"Истинное предназначение": тайный шифр в дате рождения определяет судьбу

Порой в жизни все складывается не так, как хочется. Если ожидания и реальность совершенно не совпадают, стоит обратиться за помощью к экспертам. Редакция интернет-издания "Подмосковье сегодня" задалась вопросом: "Можно ли по дате рождения человека увидеть его истинное предназначение в жизни?". Специалист в сфере нумерологии Елена Батыр дала развернутый ответ.
По ее мнению, тайный шифр в дате рождения определяет судьбу и различные ее перипетии. Как говорится, рожденный ползать — летать не может. В программе каждого человека якобы прописано его предназначение.
Однажды на сеанс к эксперту пришел талантливый дирижер, который никак не мог завоевать "золото" на конкурсах. Причина, по словам Елены, как раз крылась в дате рождения. С точки зрения нумерологии этот человек мог добиться успеха в работе с детьми, а он занимался со взрослыми.