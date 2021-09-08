Еда Путешествия Культура Мода и красота Авто Афиша HI-TECH

Топ новостей недели

У мужика не получилось отсосать: холостой сын Газманова объяснил причину отказа
Опозоренная Утяшева покинула Россию с семьей
"Оприходовала старика": Шаляпин дал под дых спятившей Цымбалюк-Романовской
"Перестань ныть!": французы призвали Зеленского наладить отношения с Россией
партнеры
Среда
8 сентября
Лента новостей
04:03
Любимое блюдо Винокура: рецепт фаршированной рыбы
02:07
Овдовел и оказался в доме престарелых: последние дни актера из "Ментовских войн" Романа Громадского
00:10
Астролог назвала самые неблагоприятные дни 2022 года
21:26
Политолог Сатановский призвал ввести в России смертную казнь
21:25
"Мистер совершенство": стильный Маликов поразил народ
21:24
В Подмосковье построят самый крупный в России завод по переработке пластика
21:11
Психотерапевт назвал способ искоренить педофилию в России
20:58
Песков раскрыл место осеннего отдыха Путина и Шойгу
20:48
"Интересный перевертыш": Епифанцев проявил неожиданные пристрастия
20:47
Брежнева обнажила живот после слухов о беременности
20:09
Покойного Этуша поместят вместе с Лановым и Яковлевым
20:02
Война на Украине выгодна США – аналитик Петров
19:48
Россиянин Гнездилов взял золото Паралимпиады в Токио
19:34
"Светлая тебе память": в семье Нетребко большое горе
19:33
"Снова в ЗАГС": 82-летняя Федосеева-Шукшина спешит под венец
19:31
"Меня просто убили": Милявская взвыла от большой потери
19:14
Политолог Березовец назвал имя будущего президента Белоруссии
19:13
Дерипаска спрогнозировал дальнейший рост инфляции в России
19:01
Американский политик хочет отключить свет в резиденции Путина
18:10
Юлия Ауг сообщила о стрессе после визита полицейских с автоматами: Готов в любой момент закричать
17:54
Изнасилованного парнем Костюшкина ждет судебная экспертиза
17:17
Представители отреагировали на слухи о бегстве оскандалившейся Николь Кидман
17:08
"Пошлая тетка-богохульница": экс-коллега Бузовой призвал отправить певицу лечиться
17:02
Эксперты сравнили расходы россиян и американцев за ЖКХ
16:51
"Мы были еще молодыми": откровения отца о брате-близнеце Жанны Фриске
16:36
Прижавшая младенца к груди Оксана Фандера сделала заявление
16:13
"Ни секунды покоя": Миронов получил серьезную травму спины
16:12
Цепкало разнес Лукашенко из-за посадки Колесниковой: Лживый самозванец
16:11
Голая Караулова поддалась уговорам женатого Плющенко
15:41
Убитый горем Васильев поделился болью утраты: Человек большого темперамента
15:13
Аминь: Сокрушенной смертью Пугачевой сулят скорую кончину
14:50
Располневшая Паулина Андреева с уставшим взглядом вызвала недоумение
14:50
Возбужденные танцы влажной Глюкозы вызвали оторопь
14:29
Милош Бикович собрался жениться: пора заводить детей
14:22
Начинающую певицу Волочкову отправили представлять Россию на "Евровидении"
14:00
Разочарованная мать поставила на Малышевой крест: Старая дева
13:53
"Мне так больно": Брошенная мужем после родов Галич упивается слезами
13:45
Эксперт рассказал о праве пенсионеров на доплаты за родственников
13:41
Игорь Николаев разбит смертью близкого человека
13:31
Актер "Глухаря" и "Склифосовского" устроил дебош в магазине
13:17
В Кузбассе нашли мертвыми двух пропавших 10-летних девочек
13:10
Маркл в бешенстве из-за нежностей мужа с молодой красоткой
13:10
Оголившаяся Валерия снялась на фоне покойника: Неуместно и глупо!
13:06
В подмосковном Видном поймали налетчиков на автомойку
12:56
Литвинова обрушилась на российских мужчин: Избалованные и безнаказанные
12:56
"Внезапно": Вскрылась правда об умершем после ковида Краснове
12:39
В окружении Зеленского назвали новую причину потери Крыма: Тотальный моральный обвал
12:16
Алтайские подростки "в шутку" облили бензином друга и подожгли
12:12
Михалков раздавлен смертью: Шел в ореоле восторга людей
12:02
В России выявили 17 425 новых случаев коронавируса
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Страшно смотреть: 72-летняя Пугачева покрылась старческой плешью
"В состоянии отключки": врач заподозрил у сымитировавшей кому Макеевой психическое расстройство
Больше не в коме: облившая помоями "журналюг" Макеева явилась к Малахову
"Безвыходная ситуация": Бузова сделала заявление об аборте
Флешмоб с Сергеем Лавровым набирает популярность в Сети
Политолог Соловей: Лукашенко получил от Путина обидное прозвище за неисполнение обязательств
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Lifestyle
Любимое блюдо Винокура: рецепт фаршированной рыбы

Любимое блюдо Винокура: рецепт фаршированной рыбы

Мама Владимира Винокура была очень сильна в кулинарии. Три года назад Анна Юльевна ушла из жизни, но ее фирменные рецепты живут до сих пор.
прочитано 219 раз

Одним из любимых маминых блюд Владимира Натановича является рыба, фаршированная курагой. Артист охотно делится знаменитым семейным рецептом с поклонниками.

