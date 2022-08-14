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Lifestyle
Правила взрослой женщины, которые мешают жить

Правила взрослой женщины, которые мешают жить

Перукуа

Перукуа блогер

 Топ-исполнительница в жанре World Music в Австралии, музыкант, автор и ведущая тренингов по саморазвитию для женщин
Идеальная женщина должна быть хорошей, милой и удобной для окружающих. Зачастую именно такого поведения ждут от нее общество и ближайшее родственники.
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Какие правила, установки и надуманная ответственность загоняют современных женщин в такую позицию, рассказала Перукуа – автор и ведущая тренингов по саморазвитию для женщин, певица и топ-исполнительница в жанре World Music в Австралии.

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Слепое следование правилам и требованиям способно отравить жизнь, сделать ее невыносимой сейчас и туманной в будущем. И женщины вместо мудрости и самодостаточности, с годами собирают огромный букет правил, установок, ожиданий, требований и ложных обязательств, которые мешают им самореализоваться и обрести свое счастье.

Почему женщины на это соглашаются?

Причин здесь может быть несколько.

Страх старости. Замечали ли вы такую особенность: в России взрослые женщины за 40 или даже за 50 лет говорят друг к другу "девочки". И это не просто фраза. В таком обращении заключена позиция, в которой взрослая женщина опускает себя до уровня маленькой, глупой девочки. Вместо взросления, она выбирает оставаться малышкой, удел которой в том, чтобы следовать предписаниям, правилам, нормам, чек-листам. По сути, стать псевдоженщиной. Зато ее такой готово и хочет видеть общество.

Вместо настоящей жизни – суррогатная, которая отбирает у женщины право быть с собой. А еще жить свою жизнь, наполнять себя мудростью и стареть. Старение – тоже часть жизни. И несмотря на то что во многих культурах старость почитается и считается синонимом мудрости, для современных женщин – это хуже смерти.

Синдром хорошей девочки. Довольно опасное явление. Эта подмена собственной жизни, которая начинается с детства. Частые фразы от родителей: "Будь хорошей девочкой! Хорошие девочки так не делают!", "Будь опрятной, милой, тихой, не задавай лишних вопросов", – на самом деле, звучат как призыв к действию: "Стань удобной для окружающих! Забей на свои интересы!". А если дочь не соответствует и делает все наоборот – хулиганит, идет поперек воли, вносит хаос – родители лишают ее своей любви. И это худший поступок в такой ситуации. Нанесение травмы. А вот уже в дальнейшем девочка начинает идти на компромисс. Ей же надо сохранить любовь родителей.

Постепенно человек забывает быть собой, не слышит зов своего сердца. Вместо взросления и развития, начинает формироваться "синдром хорошей девочки". С возрастом ситуация становится хуже. Давление правил растет, девочка учится их соблюдать, несмотря на голос собственной интуиции, которая посылает инсайты и вдохновения. Любая попытка поступить так, как велит сердце, отзывается родительским запретом. В результате не развиваются таланты, способности и закрываются пути для карьерного и личностного роста.

Синдром дурнушки. Мир кино, рекламы и медиа пропагандирует культ красоты. Мужчины с детства впитывают эталон из рекламы, какой должна быть идеальная девушка. Общество ценит красоток и судит тех, кто не вписался в стандарт.

Из-за этого возникает еще одна манипуляция: "Кому ты нужна? Ты же не модель, не кинозвезда". В итоге девушка решается на отношения не по любви, а с тем, кто обратил внимание. Ведь она считает себя неполноценной. Она же не соответствует эталону. К этому добавляется продолжение манипуляции из детства: хочешь любви — будь такой, какой тебя хотят видеть окружающие. И не забывай быть киношной, ненастоящей.

Непринятие своей женской силы и привлекательности. Важную инициацию женщины – рождение ребенка, – отбирает убеждение, что естественные роды болезненны и даже опасны. Тем самым внушается неполноценность женской природы и женской силы. Дальше начинается новый цикл "правил поведения" для мамы. На фоне трудностей первых лет материнства приходится еще и восстанавливать фигуру, чтобы угодить мужу и вписаться в стандарты, навязанные обществом. Нужно срочно вернуть себе формы, которые были до родов и кормления грудью. А это еще большее непринятие себя, в том числе уродование пластикой под видом заботы – жестокость, возведенная в норму.

Все эти установки на самом деле — опасные манипуляции, которые серьезно портят жизнь. Чтобы избавиться от них, женщине нужно искать защиту и любовь внутри себя, а также взять ответственности за личное счастье, любовь и жизнь в свои руки. И мир ответит ей взаимностью, позволит раскрыться себе настоящей и проявиться во всех сферах жизни: отношениях, работе, воспитании детей и самореализации.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Фото: www.youtube.com / Природа Зарисовки
Автор: 14 августа 2022, 06:11 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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