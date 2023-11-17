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Пятница 17 ноября

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Как отдыхаем в январе: россиянам рассказали о каникулах

Как отдыхаем в январе: россиянам рассказали о каникулах
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Впереди долгожданный праздник. В новый год людям хочется больше времени проводить с семьей. Сколько будем отдыхать? Россиянам рассказали о длинных каникулах.

Больше недели беззаботных выходных ждет россиян уже через месяц. Новогодние каникулы, как сообщает портал Ura.ru, продлятся с 30 декабря до 8 января. Последние два дня уходящего года совпадают с календарными выходными, поэтому, соответственно, они будут нерабочими. Примечательно, что длительные каникулы приходятся по душе большинству россиян. Это показал опрос, результаты которого публикует RT.

Отрицательно к длительным выходным относятся только 15% респондентов, еще 17% участников вообще никак не оценивают происходящее. Больше других радуются возможности хорошо отдохнуть в январе представители молодежи. Старшее поколение, как пишет интернет-портал Vse42.ru, чаще предлагает перенести выходные дни с зимних месяцев на весенние или летние.

В целом 2024 год будет щедрым на выходные и праздничные дни. Ожидается, что рабочих дней, согласно производственному календарю, будет 248. Выходных и праздничных дней насчитывается 118.

17 ноября 2023, 03:04
Новогодния гуляния. Фото: © Maksim Konstantinov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
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