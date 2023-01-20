Певица Слава станет бабушкой Тесты Удовиченко сломала позвоночник Игры Сонник

Топ новостей недели

Воняло на все Останкино: Якубовича не стало на 77 году жизни
Ушла легенда: Россияне потеряли 71-летнего Садальского
Сгоревшую заживо Вику Боню хоронят на святой земле: Так она выглядит
Как семье снизить ставку по ипотеке?
партнеры
Пятница
20 января
Лента новостей
15:20
"Разрыв": после встреч Николаева с молоденькой Проскурякова ушла из дома
15:00
В центре Москвы при ремонте старого дома найдено бесценное сокровище
14:40
Умер после долгой и мучительной болезни: подробности похорон Костомарова
14:20
Как сэкономить на гостинице в Турции: лайфхак от путешественницы
14:00
Как выбрать картофель: 3 правила удачной покупки
13:40
На каком этаже сейчас безопаснее всего жить
13:20
Приют Краснодара приглашает на прогулку с четвероногими друзьями
13:00
"Давно умер и похоронили": что случилось с попавшим в больницу Назарбаевым
12:40
"Филипп, я твой сын": уже взрослый тайный отпрыск заявился прямо на съемку к обалдевшему Киркорову
12:20
"Тщательно скрывал": променявший жену на Барановскую Лепс сдал с потрохами интимные отношения
12:00
Учителя из Петербурга подозревают в изнасиловании 13-летней школьницы
11:40
Красота под угрозой: признаки опасной для здоровья косметики
11:20
Не стало Лаймы Вайкуле: продюсер об исходе онкобольной певицы
11:00
"Нас одурачили": Кейт Миддлтон вывернула наизнанку мерзость королевской семьи
10:40
"Вырезали почку": рыдающая из-за опухоли Волочкова всполошила всех врачей Москвы
10:20
Променял жену на молодую пассию, лишился работы: как живет звезда "Улиц разбитых фонарей" Половцев
10:00
"Похоронить некому": погрязшая в нищете звезда "Следа" угасает от рака в одиночестве
09:40
"Ужасная ошибка правосудия": Алеку Болдуину светит реальный тюремный срок
09:20
"Самый печальный исход": зловещий дом на кладбище загнал Краско на тот свет
09:00
"Больше нет с нами": умер знаменитый артист
08:40
"Месяц": пропавшая жена Прилучного рассказала о пополнении
08:20
"У Мирославы болезнь": чем заразилась закрутившая роман с женатым Карпович
08:00
Найдено пророчество Ванги о судьбе Украины и России
08:00
"Как будто пьяная мама родила": уродство Ахеджаковой напугало Новикову
06:17
Кладбищенская магия: почему общение с мертвыми опасно для жизни
04:33
Названы плюсы покупки квартиры без отделки
02:05
Где выгодно инвестировать в жилье в 2023
00:13
Иоанн Креститель: запреты и традиции 20 января
22:58
Никто не ожидал: Басков попросил шокированный известием зал стоя помянуть Новикову
22:50
Измену не скрыть: союз принца Уильяма и Миддлтон оказался на грани распада
22:30
"Результаты плачевные": надорвавшая пах Волочкова рыдает у врача
21:50
"А за что любить?": Полина Гагарина возненавидела Юлию Савичеву
21:30
Почему нельзя носить легкую обувь зимой – отвечает врач
21:10
Теперь ждем кадры из туалета: записавший нелепое видео Тарасов вызвал омерзение
20:50
"Значит жив, курилка": госпитализированный Краско вышел на связь
20:30
"Чувствую себя плохо": Олег Басилашвили оказался на волоске от ухода
20:10
56-летнюю Литвинову поздравляют с беременностью
19:50
"На халяву пожить": расточительная Рудковская оказалась в центре жилищного скандала
19:30
"Ситуация страшная": 37-летнего Джигана срочно госпитализировали после нападения
19:10
Сбежавшая в Америку из-за таинственного любовника Чехова взвыла после возвращения в Россию: Нет сил
18:55
Анастасия Горшкова (Anastasia Gorshkova Biography) – детали биографии и карьеры
18:50
"Списать деньги и арестовать имущество": судебные приставы объявили охоту на Бузову
18:30
Отключают от аппаратов жизнеобеспечения: Жену Костомарова подпустили к койке
18:10
"Полное восстановление не произойдет": врачи оценили состояние госпитализированной Удовиченко
17:50
"Это преступно": Тарасова вышла из себя после новостей о состоянии тяжелобольного Костомарова
17:30
"Нюхали, пили, трахались": Панин вскрыл личную связь с Кучерой
17:10
"Позади – огромная совместная история": Стриженова выходит замуж
16:50
"Бриллиант": Раскрасневшаяся Цымбалюк-Романовская довела народ до исступления
16:30
"Бабушка лет 80": Молодящаяся Волочкова превратилась в заплывшую морщинами опухшую старуху
16:10
Жена иноагента Пугачева появилась на могиле Кикабидзе с главой украинских боевиков Зеленским
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Спустили миллион: Заворотнюк провожают в последний путь в трауре и цветах
В полном отчаянии: Вернувшийся в Россию скандалист Панин пал на колени перед влиятельным мужчиной
Пристроились сзади: Истосковавшаяся по интиму Волочкова затащила в постель четырех мужиков
"Включил внутренний стержень": Настоящий отец детей Пугачевой забрал одного ребенка
"Нюхали, пили, трахались": Панин вскрыл личную связь с Кучерой
Не стало Лаймы Вайкуле: продюсер об исходе онкобольной певицы
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Lifestyle
В центре Москвы при ремонте старого дома найдено бесценное сокровище

