских новогодних утренниках, какие тогда пели песни, как поздравляли друзей без сотовых телефонов, чем был богат стол в эпоху дефицита. Эксперты, историки и искусствоведы расскажут, как менялся праздник, каким гонениям подвергался. Шеф-повар Андрей Бова в каждой серии будет готовить традиционное советское блюдо в современной авторской интерпретации. А потом в эфир одна из самых ожидаемых новогодних программ – "Предсказания: 2023". Ясновидящие и провидцы расскажут, что ждать нам в будущем году в карьере, финансах, любви, дружбы, здоровье.

СТС

Праздничная программа "Визги шампанского" начнется в 23 часа. "Уральские пельмени" покажут, как подготовиться к празднику, чтобы он запомнился надолго: сыграть в "Тайного Санту" с участием тещи, разместить трехметровую елку в квартире с двухметровыми потолками и совсем не потратиться на подарки. Зрители узнают, как похудеть с помощью майонеза и водки, сделать новогоднее фото, чтобы все подруги обзавидовались, и придумать необычный костюм для утренника – например, Ипполита из "Иронии судьбы, или С легким паром!"

РЕН-ТВ

31 декабря телеканал продолжит многолетнюю традицию и порадует зрителей праздничным шоу "Легенды Ретро FM". На протяжении 15 часов подряд в эфире самые яркие выступления отечественных и зарубежных звезд трех десятилетий. Проводить уходящий год и подготовиться к встрече нового с праздничным настроением помогут Юрий Антонов, Boney M, Ace of Base, C.C.Catch, Валерий Леонтьев, Анжелика Варум, Al Bano, Михаил Боярский, Олег Газманов, Алексей Глызин. 150 любимых песен – это настоящий праздник!

ТВ-3

Вечером 31 декабря Елена Блиновская будет встречать звезд в своем загородном доме, чтобы провести с ними уютный вечер перед главной ночью года – подвести итоги 2022, поделиться сокровенными желаниями и как следует повеселиться в атмосфере тепла и благополучия, которого всем нам так не хватало в последнее время. А за час до полуночи в эфир выйдет киноконцерт "Лучшие песни нашего кино". Подпевать можно всей семьей!

ОТР

За час до полуночи и после боя Курантов в программе "Что осталось за кадром?" журналист Петр Кузнецов, ведущая Маруся Карпова и актер Максим Меркулов расскажут любопытные истории о том, как создавались такие популярные картины, как "Свадьба в Малиновке", "Иван Васильевич меняет профессию", "Девчата", "Ирония судьбы...", "Ну, погоди!" и другие. Почему Эльдар Рязанов не хотел утверждать Людмилу Гурченко на главную роль в "Карнавальной ночи"? По какой причине Леониду Гайдаю пришлось вырезать из "Кавказской пленницы" один куплет песни про султана и трех жен и в какой картине она прозвучала без купюр? Какие крылатые фразы, ушедшие в народ, придумали не сценаристы, а актер Семен Фарада прямо во время съемок "Чародеев"? Зрители впервые увидят фрагменты, удаленные из знаменитых фильмов, услышат убранные из песен куплеты, узнают подробности отношений между кинозвездами.

МУЗ-ТВ

Сразу после боя курантов зрителей ждут на грандиозной дискотеке "Танцы! Ёлка! МУЗ-ТВ!" Там соберутся 50 самых ярких звезд с громкими хитами уходящего года. За позитив отвечают Николай Басков, Дима Билан, Артур Пирожков, Ольга Бузова, Владимир Пресняков, Ёлка, Хабиб, Стас Костюшкин, Люся Чеботина, SHAMAN, Ваня Дмитриенко. Вас ждут танцы до утра, эксклюзивные пожелания артистов, харизматичные ведущие, атмосфера волшебства и невероятный драйв!