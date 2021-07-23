Полуголый 73-летний Винокур показал редкие кадры

В своем инстаграм-аккаунте юморист опубликовал видео, в котором предстал полуголым на фоне морского пейзажа. "Привет, друзья! Всем желаю здоровья!", – обратился Владимир Винокур к поклонникам.
"Шикарно! Первый небольшой отдых в этом году. Дай бог, не последний", – отметил артист. При этом он добавил, что ему все равно хочется на работу.
"Редкие дни отдыха с семьей! Ура!", – подписал ролик Владимир Винокур. Фолловеры порадовались за юмориста, пожелав ему как можно лучше провести время.
Напомним, ранее Владимир Винокур удивил поклонников внешним видом. Для многих стало неожиданностью, что у звезды есть татуировки. Россияне привыкли видеть артиста в белой рубашке и в костюме. В прошлом году юморист поделился в соцсети домашним снимком с маленьким внуком Федором. Артист предстал в майке. На фото на руках звезды видны наколки.
Владимир Винокур не раз признавался, что не любит сидеть без дела. Он – артист эстрады, юморист, певец, телеведущий и педагог. Юморист отмечал, что ему было довольно тяжело на самоизоляции в период карантина, поскольку он привык к плотному рабочему графику.
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