В центре Москвы при ремонте старого дома найдено бесценное сокровище

Такого никто не ожидал!
прочитано 90 раз

Театральный музей имени Бахрушина – здание бывшей усадьбы А. А. Бахрушина в Замоскворечье – был построен в 1896 году по проекту архитектора К. К. Гиппиуса в формах ранней английской готики. Наружное убранство сооружения, за исключением отдельных деталей, хорошо сохранилось, но роскошные интерьеры, производившие на современников большое впечатление, понесли большие потери с годами.

ПО ТЕМЕ

Картины Шагала и платья Кардена: вдовец Плисецкой подарил Москве бесценную квартиру с вещами

Сюжеты Искусство

Сегодня там идем большая реставрация. Проведя расчистку поверхности стены, примыкающей к лестничному маршу в особняке, художники-реставраторы вскрыли красочный слой, под которым нашли холст с изображением растительного орнамента и головы Арлекина, а также часть художественной надписи "ТЕАТРЪ ШКОЛА".

Фото: пресс-служба

Фото: пресс-служба

После полной расчистки изображения пройдут этап консервации, затем их восстановят реставраторы. А в 2024 году, как обещает генеральный директор музея Кристина Трубинова, после открытия здесь театрального квартала "Бахрушинский", эти и другие уникальные исторические изображения смогут увидеть все посетители.

Фото: пресс-служба

Специалистам музея удалось установить авторство и ориентировочную датировку всех найденных фрагментов. "Росписи были выполнены художником Сергеем Ягужинским около 1900-х гг., как предполагается, для оформления Домашнего театра. Сергей Ягужинский был хорошо знаком с Бахрушиным и принимал активное участие в оформлении интерьеров особняка, ставшего главным зданием Бахрушинского музея. На авторство Ягужинского, кроме того, указывает близкое сходство обнаруженного Арлекина с его же эскизом "Арлекин Ярцев" из альбома, хранящегося в Российском государственном архиве литературы и искусства", – говорит заместитель генерального директора, главный хранитель Бахрушинского музея Виктория Журавлева.

Фото: пресс-служба

В фонде дореволюционной графики Бахрушинского музея хранятся эскизы афиш со стилистически схожими орнаментами и каллиграфией, созданные Ягужинским для капустников Малого театра 1909-1910 годов.

Фото: пресс-служба

Ягужинский создал и другие живописные панно, в том числе для украшения камина в кабинете Бахрушина. Например, холст "Аллегория театрального искусства" 1898 года кисти художника при жизни владельца находился в нише утраченного камина в кабинете Бахрушина.

Фото: Ministry of Culture Russia Source / www.globallookpress.com
Автор: 20 января 2023, 15:00 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Не стало Лаймы Вайкуле: продюсер об исходе онкобольной певицы

Лайма Вайкуле долго боролась с раком
Сериалы

Променял жену на молодую пассию, лишился работы: как живет звезда "Улиц разбитых фонарей" Половцев

Судьба знаменитого артиста
Шоу-бизнес

"Нас одурачили": Кейт Миддлтон вывернула наизнанку мерзость королевской семьи

Скандал разгорелся с новой силой
Шоу-бизнес

"Тщательно скрывал": променявший жену на Барановскую Лепс сдал с потрохами интимные отношения

Лепс обрел новый смысл жизни

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 16 по 22 января 2023 года
Гороскоп на неделю с 9 по 15 января 2023 года
Гороскоп на неделю со 2 по 8 января 2023 года
Гороскоп путешествий на 2023 год: для всех знаков зодиака

Здоровье

Красота под угрозой: признаки опасной для здоровья косметики
"Вплоть до онкологии": почему изжога сводит людей в могилу
"Знаете, как уговаривали?": аферисты из частных клиник загнали пенсионерок в долговые ямы
Не лечит, а калечит: доктор Мясников назвал смертельно опасный витамин

Спорт

Боец Селиванов объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем
Скончался известный советский фигурист и олимпийский чемпион Александр Горшков
Кровавое пятно на льду: задетая коньком распоротая Тотьмянина повторила страшную судьбу Бережной
Беда откуда не ждали: олимпийскую чемпионку Валиеву вышвырнули как мусор

Регионы

Под Новосибирском при пожаре в частном доме погибли 2 человека
В Ленобласти пьяная женщина убила мужа
В Нижнем Новгороде спасатели эвакуировали учеников после задымления в школе
В Иркутской области подросток попал под поезд
© 2015-2023 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+