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Пятница 15 сентября

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Исследование: многие родители предпочитают брать детей в отпуск

Исследование: многие родители предпочитают брать детей в отпуск
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Большинство семей выбирают совместный отдых со своими наследниками

Летний сезон отпусков подошел к концу, родители вернулись на работу, а дети в школу. Пришло время подводить итоги. Многие задаются вопросом, а получается или по-настоящему расслабиться на берегу моря, если ты поехал отдыхать с ребенком. Как оказалось, многие семьи все-таки предпочитают выбираться на отдых всем вместе.

Как сообщает RT, около 6% родителей выбирают отдых в одиночестве, без своих чад, в то время как 68% все-таки любят выбираться в отпуск вместе с детьми. Такая совместная поездка может еще больше сблизить семью. А 26% либо редко выбирают вместе путешествовать, либо в зависимости от обстоятельств.

Также у 37% родителей выбор места отпуска зависит от того, путешествуют с ними дети или нет. Около половины считают, что наследники сильно усложняют поездку. Оставшиеся же придерживаются мнения, что наоборот дети приносят только положительные эмоции.

Раннее "Дни.ру" рассказало, кому стоит избегать курортного романа.

15 сентября 2023, 02:36
Семья. Maksim Konstantinov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
gazeta.ru✓ Надежный источник

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