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Суббота 17 июня

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5 книг, которые можно прочесть и послушать в отпуске

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Лето – время для чтения захватывающих книг: от детективов и фэнтези до свежего прочтения классики известными актерами в аудиоформате. Вместе с сервисом электронных книг Литрес "Дни.ру" собрали самые горячие книги для самого жаркого лета. Читать что-то новое или слушать хорошо забытое старое? Выбор за вами.

"Тринадцатая карта", Майк Омер

Фото: пресс-служба Литрес

Писатель Майк Омер когда-то создавал компьютерные игры, а потом нашел себя в литературе. Хотя, бэкграунд Омера сказывается на его романах — все они напоминают увлекательные квесты. "Тринадцатая карта" — это ироничный детектив, в котором автор посмеивается над приверженцами эзотерики, но в то же время задается вопрос: а вдруг магия существует? Как иначе объяснить странное убийство, произошедшее в центре Нью-Йорка? В своей квартире найдена мертвой пожилая гадалка таро Жаклин Мьюн. Дело расследует парочка детективов Ханна Шор и Бернард Глэдвин, привыкшие разбираться с уличными перестрелками и разборками мафиози. Теперь же они оказываются в загадочном жилище гадалки, окруженные множеством непонятных предметов, талисманов и благовоний. Вскоре выясняется, что к Жаклин обращалась половина города — от влиятельных политиков до мелких мошенников. Все они обращались за гаданием на таро… А что если какое-то из предсказаний гадалки стало причиной убийства? И почему Жаклин не предвидела собственную смерть? Полицейским придется найти ответы на эти вопросы.

"Алиса в Зазеркалье", Льюис Кэрролл

Фото: пресс-служба Литрес

Новинка для всех поклонников Алисы и ее сюрреалистических путешествий — культовая сказка Льюиса Кэролла "Алиса в Зазеркалье" вышла в свет в формате аудиокниги, озвученной популярной российской актрисой Любовью Аксеновой. Выразительные интонации, правильная расстановка акцентов и прекрасное музыкальное сопровождение создают полный эффект присутствия — вы будто отправляетесь в мир зеркал вместе с Алисой, гуляете по Таинственному лесу, путешествуете во времени и спасаете своего друга Безумного шляпника. Удивительно, насколько красочный мир сумел создать автор, "спрятав" в тексте множество философских и научных концепций. Слушайте внимательно всей семьей дома или в машине — эта книга никогда не надоедает.

"Кузнечик", Котаро Исака

Фото: пресс-служба Литрес

Бестселлер японского писателя Котаро Исака уже стал одной из главных литературных сенсаций в Европе и США. Это динамичная кровавая драма в духе Тарантино, в которой переплетаются судьбы нескольких героев: как кузнечики они носятся по неоновому Токио в попытках спасти свою жизнь. Центральный персонаж Судзуки — школьный учитель, чью жену жестоко убили. Он мечтает отомстить, однако кто-то его опережает — Судзуки видит своими глазами, как киллер, расправившийся с его супругой, погибает под колесами машины. Учитель намерен выяснить, кто же на самом деле виноват в смерти его жены, однако он сам того не осознавая попадает в лапы якудза. Хиёко, помощница главаря мафии, играет с Судзуки, как кошка с мышкой. Не меньшую опасность представляют Кит, с легкостью доводящий людей до самоубийства, и Цикада — киллер-психопат, использующий только холодное оружие. Жизни всех персонажей тесным образом переплетаются, и каждый из них пытается выбраться из этой истории. Но события развиваются стремительно и самым трагичным образом для всех "кузнечиков".

"Трое в лодке, не считая собаки", Джером К. Джером

Фото: пресс-служба Литрес

Повесть Джерома К. Джерома — безупречный пример утонченного английского юмора. Даже если вы уже знакомы с этим произведением из школьной программы, то все равно получите удовольствие от новой аудиокниги. Текст читает известный телеведущий Антон Комолов — в его исполнении забавные реплики трех английских джентльменов звучат особенно остроумно. Во время трехдневной поездки на лодке с героями случается множество нелепых инцидентов, которые они сопровождают уморительными комментариями. Интересно, что прототипы главных персонажей — это сам писатель и два его закадычных друга.

"Шестерка Атласа", Оливи Блейк

Фото: пресс-служба Литрес

Увлекательный фэнтези-роман для выросших фанатов Гарри Поттера. Книга стала бестселлером New York Times и была выпущена в аудио-формате для тех, кто предпочитает знакомиться с новинками литературы в машине, на пробежке или за домашними делами. В центре сюжета — тайное Александрийское общество, максимально закрытое и престижное, — в нем собираются сильные мира сего. Чем-то напоминает Масонскую ложу, но лишь с той разницей, что александрийцами становятся только могущественные маги. Членство в этом ордене гарантирует власть, деньги и, разумеется, самые полезные связи. Каждый год шесть талантливых волшебников соревнуются за одно вакантное место в Александрийском обществе — для этого им приходится идти по головам, убивать и обманывать, предавать друзей и собственные принципы. Добавьте к этому интриги, эротические сцены и ярких персонажей, у каждого из которых есть своя "фишка". Роман получился очень кинематографичным — мы уже ждем экранизацию!

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17 июня 2023, 21:10
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

5 увлекательных исторических романов последних лет

Фото: ЛитРес
Фото: ЛитРес
Фото: ЛитРес
Фото: ЛитРес
Фото: ЛитРес

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