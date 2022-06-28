Три простых медитативных практики для подпитки женской сексуальной энергии

О том, как женщине справиться с внутренними зажимами и постепенно раскрыть в себе природную сексуальность, рассказала австралийская певица, обладательница уникального голоса, автор и ведущая тренингов по саморазвитию для женщин – Перукуа.



Одной из бед современной женщины является потеря чувственности. В том числе потеря чувствительности своего тела ниже уровня диафрагмы. Нас, женщин, с детства – в школе, институте, на работе – учат жить из головы. Везде нужно быть вне эмоций, в логике, в контроле, в методичности. Рот закрыт или в улыбке, ножки крестиком, руки на рабочем столе. Ум активен, дыхание поверхностное, тело в напряжении, в готовности. "Что-то вы расслабились там?" – это обвинение, грозящее увольнением.



Но если посмотреть на женщину, раскрытую в своей сексуальности, то она по своей природе прямо противоположна всему вышеперечисленному. Она чувственна, эмоциональна, хаотична и явно не молчалива. Ее рот раскрыт, дыхание глубокое, тело звучно и подвижно. Она источает энергию самой жизни, и только в таком состоянии может быть по-настоящему счастлива.

С чего же женщине можно начать постепенно раскрывать в себе природную сексуальность?

Снимите замок самоидентификации

Посмотрите на любую женщину в реальной жизни. Ее губы сведены, челюсть напряжена, а ведь именно в ней запечатано наше представление о себе, наша самоидентификация и попытка показать миру, что у меня все под контролем. Это иллюзия, поэтому и напряжение настолько велико. Отсюда все эти губки бантиком на камеру соцсетей. Что можно сделать, чтобы выйти из этого состояния?

Самомассаж челюсти. Попробуйте дать себе право снять этот жесткий замок – "у меня все под контролем". Сделайте вдох, раскройте довольно широко рот и попробуйте максимально расслабить челюсть. На выдохе прозвучать "Ааааа". Весьма громко, но без надрыва. Чувствуете напряжение в челюстях? Попробуем его убрать простым массажем. Положите четыре пальца себе на щеки, а большой палец подушечкой под подбородок. Заведите пальцы под подбородок поглубже. Чувствуете напряжение или даже боль? Это хорошо. Помассируйте кольцевыми движениями, вводя подушечки пальцев поглубже. Закончив в этой области, начните перемещать большие пальцы в стороны. Правый большой палец – вправо, левый влево. Вдоль нижней челюсти. Сдвиньте их на сантиметр и промассируйте под нижней челюстью примерно 20 секунд. И так, постепенно сдвигаясь вправо и влево, дойдите до челюстного замка. Сделайте вдох и повторите на выдохе звук "Аааа". Возможно, вы почувствуете вашу челюсть более расслабленной, и ощутите, как снизилось и психологическое давление, как будто вы дали себе позволение расслабиться и снять бешеный самоконтроль.

Обретите голос

Главное отличие "хорошей девочки" от женщины с проявленной сексуальностью – это отсутствие удавки в области горла и голос, который является ключом к женской силе и сексуальности. И здесь главная задача – расслабить горло, снять с него удавку давления "хорошей девочки", паиньки, отличницы и дать право внутренней сексуальной женщине выражать себя.

Дыхательная практика. Вдох, раскройте рот широко и на выдохе громко позвучите: "Аааа". Дайте себе голос. Теперь положите правую ладонь на сердце, сделайте вдох и на выдохе прозвучите помягче "Хааа", чувствуя, как под правой ладонью слегка вибрирует грудная клетка. Закройте глаза и повторите звук "Хааа" на выдохе пять раз, обращая все внимание, весь фокус на область груди под правой ладонью. Постепенно шея начнет размягчаться, голос станет глубже, дыхания мягче и более размеренным.

Раскройте сексуальный центр йони

В теле женщины есть симметрия, расслабленное горло запускает расслабление вагинального канала, который называют древним словом "Йони", означающим сокровенное раскрытие. Многие женщины всю жизнь живут из фокуса внимания в голове, и не знают, что может быть по-другому. Возвращая энергию вниз, можно постепенно снять напряжение, вернуть мягкость, чувственность, расслабление и эмоциональную открытость.

Интимная гимнастика. Сделайте глубокий вдох вниз живота и, не выдыхая, сократите мышцы промежности, мышцы йони. Задержите дыхание. Не расслабляйте мышцы. Держите максимум на вдохе. На выдохе, выдыхаем со звуком "Аааа" и максимально расслабляем мышцы. Сделайте 3-4 повторения. При задержке дыхания обратите внимание на пульс в области йони и на любые даже самые незначительные ощущения. Может быть немного не по себе, но, когда возвращается чувствительность, всегда вначале чувствуется дискомфорт. Вы перемещаете энергию и внимание из головы в ваш сексуальный центр и в этот момент любые, даже самые незначительные ощущения важнее, чем мысли. Осознавая это, сделайте еще три повторения. Вдох, сокращение мышц, задержка секунд на 30, выдох со звуком и одновременно, на выдохе максимальное расслабление йони. Закончив, просто побудьте в ощущениях мягкости и чувственности. Это первый и, возможно, важный шаг к тому, чтобы жить свою жизнь в доверии и раскрытии своей сексуальной энергии.