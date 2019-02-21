Как одежда влияет на любовь

Поговорим сегодня об одежде и о том, как следует одеваться, чтобы понравиться окружающим. Раскрою секрет: и знатных модниц, и известных дизайнеров и редакторов глянца, и простых людей, которые любят красиво одеваться, так или иначе волнует этот вопрос. Красиво ли и привлекательно то, что сегодня модно? И не является ли великая Мода врагом привлекательности?

Сейчас очень трудно понять, что носят только мужчины, а что – женщины, и что нравится современным мужчинам и женщинам. В этих вопросах все уже давно запутались! И, все же, я думаю, главным является лишь один вопрос: "Что же людям нравится носить самим и что нужно надеть, чтобы понравиться другим".



Тысячелетиями определенные виды одежды исторически формировали тенденции того, что должны были носить только мужчины, а что могли носить только женщины. Например, пресловутый галстук (в немецком языке halstuch – шейный платок). История его происходит из древнего Египта, и такие платки были свидетельством статуса мужчины. Считается также, что история современного галстука происходит и от римских легионеров, где галстук служил для подчеркивания мужского статуса и достоинства. Сейчас же галстук носят предпочтительно в офис, и теперь он считается предметом официальной одежды и мужчин, и некоторых женщин. Он по-прежнему несет смысловую нагрузку, но уже социального статуса, поэтому всегда является беспроигрышным подарком.

Безусловно, в видах одежды заложены и культурно-исторические аспекты. Вот, к примеру, кимоно: некий халат, достаточно свободный, повязан лентой и зафиксирован бантом на спине. Так вот известно, что бант символизировал горб, поскольку женским предназначением являлось служение мужчине. Или в 80-ые годы очень модными в женском гардеробе были подплечники, визуально усиливающие мускулатуру. Как раз в это время начиналась эпоха феминизма, когда женщины брали власть в свои руки, именно тогда появлялось много управленцев-женщин. Признак усиления этой самой властности проявлялся в данной детали одежды, искусственно изменяя форму женской фигуры.

Однако, все же более подробно становлюсь именно на психологии одежды и поставлю следующий вопрос: "А есть ли психологическое влияние определенных видов одежды на мужчин и на женщин?" Тема неимоверно интересная и обширная. Безусловно, и цвет, и форма, и фактура, несут в себе этот пресловутый психологический подтекст. Поэтому предлагаю шаг за шагом погрузиться в эти знания и начать наш психологический анализ с формы.

У всех видов одежды есть свое символическое значение. Понятно, что одежда выражает наше внутреннее состояние, желание проецировать и получить свое "хочу". Самый, пожалуй, великий человек в мире моды, Коко Шанель говорила: "Женщина должна быть одета так, что бы ее хотелось раздеть". Соответственно, в одежде могут быть заложены именно эти два подтекста, и именно компонент Властности и компонент Сексуальности (женское и мужское, разумное и чувственное начало). Это два неразделимых компонента, показывающих взаимодействие нашего внешнего проявления с нашей внутренней составляющий.

Внутри каждой женщины есть ее "внутренний мужчина" и внутри каждого мужчины находится его "внутренняя женщина". В этом , по теории Карла Густава Юнга, заложена "квадричность" как основа гармонизации отношений. И насколько сильны в человеке его внутренние составляющие, настолько это проявляется в поведении и выборе одежды. Например, проекции могут выражаться в чрезмерной женственности мужчины, проявляющиеся в излишнем украшательстве своей одежды бантами, стразами, рюшами и использованием декоративной косметики с наличием длинных волос. Или чрезмерной мужественности женщин, одетых в строгий "мужской костюм" без грамма косметики в сочетании с короткой стрижкой. И то и другое свидетельствует об определенных проекциях, как явных, так и скрытых.

А что можно сказать, когда мы видим человека, одетого в грязные джинсы и свитер, который он не меняет уже полгода? Означает ли это, что у него нет никаких проекций? Еще как есть! Психологи равноценно выделяют такие явления, как украшение своей одежды и, наоборот, ее ухудшение. В жизни, возможно, это происходит спонтанно, в то время как в моде это зачастую делается специально: даже есть модельеры, которые создают брюки, заляпанные краской в стиле Джексона Поллока, известного американского художника, для того, что бы скрыть сексуальность и лишь задать некий подтекст. Говоря тем самым, что вовсе не обязательно "кричать" о своих желаниях на всех углах. В творчестве или в мысли может быть лишь завуалированный намек.

В тоже время существуют формы и компоненты одежды, конкретно несущие это значение. Будь то мужчина или женщина, каждый преследует два инстинкта: "инстинкт сексуальности" и "инстинкт властности". Например, легкие платья и блузки, без сомнения, имеют сексуальный подтекст, а тяжелые армейские ботинки, армейская форма – являются элементами властности. И удивительно, что буквально в недавних коллекциях многих модных домов, в частности дома Шанель, был представлен некий микс, когда предлагалось носить легкие, струящиеся сарафаны с тяжелыми армейскими ботинками. Когда смешивались эти две сильнейших энергии, и посредством этого создавалось новое ощущение, не менее привлекательное, чем каждое из этих выражений по отдельности.

