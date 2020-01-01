В Музее Русского Импрессионизма открылась выставка "Увлечения. Личная коллекция Владимира Спивакова"
Не всегда качество и уникальность производимого брендом контента достойно звания шедевра
Знаменитую статую работы итальянского художника, спровоцировавшую скандал в Польше, выставили на торги
Издание The Art Newspaper Russia присудило премии лучшим в мире искусства
Пять картин знаменитого британского художника похитили из частного дома в центре испанской столицы
Британские специалисты установили личность знаменитого уличного живописца, скрывающегося под псевдонимом
В центре Праги учинили жестокую расправу над ни в чем не повинными насекомыми
Картина известного британского художника стала одним из главных лотов аукциона современного искусства
Из мест захоронения могут сделать площадки для проведения культурных мероприятий
Правнучка известного художника не смогла объяснить ажиотаж, вызванный его экспозицией в Третьяковке