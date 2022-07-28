Картины Шагала и платья Кардена: вдовец Плисецкой подарил Москве бесценную квартиру с вещами

Про такие браки говорят, что они заключены на небесах. Родион Щедрин и Майя Плисецкая прожили вместе 57 лет – пока смерть не разлучила их. Rомпозитор решил, что лучшей памятью о его гениальной жене станет появление в их квартире, где они были так счастливы, мемориального музея. В феврале этого года он подарил квартиру Москве – так у театрального музея имени Бахрушина появился 12-й филиал. Корреспондент "Дни.ру" побывал в этих намоленных стенах в день открытия в числе первых.



В Москве на Большой Дмитровке несколько лет назад появился сквер, названный именем Майи Плисецкой, там же установлен памятник ей и есть огромное граффити, увековечившее балерину. Теперь, всего десяти минутах ходьбы оттуда, открылся и мемориальный музей.

Правое крыло дома 25/9 по улице Тверской было построено архитектором Андреем Буровым в 1946-1950 годах по заказу Большого театра под квартиры для его артистов и сотрудников. Здесь жили дирижеры Александр Мелик-Пашаев и Александр Гаук, оперные певцы Соломон Хромченко и Елизавета Шумская, драматург Николай Эрдман, скульптор Александр Дейнека. В 1953-м квартиру здесь получила Майя Плисецкая, которая к этому времени служила в Большом уже десять лет, танцевала сольные партии и имела статус прима-балерины.

На Тверской – тогда еще улице Горького – Плисецкая и Щедрин проживут до 1990 года. Тогда Юрий Григорович уволил ее из Большого театра – скандал был грандиозный! И балерина с мужем уехала жить в Мюнхен, наведываясь в Москву лишь изредка. Приезжая, они останавливались именно в этой квартире, где их гостями в разные годы были Лиля Брик, Андрей Вознесенский, Мстислав Ростропович и Галина Вишневская.

Встречал же гостей, даже во время советских религиозных гонений, большой образ Богородицы "Утоли моя печали" конца XVIII века, принадлежавший, как полагают в музее, деду-священнику Родиона Щедрина. В этом есть символизм, ведь на том самом месте, где стоит этот дом, до 1929 года стояла церковь Благовещения Пресвятой Богородицы, известная еще с первой половины XVII столетия.

Вообще, обилие православных икон в квартире поражает – они и в спальне, и в рабочем кабинете Щедрина. У Плисецкой было особое отношение к религии. В одном из интервью она рассказывала, как однажды она зашла в храм, а там внезапно у нее начали течь слезы, без причины, и не могли остановиться, пока она не вышла.

Именно о таких, очень трогательных моментах ее биографии, и узнаешь в этом музее. Вот детский кукольный сервиз из Осло, который балерина хранила всю жизнь. В 1932 по 1936 год она с отцом – первым руководителем "Арктикугля", затем — генеральным консулом СССР – жила на Шпицбергене. Однажды по пути на остров, в маленьком магазине норвежской столицы, ей и подарили эту игрушечную фарфоровую посуду. О детстве Плисецкой напоминают и ее ботиночки 20-х годов прошлого столетия. В витрине они соседствуют с пуантами, в которых тридцать лет спустя она выйдет танцевать "Умирающего лебедя".

"Умирающий лебедь" на музыку Сен-Санса, как и "Кармен-сюита" на музыку Родиона Щедрина считают эталонными у Майи Плисецкой. Вообще же любимый муж написал для нее пять балетов!

Родион Щедрин плодовит чрезвычайно – он автор семи опер, множества произведений духовной и камерной музыки. В витрине его рабочего кабинета – партитура оперы "Мертвые души", либретто для которой он впервые создал самостоятельно. Премьера ее состоялась в театре имени Кирова в 1977 году, а за рубежом – в Бостоне в 1988 году. Рядом с нотами – концертный фрак Родиона Константиновича, часы, очки, авторучка.

Композитор лично участвовал в создании этого мемориального музея, утверждал витрины и экспонаты. Он хотел, чтобы здесь было живое домашнее пространство, полное света, уюта и тепла. Все, как при жизни обожаемой Майи! На туалетном столике – ее любимая парфюмерная вода, кисть для макияжа и коробка от пудры 1947 года.

На стенах – работы Фернана Леже, Анатолия Зверева, Владимира Шахмейстера и других знаменитых художников. Многие – с дарственными надписями. Сотрудники театрального музея имени Бахрушина изучили почти 10 тысяч предметов, и в гардеробе в сундуке они нашли авторскую литографию Марка Шагала с его подписью. В чемодане его картины теперь и экспонируются.

Платья работы Пьера Кардена и Ив Сен-Лорана, подаренные Надей Леже – двоюродной сестрой поэта Владислава Ходасевича и жены художника Фернана Леже – ковры, фотографии с французским балетмейстером Морисом Бежаром и одним из величайших танцоров мира Хоакином Кортесом, посмертная маска Бетховена, афиши спектаклей и множество сувенирных лебедей, которые поклонники преподносили Плисецкой по всему миру – здесь у каждой вещи удивительная история.

В этой квартире прославленная балерина в последний раз окажется в апреле 2015-го. Тогда Плисецкая с Щедриным прилетели в Москву на премьеру оперы Родиона Константиновича "Левша". Тогда же Майя Михайловна обсуждала и свой юбилейный вечер, который в ноябре должен был пройти на сцене Большого театра. Но, сожалению, до 90-летия она не дожила – умерла в мае от обширного инфаркта.

В ее завещании, которое обнародуют после смерти, будет сказано: "Последняя воля такова — тела наши после смерти сжечь и когда настанет печальный час ухода из жизни, того из нас, кто прожил дольше или в случае нашей одновременной смерти, оба наши праха соединить воедино и развеять над Россией".