А вот другой пример: красная кожаная куртка, которую надевает мужчина или женщина, может с точки зрения психологии говорить о нереализованности человека в сексуальном плане, так же, как и сильно обтянутая короткая юбка буквально взывает к потребности в получении сексуальности. Все, что выражено "слишком", свидетельствует не о силе, а, наоборот, о слабости или уязвимости.

Как бы вы отнеслись к мужчине, который пришел к вам на свидание в красных джинсах и синей рубашке. Согласитесь, очень яркое и необычное сочетание, вроде указывающее на открытость и свободу. Но, с точки зрения психологии, это признак отрицания Властности и общественных норм, наличии какой-то внутренней борьбы. А если его свитер был бы заправлен в джинсы? Это как раз те варианты, когда сексуальные инстинкты человека гасятся, а личные запреты очень сильно влияют и затем проявляются в одежде.

У девушек же, в свою очередь, есть больше запретов на элементы Властности, вызывая страхи быть нежеланной и слишком давящей на относительно слабого и нерешительного современного мужчину.

Какие образы и эмоции вызываются имиджем? В плане формы одежды, женщинам, с психологической точки зрения, проще. Каждая женщина может открыто заявлять о своей сексуальности. Взглянуть только на модные подиумы, где модели ходят в прозрачных блузках, пренебрегая нижним бельем. Или наоборот, утонченно выглядывающее нижнее белье, обтягивающая одежда – все это позволительно для каждой современной женщины. Тогда как для мужчины выражение своей сексуальности – задача более сложная. Они не могут заявлять о своей привлекательности так же открыто, как и женщины. Это может вызвать определенную реакцию общества и неодобрение.

В этой ситуации мужчинам приходится использовать некие "заменители", одним из которых и является галстук, который как мы уже знаем, в знаково-символической форме подчеркивающий мужественность своего владельца. Такими же "заменителями" могут быть, запонки или вышивка (эмблемы на блейзере).

А вот рисунки на одежде могут говорить об обратном: о недостатке собственного авторитета и самооценки, о подмене собственного статуса и нереализованной Властности. Детские рисунки на одежде – потребность в опеке и наличие инфантилизма. Но и здесь не все так однозначно.

Очень интересным является исследование профессора британского университета Карен Пай, которая даже написала на эту тему книгу "То, что вы носите. Психология моды". Студентов попросили надеть футболки с логотипом Супермена и прийти в этой одежде на занятия. Результаты получились ошеломляющие. Самооценка студентов в футболках с символикой супергероя в разы превышала самооценку остальных студентов. Участники эксперимента проявляли себя на занятиях активнее обычного, показывали большую уверенность в своих знаниях и даже сдали экзамены лучше остальных.

Психология одежды проявляется и в том, что мы всегда интуитивно воспринимаем одежду не только как простое покрытие нашего тела, но и как средство, с помощью которого мы формируем впечатление о себе у других людей. Например, если вы были в больнице, то, возможно, видели, что пациенты носят свободную блеклую одежду – оказывается, в ней они ведут себя более доверчиво, спокойно, покладисто.

В 90-ых годах было проведено интересное исследование, в ходе которого обнаружилось, что женщины, которым был предложен интеллектуальный тест, выполнили его гораздо хуже, когда были одеты в купальник, нежели те, кто были одеты в деловой костюм. Любопытно и исследование, в котором было выявлено, что, например, психическая ловкость и уверенность улучшается, когда женщины надевают белое пальто.

А что же пресловутые, любимые, безотказные джинсы? Оказывается, женщины их надевают, когда пребывают не в лучшем эмоциональном состоянии, близком к депрессии. Есть и обратная связь: если женщина из какого-то видимого удобства выбирает эти самые джинсы, она искусственно создает ситуацию подавленной и вытесненной сексуальности.

Безусловно, в некоторых случаях узенькие джинсы с рубашечкой на пуговках очень даже могут быть милыми и женственными. Я же говорю о бесформенных джинсовых штанах и свитере. А ведь именно энергия сексуальности является одной из самых сильных. Когда женщина наполнена энергией творчества и любви, инстинктивно вызывается желание полета – тогда и выбираются платья или юбки. Даже в психотерапии, как показывает практика, когда мужчина "создает" свою внутреннюю идеальную женщину, она, как правило, у него всегда одета в платье!

Помните о том, что постепенно мы становимся тем, что мы носим. Будьте внимательны при выборе одежды и не забывайте о психологии одежды. Хотите быть прекрасными – носите прекрасную одежду! Стремитесь найти свой стиль, но не станьте рабами моды. Носите то, что вам идет!