ПО ТЕМЕ

Полуголый 73-летний Винокур показал редкие кадры

 Рецепты

Сюжеты Рецепты

Владимир Натанович Винокур

Владимир Натанович Винокур актер, юморист

Ингредиенты

Одна щука, две головки репчатого лука, две свеклы, две-три моркови, пять штучек кураги, 70 г сала, 300 мл молока, два яйца, два-три ломтика черствого белого хлеба, один-два лавровых листа, специи (соль, перец) – по вкусу.

Способ приготовления

1. Подготавливаем рыбу: очищаем тушку от чешуи, делаем надрез под хвостом, вынимаем жабры и внутренности, хорошо промываем под проточной водой и обсушиваем. Немного отбиваем тушку скалкой, отрезаем голову и аккуратно снимаем кожу, стараясь не повредить ее целостность. Отделяем хребет и снимаем мясо с кожи и костей.

2. Рыбные кости заливаем холодной водой и отправляем вариться вместе с луком, лавровым листом и черным перцем горошком. После закипания бульона снимаем пену и варим на маленьком огне примерно 40 минут.

3. Черствый хлеб замачиваем в молоке примерно на десять минут, а курагу – в холодной воде на пять минут. После размягчения сухофрукты нарезаем мелкими кубиками.

4. Мякоть рыбы измельчаем на мясорубке с мелкой насадкой. Также через мясорубку пропускаем нарезанное сало.

5. Морковь и лук мелко режем и обжариваем на растительном масле.

6. В большой миске соединяем рыбу, сало, овощи и хлеб, хорошо перемешиваем.

7. Отделяем белки от желтков. Желтки смешиваем с курагой и добавляем к фаршу. Белки взбиваем миксером до состояния пены и тоже вмешиваем в фарш. Солим, перчим. Аккуратно начиняем кожу и голову щуки.

8. Из нарезанных слайсами свеклы и моркови делаем овощную подушку и выкладываем в глубокую жаропрочную форму. Сверху кладем подготовленную рыбу и заливаем бульоном.

9. Фольгу смазываем сливочным маслом и закрываем ею форму. Запекаем блюдо в духовке, разогретой до 180 градусов в течение 20 минут. После этого снимаем фольгу и готовим еще около 20 минут.

Любимое блюдо Владимира Винокура готово!

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 8 сентября 2021, 04:03 Источник: МК ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Юдашкина и Винокур померялись животами

комментарии

Ответить:

Гость843322
Пожаловаться Ответить
и кто ж ему еврейскую рыбу с салом готовил
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Мистер совершенство": стильный Маликов поразил народ

Артист порадовал глаз поклонников
Шоу-бизнес

Изнасилованного парнем Костюшкина ждет судебная экспертиза

Певец протестует
Шоу-бизнес

"Пошлая тетка-богохульница": экс-коллега Бузовой призвал отправить певицу лечиться

Поведение певицы сильно настораживает

Шоу-бизнес

"Ни секунды покоя": Миронов получил серьезную травму спины

Все случилось во время отпуска

Гороскоп

Астролог назвала самые неблагоприятные дни 2022 года
Каким знакам зодиака не следует копить деньги: мнение астрологов
Гороскоп на неделю с 6 по 12 сентября 2021 года
Гороскоп на сентябрь 2021 года

Здоровье

В России выявили 17 425 новых случаев коронавируса
Названы округа Подмосковья с худшей коронавирусной ситуацией
В России за сутки ковид подхватили 17 856 человек
За сутки в России выявили 18 780 новых случаев заражения ковидом

Спорт

Авербух сделал заявление об алкоголизме близкой женщины: Лицо запитое
Путин заявил о возможности провести Олимпиаду-2036 в России
"Начало трясти": Аверина впала в истерику на Олимпиаде
"Шкодный такой": оголившийся Жулин всполошил россиян

Регионы

В Кузбассе нашли мертвыми двух пропавших 10-летних девочек
В Московской области мужчина насмерть забил родственниц топором
Информация о насилии над ребенком в подмосковном детсаду дошла до следователей
Охотники не дают покоя жителям Одинцово
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+