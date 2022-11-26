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Lifestyle
Вечерняя рутина: 7 способов справиться со стрессом после тяжелого дня

Вечерняя рутина: 7 способов справиться со стрессом после тяжелого дня

Перукуа

Перукуа блогер

 Топ-исполнительница в жанре World Music в Австралии, музыкант, автор и ведущая тренингов по саморазвитию для женщин
Усталость и внутренняя опустошенность стали частыми гостями? Тогда необходимо найти способ быстрее от них избавиться.
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Методы борьбы со стрессом, от которых стоит отказаться

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К сожалению, техника выбивания клина клином не всегда самая эффективная. Если вы попытаетесь заменить стресс после тяжелого дня домашней напряженностью, результат будет далек от оптимального.

Конечно, речь не идет о бытовой драме, ссоре, ругани и выяснении отношений. Это уже совсем грустная история. И если она часть вашей жизни, встает вопрос: "Зачем вам такие отношения, если единственное, что они делают, — это разрушают вас?".

По поводу тяжелого дня нужно обратить внимание на следующий момент: усталость и напряжение — результат сложившейся в этот день ситуации или закономерность? Если второе, то стоит пересмотреть, как вы живете, где работаете, что делаете.

Ситуативный стресс дня — это другое. Придя домой, многие пытаются заменить его более мягким. Например, пропустить стаканчик крепкого вина, ведь алкоголь — встряска для печени.

Негативные новости в телевизоре или интернете — колоссальное напряжение для гормональной системы, так как в ответ на них (вы когда-то видели хорошие новости?) всегда происходит выброс кортизола — гормона стресса, и адреналина — гормона, отвечающего за отклик "борись или беги".

Чай или кофе дают ту же реакцию, вводящую тело в адреналиновый перегруз. Сахар во всех его способах потребления — от сладкого чая, до пирожных и конфет — стресс для поджелудочной железы, который трансформируется в эмоциональные качели: начиная от «сахарной эйфории» до сменяющей ее жалости к себе.

Ленты соцсетей — тоже лишь иллюзия побега. Их просмотр дает эмоциональное напряжение. Создается ощущение, что "у всех инфлюенсеров не жизнь, а сказка, а я просто тону в своем болоте".

7 способов снять стресс после трудного дня

От перечисленных способов борьбы с перегрузом необходимо отказаться в пользу более позитивных, позволяющих глубоко расслабиться и восстановить ресурс. Вечером, вместо того чтобы добавлять стресса в свою жизнь, попробуйте начать его выводить.

1. Контрастный душ

Освежает и бодрит, снимает напряжение, заставляет активно и глубоко дышать, что тоже дает положительный эффект. После короткого чередования горячей и холодной воды, потоком льющейся на ваше тело, появляется энергия, работоспособность, желание "свернуть горы".

2. Глубокое дыхание

Не только наполняет кислородом кровь и мышцы, но и благодаря движению диафрагмы массирует надпочечники, а это постепенно их успокаивает, снижая производство кортизола и адреналина.

3. Иван-чай

Ферментированный черный, он ароматен, вкусен и полезен, настраивает на благостный лад. Недаром на Руси испокон веков заваривали это средство, которое считалось одним из лучших успокоительных.

Мед к такому чаю — куда лучше сахара. Он содержит множество витаминов и микроэлементов, многократно увеличивающих пользу напитка.

4. Записи в дневнике

Вместо того, чтобы ложиться с проблемами дня в постель и заставлять свое подсознание их прорабатывать, лучше выведите их в осознанное поле, записав в дневнике. После этого попробуйте найти причины, разобраться в движущих силах событий, а не просто в фактологии дня. Возможно, так вы быстрее поймете, что приводит к состоянию опустошенности, и сможете устранить эти факторы из своей жизни.

5. Ванна с морской или магниевой (Эпсом) солью

Если день был особенно эмоционален, такая ванна поможет снять весь эмоциональный перегруз. Вода, соль и ароматизированные компоненты как нельзя лучше устраняют негатив и заряжают энергией. Достаточно полежать в теплой ванной 15-20 минут, чтобы почувствовать себя лучше.

6. Чтение умной книги

Это куда приятнее и полезнее, чем ленты новостей. Интересное произведение замедляет ум, а не разгоняет его, успокаивает мысли, приводя их в порядок. И дарит положительные эмоции.

7. Медитация

Отличное подспорье, чтобы отдохнуть и расслабиться. Можно использовать медитацию, автором которой Перукуа — "От Тревоги и Стресса к Внутренней Гармонии за 15 минут": она доказала свою эффективность во многих случаях.

Вечер — это время мягкости и нежности к себе и своим близким. Проведите его так, чтобы на утро не испытывать опустошенность и усталость, а приступить к работе, заботе о себе и родных с энергией и любовью.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Фото: Dmitry Chasovitin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 26 ноября 2022, 19:12 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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