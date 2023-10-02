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Планируем путешествие: что нельзя упустить?

Планируем путешествие: что нельзя упустить?
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Влад Шарапов

Влад Шарапов

 Путешественник, предприниматель, блогер, организатор путешествий, основатель проекта KAIFCAR TRAVEL.

Билеты куплены, вещи упакованы, а душа готова к странствиям! Самое время еще раз проверить, а все ли в порядке. Попробуем подойти к вопросу с максимальной внимательностью, чтобы путешествие было приятным во всех отношениях и запомнилось надолго.

Не будем, пожалуй, говорить о таких банальных вещах, как медицинская страховка. Понятно, что она обязательно нужна: мало ли что может случиться в пути. Хочется предупредить о неочевидных вопросах, которые следует перепроверить и никак нельзя упустить.

Внимание к информации при бронировании жилья

На основании огромнейшего опыта путешествий отметим следующие важные дела, на которых стоит сфокусироваться каждому путешественнику:

1. Почаще просматривать входящие сообщения после бронирования жилья, поскольку нельзя сбрасывать со счетов человеческий фактор. Так, при оформлении аренды на разных сервисах могут вводиться дополнительные условия. Например, что нужна информация обо всех жильцах, а не об одном основном. И, если ее не предоставить, администратор может просто отменить бронь. У многих такая политика: документы не предоставлены до момента заселения — жилья не будет.

2. Бывают ситуации, когда на сайте уже зарегистрованы банковские карты для бронирования, но деньги с них не списали. В то же время отель просит оплатить за номер через свою платформу. Эту информацию можно легко пропустить, если не заглядывать в почту. Письмо незаметно окажется в папке спама, а на ресепшене отеля скажут, что оплата не прошла. Результат — проблемы с заселением и испорченное настроение. Придется экстренно искать место для ночлега, а это потеря времени и денег. Вывод: невнимательность и непрочитанные сообщения гарантируют крупные неприятности.

3. Случаются также различные нюансы с дополнительными условиями. Так, некоторые отели в Норвегии не предоставляет постельное белье и услуги клининга после выселения предыдущих жильцов. Однако это единственный доступный вариант в округе. Все эти моменты были оговорены владельцем заранее, а путешественники просто не увидели информацию. Конечно, никакой трагедии не случилось, но постояльцам пришлось самим прибираться при выезде. Но порой случаются вещи, которые и правда могут испортить отпуск, так что лучше проявить внимательность.

Автострахование

Что еще нельзя упускать из виду? Конечно, страховку за автомобиль. Если вы решили забронировать машину для путешествия, то лучше обезопасить свои поездки и купить страховой полис, чтобы нести как можно меньше ответственности. Ведь даже попавший в стекло камень существенно увеличит арендную плату. Получится дороже, чем сам ремонт автомобиля.

Изучение особенностей стран

Таких специфических факторов может быть очень много. Например, в Исландии в любую, даже самую дорогую страховку не включается урон от ветра. Там часто бывают настоящие ураганы, от которых может сорвать дверь с петель или выгнуть ее в обратную сторону. Обычно в этой стране такой ущерб не страхуют. Поэтому можно легко и просто «попасть на деньги» из-за неправильного оформления полиса.

Потерянный багаж

Сейчас многие путешественники из России вынуждены совершать несколько пересадок, чтобы добраться до страны назначения. Как правило, они пользуются услугами разных авиакомпаний, поэтому приходится каждый раз заново регистрировать свой багаж. Важно учитывать риски того, что вещи могут случайно потеряться или их забудут погрузить в самолет. По статистике, такое случается практически на всех рейсах. Хотя бы один-два пассажира страдают от того, что багаж потерян. Соответственно, чтобы избежать неудобств, надо положить в ручную кладь минимальный гигиенический набор: шампунь, зубную щетку, расческу и прочие предметы первой необходимости.

Ну, и не стоит забывать, что путешествие — это прежде всего приключение, смена впечатлений, яркие эмоции и хорошее настроение. Несмотря на множество важных мелочей, которые нужно учесть

2 октября 2023, 02:09
Фото: Vladimir Baranov/Globallook Press/www.globallookpress.com
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